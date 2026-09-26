Más de 1.400 aviones en el mundo ya tienen Starlink instalado y más de 40 aerolíneas firmaron acuerdos con SpaceX para equipar sus flotas.

Tres aerolíneas que operan desde y hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, la principal puerta de entrada aérea a la Argentina, ya tienen activo el servicio de Internet satelital de Starlink a bordo de sus aviones: Air France, United Airlines y Copa Airlines. Otras cuatro confirmaron que lo incorporarán entre finales de 2026 y 2027: Level, British Airways, American Airlines y Jetsmart. En total, siete compañías que conectan al país con el mundo ofrecen o van a ofrecer Wi-Fi de alta velocidad en sus cabinas.

La lista importa porque Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Latam Airlines, otras opciones del mercado local, todavía no ofrecen Starlink. Quien quiera navegar, hacer videollamadas o ver series en streaming a 10.000 metros de altura desde la Argentina tiene que elegir, por ahora, alguna de estas siete aerolíneas.

A continuación, el detalle de cada una: cuáles ya lo tienen, cuáles lo anunciaron, cómo se accede y qué diferencia a Starlink de los sistemas de Wi-Fi que existían hasta ahora.

Cómo funciona Starlink en los aviones y por qué es tan diferente

Starlink Aviation, el servicio de Internet satelital para aeronaves, utiliza una constelación de más de 10.400 satélites en órbita baja terrestre (LEO), a unos 550 kilómetros de altura. Esa cercanía reduce la latencia, es decir, el tiempo que tarda una señal en ir y volver, a valores de entre 20 y 45 milisegundos. En los sistemas geoestacionarios tradicionales, la latencia supera los 600 milisegundos, lo que vuelve inutilizable cualquier aplicación en tiempo real.

En términos prácticos, un pasajero conectado a Starlink en pleno vuelo puede hacer una videollamada por Zoom sin cortes, ver contenido en alta definición en Netflix o Disney+, trabajar en documentos en la nube y hasta jugar en línea. Las pruebas de velocidad realizadas por medios especializados en vuelos equipados con el sistema registraron picos de 215 megabits por segundo, un rendimiento superior al de muchas conexiones hogareñas por cable.

Cada avión equipado lleva una antena plana instalada en el fuselaje superior que se comunica de forma continua con los satélites de la constelación de la empresa SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk. El sistema mantiene la conexión incluso sobre los océanos, donde antes no había cobertura alguna, gracias a los enlaces ópticos entre satélites que permiten retransmitir la señal sin necesidad de estaciones terrestres debajo.

Air France fue la primera en activar Starlink en la ruta a Ezeiza

La aerolínea francesa fue pionera en traer Starlink a los vuelos con destino a la Argentina. Desde abril de 2026, los pasajeros que vuelan entre Buenos Aires y París pueden acceder a Internet de alta velocidad durante las más de 12 horas que dura el trayecto.

El servicio es gratuito y está disponible en todas las cabinas, tanto en Business como en Premium Economy y Economy. El único requisito es ser miembro del programa de fidelización Flying Blue, cuya inscripción no tiene costo. Una vez registrado, el pasajero puede conectar varios dispositivos de forma simultánea.

Air France presentó el servicio en la Argentina como parte de una campaña para reforzar su posicionamiento premium en el mercado local. Según la compañía, la conectividad a bordo dejó de ser un lujo para convertirse en una expectativa básica del viajero moderno. Hacia junio de 2026, el 60% de la flota de Air France ya contaba con Starlink instalado, y la meta es completar el equipamiento de todos los aviones antes de que termine el año.

United eligió la ruta Ezeiza-Houston para estrenar la conectividad de SpaceX en aviones de fuselaje ancho

En julio de 2026, United Airlines completó la primera instalación de Starlink en un Boeing 777-200ER, uno de los modelos de fuselaje ancho que utiliza para sus rutas internacionales de larga distancia. Y eligió la ruta a Buenos Aires como destino inaugural. El vuelo entre Ezeiza y la ciudad texana de Houston se convirtió en el primero de United con Internet satelital de SpaceX a bordo de un avión de fuselaje ancho de esta aerolínea.

El acceso es gratuito para los miembros de MileagePlus, el programa de viajero frecuente de la aerolínea, sin importar la clase en la que viajen. La inscripción, al igual que en el caso de Air France, no tiene costo.

