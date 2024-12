Durante su discurso por el primer aniversario de su gobierno, el presidente Javier Milei anunció el martes una serie de iniciativas destinadas a atraer inversiones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). En un contexto donde se busca posicionar a la Argentina como un hub tecnológico, Milei destacó lo que denominó una "tormenta perfecta" para recibir inversiones significativas en este sector.

"Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más unicornios tecnológicos per cápita de la región. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial. Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. De hecho, no es casualidad que las mayores empresas del mundo estén evaluando proyectos en el país", expresó el mandatario.

Luego comunicó: "Lo interesante es que el aumento de demanda de energía que implica la inteligencia artificial va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia".

El plan está en manos de Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente. Si bien la medida aún no fue oficializada, tanto Milei como el físico compartieron en sus redes sociales el probable logo para el Plan Nuclear Argentino, el cual fue diseñado por el dibujante Nik, creador del personaje Gaturro.

Tuit de Javier Milei sobre el plan nuclear y de inteligencia artificial

La "tormenta perfecta" para las inversiones en inteligencia artificial

Milei argumentó que Argentina cuenta con tres condiciones clave que la hacen atractiva para los inversores en inteligencia artificial:

Recursos energéticos abundantes : El presidente mencionó que el país tiene acceso a energía suficiente, lo que es crucial dado el alto consumo energético asociado con la IA.

: El presidente mencionó que el país tiene acceso a energía suficiente, lo que es crucial dado el alto consumo energético asociado con la IA. Terreno y clima propicios : Las tierras frías e inhóspitas del sur argentino son ideales para la instalación de centros de datos.

: Las tierras frías e inhóspitas del sur argentino son ideales para la instalación de centros de datos. Capital humano calificado: la Argentina se destaca por tener un alto número de unicornios tecnológicos per cápita en la región, lo que indica un ecosistema emprendedor robusto y un talento humano capacitado.

Inteligencia artificial: proyecciones de inversión y empleo

Milei anunció que ya existen solicitudes de aprobación para inversiones por más de 11.800 millones de dólares en diversos sectores, incluyendo tecnología. Por ejemplo, empresas como la brasileña Tivit han comenzado a materializar sus intenciones con una inversión anunciada de 1.500 millones de dólares, destinada a establecer un centro de servicios compartidos en Buenos Aires, que generará aproximadamente 250 empleos directos.

Altos ejecutivos de empresas tecnológicas líderes como Apple, Google, Meta, y OpenAI expresaron en sus conversaciones con Milei y Reidel este año su interés para explorar oportunidades en el país. Con un fuerte enfoque en la integración de IA en sus operaciones, Microsoft tiene interés en colaborar con el ecosistema tecnológico argentino.

Meta, la empresa detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram explora oportunidades para aplicar sus tecnologías de IA en proyectos locales, especialmente en el ámbito educativo y de formación de capital humano.

Similar a Meta, Google, el gigante de las búsquedas en la web y dueño de Android manifestó su intención de implementar herramientas de IA en la reforma del Estado argentino, buscando mejorar la eficiencia gubernamental. A través de su división de consultoría, IBM trabaja con empresas locales para implementar soluciones de IA que generen retorno de inversión y mejoren la productividad.

Se espera que las inversiones en inteligencia artificial tengan un impacto económico significativo, tanto en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) como en la creación y transformación del empleo. A continuación se detallan los principales aspectos de este impacto:

Crecimiento del PBI

Incremento en la productividad : La adopción de tecnologías de IA podría aumentar la productividad en Argentina en un 1.5% anual, lo que a su vez podría traducirse en un crecimiento del PBI per cápita de aproximadamente 3% anual, según las proyecciones de Lucas Pusetto, profesor de IAE Business School.

: La adopción de tecnologías de IA podría aumentar la productividad en Argentina en un 1.5% anual, lo que a su vez podría traducirse en un crecimiento del PBI per cápita de aproximadamente 3% anual, según las proyecciones de Lucas Pusetto, profesor de IAE Business School. Inversión significativa : Se estima que las inversiones en IA podrían alcanzar cifras millonarias, lo que representa una oportunidad para revitalizar sectores económicos y mejorar la competitividad del país, según estimó Raúl Katz, profesor de la Universidad de San Andrés.

: Se estima que las inversiones en IA podrían alcanzar cifras millonarias, lo que representa una oportunidad para revitalizar sectores económicos y mejorar la competitividad del país, según estimó Raúl Katz, profesor de la Universidad de San Andrés. Efecto derrame: Además del gasto directo en tecnología, se anticipa un efecto de "derrame" que podría contribuir al aumento del PBI. Este efecto depende de la reingeniería de procesos productivos y la capacitación de la fuerza laboral, lo que podría llevar a un incremento adicional en el PBI regional, señaló Katz.

