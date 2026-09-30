Samsung ofrece equipos para todos los presupuestos. La serie A cubre la gama económica y media, y las series S y la Z, las más altas

Samsung se consolidó como el gran rival de Apple y como una de las marcas de Android más reconocibles del mundo. Sus celulares Galaxy se destacan por la facilidad de uso, el soporte de software a largo plazo y el rendimiento de las cámaras. La marca ofrece los mejores modelos de la línea Galaxy disponibles en Argentina para todos los presupuestos.

¿Por qué elegir un Samsung en lugar de un iPhone?

La principal ventaja de Samsung frente a Apple es la variedad. La marca ofrece equipos para todos los presupuestos y para usos muy distintos. La serie Galaxy A cubre la gama económica y media, mientras que la serie Galaxy S muestra lo mejor que sabe hacer la compañía.

Apple ya tiene un plegable, el iPhone Duo, pero Samsung vende en 2026 tres plegables distintos, de modo que las opciones abundan.

¿Cuántos años de actualizaciones ofrece Samsung?

Igual que los Pixel de Google, muchos Galaxy reciben seis o siete años de actualizaciones del sistema operativo. El dato pesa más en un momento en que los precios de los celulares siguen en alza por la crisis de memorias. Un equipo que se mantiene al día durante tanto tiempo evita tener que renovarlo a los pocos años.

¿Cuál es el mejor Samsung Galaxy en general?

Galaxy S26 Ultra, el mejor en general. Desde que Samsung lanzó la línea Ultra, ofrece uno de los celulares Android más completos del mercado, y el S26 Ultra mantiene esa tradición. No reinventa a su antecesor, pero sigue siendo un equipo de primer nivel.

Combina una pantalla de 6,9 pulgadas, parlantes estéreo, muy buena autonomía y cámaras versátiles. La novedad de este año es Privacy Display, que oculta zonas de la pantalla o la pantalla completa. Así, quienes están alrededor no pueden espiar mensajes ni aplicaciones bancarias. Tech Advisor cree que, en pocos años, todos los fabricantes tendrán una función parecida.

La batería sigue en 5000 mAh, pero la carga mejoró, con 60 W por cable y 25 W inalámbrica. Falta el soporte magnético Qi2 que muchos esperaban. Las cámaras casi no cambiaron, aunque suman el bloqueo de horizonte, que mantiene el video nivelado aunque se gire el teléfono y resulta muy útil para quienes crean contenido.

Entre sus puntos débiles están las escasas mejoras de hardware, la ubicación incómoda del lápiz S Pen y el precio. El precio de referencia oficial del Samsung Galaxy S26 Ultra en la Argentina oscila entre $3.399.999 y $4.399.999, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Es mucho más caro que el S25 Ultra, que hoy se consigue a menor costo. Está pensado para profesionales y creadores de contenido.

Cuál es el mejor Samsung de gama media para comprar este año

Galaxy S25 FE, el mejor de gama media. Durante años, los modelos Fan Edition quedaron en tierra de nadie, con menos valor que los Galaxy A y menos prestaciones que los S básicos. Con el S25 FE, Samsung encontró el equilibrio entre precio y rendimiento.

Trae el procesador Exynos 2400, el mismo que llevó el Galaxy S24, y responde bien en el uso cotidiano. Solo tiene dificultades con los juegos 3D más exigentes. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas es más grande que la del S25 estándar, sus parlantes estéreo suenan muy bien y suma tres cámaras traseras, con un sensor principal de 50 MP. Ofrece siete años de actualizaciones.

Curiosamente, ganó atractivo con la llegada del S26 FE, que aporta muy poco y sube el precio. Si preferís los equipos chicos, el Galaxy S25 estándar puede conseguirse con descuento a un valor similar. En la Argentina, el Samsung Galaxy S25 FE se comercializa en un rango que va desde los $1.050.000 hasta los $1.999.999, dependiendo de la versión de almacenamiento (128 GB o 256 GB), el canal de venta y las promociones vigentes.

Cuál es el mejor Samsung barato con buena pantalla

Galaxy A17 5G, el mejor económico. Es casi idéntico al Galaxy A16 y prueba que Samsung se apoya demasiado en lo que ya logró, pero eso no lo convierte en un mal celular. Sigue siendo una compra fácil de Samsung para quien tiene un presupuesto acotado.

La única mejora importante es el salto de 90 a 120 Hz en una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. El procesador Exynos 1330 vuelve a cumplir sin quejas. Su diseño combina un marco de plástico con una tapa de fibra de vidrio y, con 7,5 mm de espesor, se siente casi premium.

