Habrá un sitio oficial para solicitar hasta u$s40 por equipo; el monto final dependerá de la demanda.

Aplica a modelos 6, 7 y SE si sufrieron bajo rendimiento. No implica admisión de culpa.

Apple deberá destinar u$s3 millones a un fondo de compensación para usuarios de iPhone en Argentina que sufrieron una disminución del rendimiento de sus equipos tras determinadas actualizaciones de iOS. El acuerdo, homologado por la Justicia comercial, contempla siete modelos de teléfonos y establece un monto máximo de u$s40 por dispositivo aprobado. La suma definitiva dependerá de la cantidad de solicitudes que cumplan con los requisitos.

El convenio se alcanzó en el marco de la demanda colectiva presentada por la asociación Acción del Consumidor (ADELCO) contra Apple Inc. y quedó homologado por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21. La causa, identificada como "Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario", corresponde al expediente COM 285/2020, iniciado el 4 de febrero de 2020.

El acuerdo establece un procedimiento para que las personas que integran el grupo alcanzado puedan solicitar una compensación económica. Sin embargo, la tenencia de uno de los modelos incluidos no garantiza el acceso al beneficio. Los interesados deberán acreditar que cumplen las condiciones previstas y presentar una solicitud individual por cada dispositivo.

Apple aceptó el convenio para poner fin al litigio, pero no reconoció haber incurrido en una falta, culpa o responsabilidad por los hechos denunciados.

Qué modelos de iPhone están incluidos en el acuerdo

El convenio comprende siete variantes de teléfonos de Apple. Se trata de equipos que recibieron determinadas versiones del sistema operativo iOS antes del 21 de diciembre de 2017 y que registraron una disminución de rendimiento.

Los modelos incluidos son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE de primera generación

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Para los modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación, el requisito es haber ejecutado iOS 10.2.1 o una versión posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

En el caso de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus, se exige que el equipo haya utilizado iOS 11.2 o una versión posterior antes de esa misma fecha.

Además de la versión del sistema operativo, el acuerdo requiere que el dispositivo haya experimentado una reducción de su rendimiento mientras utilizaba esas actualizaciones. Por lo tanto, no alcanza con demostrar que se tuvo uno de los modelos mencionados.

Por qué se inició la demanda contra Apple

La controversia judicial se originó en los efectos que determinadas actualizaciones de iOS tuvieron sobre el funcionamiento de algunos modelos de iPhone.

ADELCO sostuvo en su demanda que las actualizaciones provocaron una disminución del rendimiento de los equipos sin que los usuarios recibieran información suficiente sobre las consecuencias que podían tener esos cambios en el sistema operativo.

La asociación presentó la acción colectiva el 4 de febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42. El reclamo buscó obtener una compensación para las personas afectadas por la reducción del rendimiento de sus teléfonos.

Apple rechazó las acusaciones y sostuvo su posición durante el proceso. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo transaccional que fue homologado por la Justicia comercial.

La administración del rendimiento de los dispositivos estuvo vinculada con un mecanismo destinado a evitar apagados inesperados en teléfonos cuyas baterías habían perdido capacidad con el uso, según la explicación atribuida a la empresa.

Entre los efectos que podían experimentar los usuarios se encontraban:

Una apertura más lenta de las aplicaciones

Demoras al desplazarse por la pantalla

Una reducción de la tasa de cuadros

Menor brillo

Una disminución del volumen del parlante

El convenio permite cerrar el litigio colectivo y establece las condiciones para distribuir el fondo de compensación entre quienes acrediten que reúnen los requisitos.

Quiénes pueden cobrar la compensación por los iPhone

El acuerdo define como Usuarios Argentinos a las personas físicas o jurídicas que residían en Argentina el 4 de febrero de 2020, fecha en que se presentó la demanda colectiva, y que adquirieron uno de los dispositivos comprendidos.

La condición se aplica independientemente de la nacionalidad o de la situación migratoria de la persona.

El beneficio alcanza tanto a quienes todavía conservan el teléfono como a quienes lo utilizaron en el pasado. Por eso, no es obligatorio tener el dispositivo en la actualidad para presentar una solicitud.

Sin embargo, los interesados deberán proporcionar información que permita identificar el equipo. Entre los datos exigidos se encuentran el número de serie, el IMEI o el MEID.

Quienes ya no tengan el teléfono pueden buscar esa información en sus registros personales o en la sección Dispositivos del perfil de Apple ID con el que utilizaron el equipo.

El acuerdo también establece exclusiones. No podrán participar las personas que residían fuera de Argentina al momento de la presentación de la demanda, los directores, representantes legales, funcionarios y empleados de Apple, ni quienes hayan obtenido una sentencia firme sobre sus reclamos.

Tampoco estarán comprendidas las personas que recibieron el dispositivo a través de su empleador.

