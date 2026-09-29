Para quienes evalúan si Starlink es la opción correcta para su hogar, el clima es un factor para considerar, pero no debería ser un impedimento.

La lluvia intensa puede recortar la velocidad de bajada de Starlink en un 37,84% y la de subida en un 52,27%, según mediciones publicadas en un estudio académico. La niebla densa también degrada la señal, aunque en menor proporción. El responsable es un fenómeno físico conocido como "rain fade" (desvanecimiento por lluvia), que absorbe y dispersa las microondas que viajan entre la antena del usuario y los satélites en órbita baja.

El dato importa porque Starlink ya superó las 10.895 unidades activas en órbita y se acerca a tener un millón de usuarios en la Argentina, muchos de ellos en zonas rurales donde no existe alternativa de conectividad. Entender cómo y cuánto afecta el clima a esta tecnología resulta esencial para quienes dependen de ella.

Cómo funcionan las frecuencias que usa Starlink y por qué el agua las afecta

Starlink transmite datos en dos bandas de frecuencia de microondas: la banda Ku (de 12 a 18 GHz) y la banda Ka (de 26,5 a 40 GHz). A estas frecuencias, las longitudes de onda tienen un tamaño similar al de una gota de lluvia. Cuando la señal electromagnética atraviesa una cortina de agua, cada gota absorbe parte de la energía, de forma análoga a cómo un horno de microondas calienta los alimentos.

Cerca de los 10 GHz se encuentra el pico de absorción causado por la relajación en la orientación de las moléculas de agua líquida. Por encima de esa frecuencia, un mecanismo llamado dispersión de Mie toma el protagonismo: las gotas absorben la señal y la desvían en múltiples direcciones, debilitando el enlace entre la antena terrestre y el satélite.

Este problema no es exclusivo de Starlink. Afecta a todos los sistemas de comunicación satelital que operan por encima de los 11 GHz, incluidos los de órbita geoestacionaria. La diferencia es que los satélites de Starlink orbitan a solo 550 kilómetros de altura, en lugar de los 35.786 km de los geoestacionarios, lo que reduce la distancia que la señal debe recorrer a través de la atmósfera y, por lo tanto, limita en parte la exposición a la lluvia.

Qué dice la ciencia sobre el impacto real de la lluvia en Starlink

Las mediciones más recientes ofrecen un panorama detallado. Un estudio publicado en 2026 identificó al agua líquida atmosférica como el factor meteorológico determinante en la calidad del enlace. Los investigadores usaron una métrica llamada "liquid water path" (LWP), que cuantifica la cantidad de agua líquida presente en la columna atmosférica entre la antena y el satélite.

Los resultados mostraron reducciones del "throughput" de descarga de hasta 60 Mbit/s durante episodios de lluvia. Un hallazgo relevante es que la velocidad de subida y la latencia se vieron mucho menos afectadas que la velocidad de bajada.

Un análisis geoespacial a escala continental publicado en junio de 2026 reveló que, durante eventos climáticos severos como tormentas con precipitación intensa o nevadas, más del 55% de las terminales afectadas experimentaron una degradación sustancial del servicio. Este trabajo abarcó todo el territorio continental de los Estados Unidos y representa uno de los análisis más amplios realizados hasta la fecha sobre redes satelitales LEO.

En cuanto a los valores de atenuación medidos, la banda Ka registra entre 1,5 y 4,5 dB de pérdida por lluvia, mientras que la banda Ku muestra entre 2,1 y 3,7 dB. Estas cifras aumentan de forma significativa en regiones tropicales y ecuatoriales, donde las precipitaciones son más frecuentes e intensas.

Qué pasa con la niebla y las nubes

Aquí aparece un matiz importante. Las nubes comunes y la niebla leve tienen un efecto mínimo sobre las frecuencias Ku y Ka que utiliza Starlink. La atenuación que producen es pequeña si se la compara con la de una lluvia moderada a fuerte.

Sin embargo, la niebla densa sí contiene suficiente agua líquida en suspensión como para absorber y dispersar parte de la señal. Lo que determina el impacto no es la visibilidad reducida en sí misma, sino la cantidad de agua líquida presente en la atmósfera entre la antena y el satélite.

En otras palabras, un día nublado sin precipitación apenas modificará la experiencia de navegación de un usuario de Starlink. Pero una niebla espesa, de las que se forman en zonas costeras o valles húmedos, puede generar una caída leve y temporal de la velocidad.

Para los usuarios argentinos, esto tiene una lectura práctica: la niebla que se forma con frecuencia en la zona del Río de la Plata, en el Litoral o en valles patagónicos puede provocar ralentizaciones puntuales, aunque por lo general serán menos perceptibles que las causadas por una tormenta con lluvia copiosa.

