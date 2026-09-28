El dueño de Tesla y SpaceX aplaudió la desaceleración de precios desde el inicio del gobierno libertario. Milei respondió con un mensaje triunfalista en X

El empresario sudafricano-estadounidense Elon Musk volvió a respaldar públicamente al presidente Javier Milei. Lo hizo a través de la red social X, donde compartió una publicación que muestra el descenso de la inflación mensual en la Argentina desde el 25,5% de diciembre de 2023 hasta el 1,7% de agosto de 2026. "Bravo @JMilei!", escribió el empresario al citar el posteo de la cuenta libertaria Rothmus.

El primer dato corresponde al arranque de la gestión de Milei y el segundo es el último índice difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Milei no tardó en responder y citó el mensaje de Musk con su frase habitual: "FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos... CIAO!".

Qué dijo la publicación que compartió Musk en X

El posteo de la cuenta Rothmus, que Musk eligió para su elogio, atribuye la desaceleración de los precios a la política fiscal del Gobierno argentino. "Como era de esperar cuando el gobierno deja de imprimir pesos para cubrir el déficit", sostiene el mensaje, y agrega: "Superávit fiscal primero, luego los precios dejan de galopar".

La publicación también apunta contra quienes habían calificado las medidas de ajuste como un "teatro de austeridad" y afirma que ya se acumulan "33 meses de datos del Indec" para explicar la trayectoria de los precios.

El tuit de Elon Musk en favor de Javier Milei. Captura de pantalla.

Cómo es la relación entre Musk y Milei

El intercambio en X no es un caso aislado. Musk mantiene un vínculo de respaldo público con el presidente argentino que se remonta a 2023, cuando felicitó a Milei por su triunfo electoral y escribió que "la prosperidad está por delante para Argentina".

Desde entonces, ambos se reunieron en varias oportunidades en territorio estadounidense. En abril de 2024, Milei visitó una Gigafactory de Tesla en Austin, Texas, donde incluso se subió a un auto eléctrico de la marca y lo condujo junto a su hermana Karina. Tras ese encuentro, Musk publicó en X su ya célebre recomendación: "Recomiendo invertir en Argentina", un mensaje que generó repercusión global y alimentó las expectativas sobre posibles desembarcos de sus empresas en el país.

En enero de 2025, Musk fue aún más expresivo: escribió "Amo a Javier Milei" al compartir un fragmento de un discurso del Presidente. Milei le contestó con un escueto "Me too my friend". Un mes después, ambos se mostraron juntos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde el mandatario argentino le regaló una motosierra, símbolo de su promesa de recorte del gasto público.

El vínculo no se limita a intercambios en redes sociales. El 7 de septiembre de 2026, Milei recibió en Casa Rosada a una comitiva de ejecutivos de Tesla encabezada por David Feinstein, Director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, Directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, Jefe de Nuevos Mercados, además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.

Del lado argentino participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro refuerza el interés de las compañías de Musk en el mercado local, que ya tiene presencia a través de Starlink, el servicio de Internet satelital que opera en el país desde 2024.

Cuáles son los datos de inflación que motivaron el elogio de Musk

Según el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 1,7% en agosto de 2026. La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año alcanzó el 21,3%, con una variación interanual del 33,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y afirmó que fue "la inflación más baja en 14 meses".

Los rubros con mayor incremento en agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%) y Educación (2,5%). En el extremo opuesto, Recreación y cultura no registró variaciones y Prendas de vestir y calzado cayó 0,6%. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor incidencia sobre el índice mensual en todas las regiones.

A pesar de la desaceleración reciente, el Ministerio de Economía reconoció en el proyecto del Presupuesto 2027 que el ritmo de baja de precios será más lento de lo previsto. La meta de alcanzar una inflación anual de un solo dígito se postergó hasta 2029, cuando se estima una cifra cercana al 6%.

Las correcciones respecto de las proyecciones originales fueron significativas: la estimación de inflación para 2026 pasó del 10,1% al 29%, la de 2027 se triplicó del 5,9% al 18%, y la de 2028 subió del 3,7% al 10%.

Por qué el vínculo entre Musk y Milei va más allá de las redes sociales

El respaldo del hombre más rico del mundo al presidente argentino tiene un trasfondo de negocios concreto. Además de la operación de Starlink en la Argentina, Musk mostró interés en los recursos de litio del país, un mineral clave para las baterías de los vehículos eléctricos de Tesla. Según el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, el tema del litio formó parte de las conversaciones entre ambos.

En paralelo, Milei impulsa una agenda de apertura económica y beneficios fiscales que apunta a atraer inversiones del sector tecnológico. La semana pasada, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario prometió incentivos impositivos para empresas que operen con agentes de inteligencia artificial, un guiño directo al tipo de compañías que Musk lidera.

La combinación de desaceleración de precios, apertura al capital extranjero y vínculo personal entre ambos líderes configura un escenario que, para bien o para mal, mantiene a la Argentina en el radar del empresario más influyente del planeta.