Cómo solicitar el pago y cuál es el plazo de inscripción

El sitio acuerdosmartphones.com.ar será el único canal habilitado para presentar las solicitudes de compensación.

Al momento de la información disponible, la Fecha de Implementación del Acuerdo todavía no había sido determinada y el portal no permitía completar los formularios. Esa fecha marcará el inicio formal del período de inscripción.

A partir de la Fecha de Implementación, los beneficiarios tendrán seis meses corridos para presentar la documentación correspondiente.

Cada dispositivo deberá contar con una solicitud independiente. Por lo tanto, quienes hayan utilizado más de un iPhone incluido en el acuerdo podrán presentar varios formularios, siempre que cada teléfono reúna las condiciones exigidas.

El formulario solicitará los siguientes datos:

Nombre y apellido

DNI o CUIT

Domicilio

Correo electrónico

Modelo del dispositivo

Número de serie

Medio de pago elegido

También será necesario completar una declaración jurada con firma digital.

La presentación será gratuita. El acuerdo no contempla la recepción de solicitudes por correo electrónico, correo postal ni otros canales distintos del portal oficial.

Qué sucede si una solicitud tiene errores o es rechazada

El procedimiento establece una instancia de revisión a cargo de un administrador independiente del acuerdo, que analizará los formularios y verificará si cumplen las condiciones previstas.

El administrador podrá objetar una solicitud cuando esté incompleta, presente indicios de fraude, duplique otra presentación o no reúna los requisitos de elegibilidad.

En esos casos, deberá informar al solicitante los motivos de la objeción y otorgarle un plazo de 20 días hábiles para corregir los datos o aportar la documentación necesaria.

Si la persona no subsana las observaciones dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.

El acuerdo también contempla una instancia de reconsideración. Si el administrador rechaza una presentación después de que el interesado haya corregido los errores, el solicitante tendrá 10 días hábiles desde la notificación para pedir que se revise la decisión.

La reconsideración quedará a cargo de Apple, de acuerdo con el procedimiento establecido en el convenio.

Cuánto dinero recibirá cada usuario de iPhone

Apple se comprometió a aportar u$s3.000.000 al fondo de compensación. El acuerdo establece un límite de u$s40 por cada dispositivo que resulte aprobado.

Sin embargo, ese monto no constituye una suma fija garantizada para todos los beneficiarios. La cifra definitiva dependerá de la cantidad de solicitudes válidas y de la distribución del fondo, que deberá contar con aprobación judicial.

Una vez finalizado el período de inscripción, Apple entregará al administrador el listado de números de serie de los dispositivos elegibles dentro de los 10 días hábiles siguientes.

A partir de la recepción de esa información, el administrador tendrá un plazo de 20 días hábiles para comunicar a los solicitantes las objeciones que correspondan.

El cálculo del monto individual se realizará una vez concluida la revisión de las solicitudes. El importe final por dispositivo deberá ser aprobado por el juzgado antes de que comiencen los pagos.

Si la cantidad de solicitudes aprobadas permite distribuir el fondo sin superar el límite de u$s40 por equipo, cada beneficiario recibirá el importe que corresponda según el cálculo autorizado.

En caso de que quede dinero sin distribuir después de completar los pagos, el remanente se destinará de acuerdo con la cláusula 5 del convenio. La información difundida sobre el acuerdo indica que, si sobra dinero por una cantidad de inscriptos inferior a la prevista, se donará al Hospital Garrahan.

Cuándo se pagará la indemnización por la pérdida de rendimiento

El cronograma de pagos depende de la finalización del proceso de revisión y de la aprobación judicial del monto definitivo por dispositivo.

Una vez que el juzgado apruebe el Monto Final de Beneficio por equipo y la resolución quede firme e inapelable, comenzará a correr el plazo para realizar las transferencias.

El acuerdo establece un período máximo de 90 días hábiles para acreditar el dinero en la cuenta bancaria elegida por cada beneficiario.

Por el momento, la fecha de implementación del convenio todavía debe ser informada. Hasta que se habilite el formulario, los usuarios no podrán iniciar el trámite de compensación.

La Justicia homologó el acuerdo en agosto de 2026

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21 homologó el acuerdo transaccional el 11 de agosto de 2026. Posteriormente, el 24 de agosto, emitió una resolución para aclarar sus términos.

Según la información publicada en el portal del convenio, ambas decisiones quedaron firmes e inapelables.

Las personas que no presenten una solicitud ni comuniquen su exclusión del acuerdo no recibirán una compensación mediante este procedimiento.

Quienes decidan quedar fuera del convenio conservarán la posibilidad de iniciar un reclamo individual. Para hacerlo, deberán comunicar su exclusión al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación del último aviso judicial sobre la homologación.

Durante la etapa de implementación, las consultas podrán enviarse al correo consultas@acuerdosmartphones.com.ar. El formulario de inscripción estará disponible en el portal oficial cuando se informe la fecha de inicio del trámite.