Impacto en el empleo

Transformación laboral: Aunque se prevé que algunos empleos rutinarios sean reemplazados por la automatización, también se anticipa la creación de nuevos puestos relacionados con la IA. Se estima que hacia 2030, cerca de 240.000 empleos podrían desaparecer, pero esto podría ser compensado por nuevas oportunidades laborales en sectores tecnológicos más avanzados, según proyecciones de Katz y datos de la Cámara del Software (CESSI).

Capacitación y nuevas Habilidades: La integración de la IA requerirá una transformación en las habilidades laborales. Se necesitará capacitar a la fuerza laboral en competencias digitales y técnicas relacionadas con la IA, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad para mejorar el nivel educativo y profesional de los trabajadores argentinos.

Crecimiento del sector tecnológico: hay proyecciones que sugieren la creación de entre 6.000 y 8.000 nuevos empleos anualmente, según la CESSI.

Demian Reidel

El rol clave de Demián Reidel

Reidel es una figura clave en este impulso hacia la inversión en inteligencia artificial. Su visión es que la Argentina puede convertirse en una alternativa viable frente a los grandes hubs tecnológicos actuales, debido a su menor regulación y la disposición del gobierno para facilitar la inversión.

Egresado cono honores del Instituto Balseiro, la meca educativa de la energía nuclear argentina, Reidel advirtió que la IA "es el desarrollo tecnológico más violento de la historia de la humanidad y amplifica tus capacidades de ser humano".

En el marco de la citada Primera Semana de la IA, señaló que "se viene un resurgimiento de toda la tecnología nuclear, porque es la única energía limpia que tiene la capacidad de suplir las demandas energéticas de la IA". "Se viene un verano nuclear", remarcó.

Aunque admitió que el país no cuenta con una tradición de desarrollo de hardware y tecnología en general, posee un gran capital humano para el desarrollo de software, fundamental para atraer a empresas especializadas en IA.

"La tarea de la Argentina es convertirse en un país en donde las inversiones empiezan a llegar porque generás confianza, y para eso necesitás un montón de cosas que son condiciones necesarias. Tenés que tener el poder de predecir la macro, entonces toda la parte de ajuste fiscal hace que la economía se ponga en un camino menos explosivo", afirmó.

Las promesas del Silicon Valley

Reidel acompañó a Milei en el viaje que el Presidente realizó en mayo al Silicon Valley californiano, donde se reunió con los directores generales ejecutivos más poderosos de la tecnología, como los de OpenAI, Alphabet (Google), Meta y Apple, entre otros.

Para Reidel ese viaje fue clave porque en el mundo hay tres centros mundiales de IA: China, Europa y los Estados Unidos: "Europa está con el foco en la regulación. Con los chinos no podemos hablar de cooperativa porque hacen lo que quieren; y en Estados Unidos todavía no queda en claro que pasará con el tema regulatorio, como nosotros estamos muy alineados con Estados Unidos, Milei conversó con estos CEO para que traigan inversiones relacionadas con IA en el país, por ejemplo, para instalar data center especializados".

Mark Zuckerberg y Javier Milei

Inteligencia artificial: la competencia regional

El principal objetivo del Gobierno es convertir a Argentina en uno de los cuatro polos de inteligencia artificial a nivel mundial. Para ello, se propone un esquema de regulación laxa que diferencie al país de otras naciones como Estados Unidos, China y los países de la Unión Europea, que enfrentan un marco regulatorio más estricto.

Según Reidel, "los planetas se alinearon" para que la Argentina pueda alcanzar este ambicioso objetivo, resaltando las ventajas competitivas del país: extensas tierras, bajas temperaturas y acceso a energía abundante.

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, subrayó en el marco de la Primera Semana de la Inteligencia Artificial, realizada recientemente en Buenos Aires y en las que participaron Milei y Reidel, la importancia de crear un entorno favorable para atraer inversiones a largo plazo.

Sin embargo, se enfrentan desafíos significativos, como la falta de infraestructura adecuada y un marco regulatorio que aún está en desarrollo. Se han presentado 17 proyectos relacionados con la inteligencia artificial en el Congreso. Estas propuestas buscan establecer un marco regulatorio que facilite el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA en diversos sectores.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado este año , ofrece incentivos fiscales y aduaneros a empresas que realicen inversiones superiores a 200 millones de dólares en alta tecnología, incluyendo la IA. Este marco busca atraer inversiones a largo plazo y fomentar la creación de centros de datos en el país.

La Argentina no es el único país que busca posicionarse en el ámbito de la inteligencia artificial. Chile actualizó su política nacional en este sector y planea inversiones significativas en centros de datos, mientras que Brasil también anunció un plan nacional con inversiones proyectadas hasta 2028. En contraste, la Unión Europea implementó regulaciones estrictas que podrían afectar el desarrollo tecnológico en su territorio.

Además, según el Índice de Preparación para la Inteligencia Artificial del FMI, Argentina se sitúa por debajo de varias naciones competidoras en términos de infraestructura digital y políticas laborales.