United es hoy la aerolínea con el mayor despliegue de Starlink en el mundo. A septiembre de 2026, más de 560 aviones de su flota (entre la principal y United Express) ya tienen el sistema instalado, y la compañía apunta a equipar cerca de 1.000 aeronaves antes de fin de año. La cobertura total de la flota se completaría hacia fines de 2027.

El caso de United es además interesante por lo que anticipa sobre el futuro del entretenimiento en vuelo. Desde septiembre de 2026, la aerolínea transmite partidos de fútbol americano en vivo (NFL, NCAA) en las pantallas del respaldo del asiento de los aviones equipados con Starlink, gracias a una alianza con Dish. El servicio funciona en más de 220 aviones y hasta 700 vuelos diarios.

Copa Airlines activó Starlink en sus vuelos que conectan Argentina con Panamá

La aerolínea panameña encendió el sistema el 4 de julio de 2026 y se convirtió en la primera de toda América latina en ofrecer Internet satelital de SpaceX a sus pasajeros. Copa opera desde su hub en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, y conecta a la Argentina con vuelos directos a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y San Miguel de Tucumán.

El acceso gratuito al Wi-Fi de Starlink en Copa está segmentado en seis niveles según el perfil del pasajero. Lo obtienen sin cargo los miembros ConnectMiles de categoría Gold, Platinum y Presidential, los viajeros en clase Business y quienes ya sean suscriptores de Starlink Residential o Starlink Roam. Para el resto de los pasajeros, el servicio tiene un costo.

La implementación es progresiva: Copa planea completar la instalación en toda su flota de Boeing 737 Max para el primer trimestre de 2027.

Level sumará conexión gratuita de Starlink en la ruta directa entre Barcelona y Ezeiza

Level, la marca de largo radio del grupo IAG, al que también pertenecen British Airways e Iberia, anunció la incorporación de Starlink con acceso gratuito para todos sus pasajeros, sin distinción de clase ni membresía.

La aerolínea opera la única ruta directa diaria entre Barcelona y Buenos Aires, un trayecto de unas 12 horas y media que recorre más de 10.000 kilómetros. En temporada alta llegó a ofrecer hasta 11 frecuencias semanales entre ambas ciudades, consolidando una de las conexiones más fuertes entre Europa y la Argentina.

Level todavía no informó la fecha exacta de activación del servicio, pero el anuncio de SpaceX confirmó que la instalación está en marcha.

British Airways instalará Starlink antes de volver a operar vuelos sin escalas a Londres

British Airways comenzó a instalar Starlink en una parte de su flota de Boeing 787-8 desde marzo de 2026, y el plan contempla equipar toda la flota antes de que finalice 2028. En paralelo, la aerolínea británica anunció en septiembre de 2026 que retomará el vuelo diario sin escalas entre el aeropuerto londinense de Heathrow y Buenos Aires a partir del verano boreal de 2027, con un incremento del 25% en la capacidad de asientos hacia América latina.

La combinación de ambos anuncios permite anticipar que cuando British Airways vuelva a operar la ruta directa a Ezeiza (hoy lo hace con escala en la ciudad brasileña de Río de Janeiro), parte de sus aviones ya contarán con Starlink a bordo.

American Airlines llevará el Wi-Fi de SpaceX a sus rutas hacia Buenos Aires desde 2027

La mayor aerolínea del mundo por cantidad de pasajeros confirmó que comenzará la instalación de Starlink en más de 500 aeronaves de fuselaje angosto a partir del primer trimestre de 2027. American opera vuelos a Buenos Aires desde sus hubs en Miami y Dallas/Fort Worth y desde New York. Como detalló iProfesional, habrá Wi-Fi de Starlink en American Airlines

En la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026, la compañía incluyó el Wi-Fi de Starlink dentro de un paquete de mejoras orientadas a la experiencia del pasajero, junto con renovaciones en la aplicación móvil, nuevos lounges y mejoras en el servicio de comida y bebida a bordo.

American Airlines ya ofrece Wi-Fi gratuito para miembros de AAdvantage desde enero de 2026, pero con la tecnología actual de otros proveedores. El salto a Starlink representará un cambio notorio en la calidad de la conexión.

Jetsmart será la primera "low cost" sudamericana con Starlink

La aerolínea de bajo costo que opera en la Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil firmó un acuerdo con Starlink para equipar toda su flota de Airbus A320 y A321 a partir de 2027. El servicio abarcará más de 90 rutas en Sudamérica.