Cómo se comporta Starlink frente a la nieve y el granizo

La nieve representa un doble desafío. Por un lado, la nieve húmeda en la atmósfera absorbe y dispersa la señal de forma similar a la lluvia, aunque con menor intensidad que una precipitación líquida equivalente. Por otro lado, la acumulación de nieve sobre la antena altera su punto focal y bloquea la recepción. Este fenómeno se conoce como "snow fade".

Para contrarrestarlo, las antenas de Starlink incorporan un calefactor integrado que derrite la nieve de forma automática. Según la documentación oficial de soporte de Starlink, SpaceX recomienda además instalar la antena en ubicaciones donde no se acumule nieve ni existan obstrucciones que bloqueen el campo visual hacia el cielo.

El granizo también puede causar cortes momentáneos. La propia empresa reconoce en la documentación citada en el párrafo anterior que "el clima significativo puede causar degradación del servicio por atenuación de las señales de radio" y que "la lluvia moderada a fuerte, la nieve y el granizo pueden provocar interrupciones breves del servicio".

Cuánta lluvia se necesita para notar la diferencia

No toda lluvia afecta la conexión de la misma manera. Las pruebas en condiciones reales indican que la lluvia ligera, las nubes y el viento casi no tienen efecto perceptible sobre Starlink. La degradación comienza a notarse cuando la precipitación supera los 12,7 milímetros por hora (0,5 pulgadas por hora), lo que equivale a una lluvia fuerte sostenida.

Durante lluvias torrenciales, los usuarios pueden experimentar caídas de velocidad pronunciadas e incluso desconexiones breves de algunos segundos. Sin embargo, la conexión tiende a mantenerse activa durante la mayoría de las tormentas ordinarias. La latencia, que en condiciones normales oscila entre 25 y 35 milisegundos, no se ve afectada de manera significativa ni siquiera durante lluvias fuertes, según las mediciones disponibles.

Esto es relevante para actividades como las videollamadas o los juegos en línea, donde la latencia importa más que la velocidad pura de descarga. Un usuario en medio de una tormenta podría notar una reducción en la velocidad para descargar archivos pesados, pero no necesariamente experimentaría cortes en una llamada por Zoom o Meet. Para conocer qué plan conviene en la Argentina, resulta útil evaluar también las condiciones climáticas de la zona.

Qué técnicas existen para reducir el impacto del clima

La ingeniería de telecomunicaciones satelitales desarrolló varias estrategias de mitigación del "rain fade". Las principales son la diversidad de sitios (usar estaciones terrestres separadas geográficamente para que al menos una esté fuera de la zona de lluvia), el control de potencia en el enlace ascendente (aumentar la potencia de transmisión durante la tormenta), la codificación de tasa variable (reducir la velocidad de datos para mantener la conexión) y el uso de antenas receptoras más grandes que las necesarias para condiciones normales.

Starlink aplica varias de estas técnicas de forma automática y transparente para el usuario. La constelación LEO tiene una ventaja inherente: al contar con miles de satélites en movimiento constante, la terminal puede cambiar de satélite cada pocos minutos, lo que permite esquivar zonas de la atmósfera con mayor concentración de lluvia.

Los usuarios pueden mejorar la experiencia asegurándose de que la antena tenga una vista despejada del cielo, sin obstrucciones parciales que agraven el efecto de la lluvia. Medir y optimizar la velocidad en la instalación también ayuda a identificar problemas que podrían confundirse con degradación climática. Si la conexión anda lenta de forma persistente, el problema podría no ser el clima sino la ubicación de la antena o una obstrucción en el campo visual.

Qué se puede esperar en los próximos años

SpaceX trabaja en la tercera generación de satélites Starlink (V3), más grandes y con mayor capacidad de ancho de banda, que serán desplegados mediante el cohete Starship. Esta nueva generación promete mejorar la resiliencia de la red frente a condiciones climáticas adversas al ofrecer mayor potencia de señal y más capacidad de procesamiento a bordo, según se detalla en este análisis sobre los planes de Starlink para la Argentina.

Además, la densificación de la constelación (más satélites en órbita simultáneamente) debería ofrecer más opciones de enrutamiento para esquivar zonas atmosféricas problemáticas. A agosto de 2026, la flota de Starlink ya cuenta con 10.895 unidades activas.

No obstante, la física impone límites duros. Mientras Starlink siga usando las bandas Ku y Ka, la lluvia intensa seguirá degradando la señal. Es una limitación inherente a estas frecuencias que ningún avance de software o diseño satelital puede eliminar por completo. Lo que sí puede hacerse, y ya se hace, es mitigar el efecto para que sea apenas perceptible en la mayoría de las situaciones cotidianas.

Para quienes evalúan si Starlink es la opción correcta para su hogar, el clima es un factor para considerar, pero no debería ser un impedimento. La conexión se mantiene operativa durante la gran mayoría de los eventos meteorológicos y los cortes, cuando ocurren, duran segundos o minutos, no horas.