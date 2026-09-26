Los pagos con QR crecen fuerte en Argentina mientras pierden terreno las tarjetas

Crecen las transacciones electrónicas a través de billeteras virtuales mientras el uso de medios plásticos muestra retrocesos marcados en el país

Los pagos con QR interoperables alcanzaron 117,2 millones de operaciones en agosto, según el último informe de medios de pago del Banco Central (BCRA). La cifra representa un salto del 67,5% respecto a un año atrás.

El dato confirma una tendencia que viene acelerándose: los argentinos están cambiando la forma en que pagan. Lo que empezó como una opción más se convirtió en la primera alternativa para millones de usuarios.

El crecimiento no es solo en cantidad de operaciones. En términos de dinero movilizado, los pagos con QR sumaron $2,9 billones en agosto. El incremento llegó al 62,9% interanual medido en términos reales.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables totalizaron 118,3 millones de operaciones en agosto. Casi la totalidad se inició con un código QR: representaron el 99,1% de este tipo de pagos.

La interoperabilidad es clave en este fenómeno: permite que cualquier billetera digital pueda cobrar o pagar a otra, sin importar qué aplicación use cada parte.

La distribución entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago (CVU) quedó equilibrada. El 52,7% de las operaciones salió desde CBU, mientras que el 47,3% restante se realizó desde CVU.

Del lado de los comercios que reciben pagos, la proporción fue similar. Esto marca una adopción pareja entre el sistema bancario tradicional y las nuevas billeteras digitales.

El ecosistema de pagos digitales se amplía sin pausa

El BCRA reporta que actualmente hay 92 billeteras digitales interoperables funcionando en Argentina. A esto se suman 67 aceptadores de pagos con transferencia registrados.

La expansión del ecosistema facilita que más comercios adopten el sistema. Ya no hace falta tener una terminal de tarjetas: con un QR impreso o digital, cualquier negocio puede cobrar.

Esta accesibilidad explica buena parte del crecimiento. Desde almacenes de barrio hasta grandes cadenas incorporaron el QR como medio de pago habitual.

Las tarjetas registran una caída histórica

Mientras el QR avanza, las tarjetas retroceden. El contraste es notorio. En julio se realizaron 172 millones de pagos con tarjeta de débito, un 8,4% menos que en el mismo mes de 2025.

La caída en montos fue aún más pronunciada. El dinero movilizado con débito cayó 14,7% en términos reales durante julio.

Las tarjetas de crédito tampoco escaparon a la tendencia. Se efectuaron 159,3 millones de pagos en julio, un 9,2% menos interanual. El monto total operado se desplomó 17,6% en términos reales.

La caída simultánea en débito y crédito marca un cambio estructural en los hábitos de pago de los argentinos, no solo una migración temporal.

En el caso del crédito, los principales canales de uso fueron:

Comercio electrónico (primer lugar)

Terminales de venta físicas

Pagos con QR

Débito automático

El dato llamativo: las operaciones con QR interoperable ya representan el 4,8% de todos los pagos realizados con tarjetas de crédito durante julio. El método nuevo empieza a filtrarse incluso dentro del uso de plásticos.

Las transferencias inmediatas se multiplican

El cambio digital no se limita a los pagos en comercios. En agosto se registraron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos por $96 billones.

La cantidad de operaciones creció 20,3% interanual. Los montos aumentaron 5,5% en términos reales.

Más de tres de cada cuatro de estas transferencias tuvieron como origen y/o destino una cuenta de pago (CVU). Las billeteras digitales se afianzaron como canal preferido para mover dinero entre personas.

También crecieron las transferencias "pull", utilizadas para ingresar dinero desde otra cuenta. Llegaron a 44,5 millones de operaciones en agosto. Este mecanismo permite, por ejemplo, que un comercio solicite el pago directamente desde la cuenta del cliente.

El QR llegó al transporte público

El avance de los pagos digitales también alcanzó a colectivos y subtes. En agosto se realizaron 26,3 millones de viajes pagando con QR, por un total de $36.400 millones.

La mayor parte correspondió a colectivos, con 23,5 millones de viajes. Otros 2,9 millones se registraron en las distintas líneas de subterráneos.

La adopción en transporte público marca otro hito. No solo se paga en comercios: ahora el QR reemplaza a la tarjeta SUBE en miles de viajes diarios.

Este fenómeno muestra que los pagos digitales se integraron a la vida cotidiana en todos los ámbitos, desde la compra de pan hasta el viaje al trabajo.

Otros medios de pago muestran estancamiento

En paralelo, los débitos directos sumaron 11,1 millones de operaciones en agosto. Los cajeros automáticos registraron 41 millones de extracciones en julio, lo cual también representa una baja en el último dato disponible.

El efectivo y los plásticos pierden protagonismo. El mapa de pagos muestra un cambio claro en los hábitos: las operaciones digitales siguen creciendo y el QR concentra buena parte de ese avance.

Las tarjetas muestran una caída tanto en cantidad de pagos como en montos operados. La tendencia parece consolidarse mes a mes, sin señales de reversión a corto plazo.