Jetsmart es la segunda aerolínea "low cost" más grande de la región y tiene una presencia fuerte en el mercado argentino, con vuelos domésticos y regionales desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras ciudades. La incorporación de Starlink le permitiría diferenciarse en un segmento donde la conectividad a bordo prácticamente no existe.

Aerolíneas Argentinas y Flybondi siguen sin ofrecer servicio de Internet en sus vuelos

Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera del país, no anunció hasta el momento ningún acuerdo con Starlink ni con otro proveedor de Internet a bordo. La compañía estatal opera con una flota de Boeing 737 (en variantes 700, 800 y MAX 8) en rutas domésticas y regionales, y con Airbus A330-200 en sus vuelos intercontinentales a Madrid, Roma y Miami. Ninguno de esos aviones tiene conectividad para pasajeros.

Flybondi, la primera "low cost" argentina, tampoco ofrece Wi-Fi en sus Boeing 737-800. La empresa atraviesa desde mediados de 2026 una profunda crisis operativa y financiera, con agencias de viajes que retiraron sus pasajes de las plataformas de venta y una reputación deteriorada por cancelaciones frecuentes.

Latam Airlines, que conecta a Buenos Aires con Santiago de Chile y otras ciudades de la región, anunció una inversión de 60 millones de dólares para implementar Wi-Fi en su flota de fuselaje ancho, pero eligió a Viasat como proveedor, no a Starlink. https://www.iProfesional.com/tecnologia/432083-una-de-las-aerolineas-mas-usadas-por-argentinos-incorporara-wi-fi-en-sus-vuelos-largos. Si el pasajero está registrado en el plan de millas de la compañía, puede acceder gratis a WhatsApp en los vuelos regionales de Latam.

Los satélites de órbita baja permiten ofrecer Internet rápido y gratuito a 10.000 metros de altura

La diferencia principal es la arquitectura de red. Los proveedores tradicionales como Viasat, Gogo e Intelsat utilizan satélites geoestacionarios que orbitan a 35.800 kilómetros de la Tierra. Esa distancia genera una latencia mínima de 600 milisegundos, que en la práctica se traduce en conexiones lentas, inestables y que funcionan mal cuando muchos pasajeros se conectan al mismo tiempo.

Starlink, en cambio, opera miles de satélites en órbita baja, a 550 kilómetros. La señal recorre una distancia 65 veces menor, lo que permite latencias de menos de 30 milisegundos en condiciones óptimas. Además, la densidad de la constelación (más de 10.400 satélites activos) garantiza que siempre haya varios satélites disponibles sobre cualquier punto del planeta, incluso en medio del Atlántico Sur o sobre la Antártida.

Todas las aerolíneas que adoptaron Starlink lo ofrecen de forma gratuita, ya sea de manera universal o condicionada a la inscripción en un programa de viajero frecuente sin costo. Esto rompe con el modelo anterior, donde el Wi-Fi a bordo era un servicio pago que costaba entre 10 y 30 dólares por vuelo y funcionaba mal.

Starlink ya factura u$s11.400 millones y equipará a más de 1.400 aviones en el mundo

Starlink es una subsidiaria de SpaceX. En 2025, Starlink generó ingresos por u$s11.400 y una ganancia operativa de 4.400 millones, convirtiéndose en la unidad de negocio más grande de SpaceX. A junio de 2026, la red contaba con más de 12 millones de suscriptores en aproximadamente 160 países y territorios.

En el segmento de aviación comercial, más de 1.400 aviones en el mundo ya tienen Starlink instalado y más de 40 aerolíneas firmaron acuerdos con SpaceX para equipar sus flotas. La lista incluye, entre otras, a Qatar Airways, Emirates, Air New Zealand, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Southwest Airlines y Zipair.

El próximo capítulo de la historia se escribe en Texas: SpaceX prepara para septiembre de 2026 desde su base en ese estado norteamericano el vuelo 14 de su cohete Starship, que intentará por primera vez alcanzar la órbita terrestre. Si tiene éxito, desplegará los primeros 26 satélites Starlink V3, una nueva generación más grande y potente que eventualmente reemplazará a toda la constelación actual y promete velocidades aún mayores. iProfesional detalló la estrategia de Starlink en Argentina.

Para los pasajeros argentinos, la conclusión es concreta: cada vez más vuelos internacionales desde Ezeiza tendrán Internet como en su hogar, no el simulacro de conexión al que el viajero frecuente estaba resignado.