Llega con One UI 7 de fábrica, una interfaz que se acerca más al estilo de iOS, y ya puede actualizarse a One UI 8. Además, promete seis años de actualizaciones. Entre sus contras están las cámaras secundarias flojas y la ausencia de eSIM. El A16 ofrece casi lo mismo por menos plata. El Samsung Galaxy A17 5G se comercializa en Argentina con un rango de precios que oscila principalmente entre los $400.000 y los $770.000, dependiendo de la capacidad de almacenamiento, la memoria RAM y el comercio vendedor.

¿Qué plegable Samsung conviene comprar?

Galaxy Z Fold 8, el mejor plegable. Es compacto, con 201 gramos y una pantalla externa de 5,5 pulgadas que entra cómodo en el bolsillo. Al abrirlo, aparece una pantalla interna de 7,6 pulgadas.

Su formato 4:3 evita las franjas negras en Netflix o Disney+ y aprovecha toda la superficie en juegos como Genshin Impact. Con títulos muy exigentes, como Wuthering Waves, la tasa de cuadros cayó a unos 40 fps cuando el objetivo eran 60. Pese a su batería de 4800 mAh, resiste una jornada intensa y recupera el 70 % de la carga en 30 minutos.

No tiene teleobjetivo. El Z Fold 8 Ultra, más alto, suma ese lente y una batería mayor, y resulta la mejor opción para quienes priorizan la productividad. El Z Fold 8 es para quienes buscan entretenimiento y un formato compacto. El Samsung Galaxy Z Fold 8 se vende actualmente en Argentina solo a través de importadores en un rango que va desde los $3.130.000 hasta los $4.700.000. Al momento de escribirse este artículo de iProfesional, la filial local no había anunciado su disponibilidad oficial en la Argentina.

¿Cuál es el mejor Samsung plegable con tapa?

Galaxy Z Flip 7, el mejor flip. Su pantalla externa ocupa casi todo el frente y llega a 2600 nits de brillo, lo que permite usar aplicaciones completas sin abrir el equipo. La pantalla interna AMOLED mide 6,9 pulgadas y trabaja junto al procesador Exynos 2500. Recibe siete años de actualizaciones.

Su punto débil es la batería, sobre todo por la carga lenta de 25 W, y sigue sin teleobjetivo. Ya salió el Galaxy Z Flip 8, pero conviene buscar un Flip 7 con descuento. Es una buena opción para creadores de contenido, aunque sus cámaras no igualan a las de los Galaxy S. En Argentina, el Samsung Galaxy Z Flip 7 se comercializa en un rango de precios que va desde los $2.109.999 hasta los $2.963.999, dependiendo de la versión, la tienda y los planes de financiación disponibles.

¿Qué Samsung tiene la mejor batería?

Galaxy S26+, el de mejor autonomía. Es un punto intermedio entre el S26 y el S26 Ultra, que resulta demasiado caro para muchos. Tiene pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y una batería de 4900 mAh, y el nuevo Exynos 2600 es más eficiente. Es muy difícil que la batería preocupe al final del día.

Samsung no mejoró la autonomía ni la carga respecto del S25+, y la suba de precio deja a rivales con mejor relación entre costo y beneficio. Tampoco incluye el Privacy Display del Ultra. Es ideal para gamers y usuarios de streaming. El Samsung Galaxy S26+ en la Argentina se consigue con un precio oficial de lista que va desde los $2.799.999 hasta los $3.299.999, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y de los descuentos por pago en un solo pago vigentes en cada distribuidor.

¿Cuál es el mejor Samsung compacto?

Galaxy S26, el mejor buque insignia compacto. Mantiene el perfil delgado de su antecesor, pero la pantalla creció a 6,3 pulgadas. La batería subió a 4300 mAh y puede durar más de un día según el uso. El chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 acelera tareas como el multitasking o las funciones de Galaxy AI.

Las cámaras no cambiaron y el precio de partida subió, aunque ahora arranca con 256 GB de almacenamiento. Con el S25 más barato, el S26 conviene a quienes piensan conservarlo durante los siete años de soporte. En Argentina, el precio oficial del Samsung Galaxy S26 comienza en los $2.199.999 para su versión de 256 GB.

¿Cuál es el Samsung con mejor relación precio calidad?

Galaxy A36 5G, el mejor en relación precio calidad. Es asequible y completo a la vez. No sorprende por su diseño, pero garantiza seis años de actualizaciones de software y seguridad, cuando la mayoría de los celulares de este rango se quedan en tres.

Su batería de 5000 mAh puede rendir hasta dos días y su cámara principal de 50 MP saca muy buenas fotos. Su rendimiento es apenas correcto. Con un poco más de presupuesto, el Galaxy A56 ofrece mayor durabilidad. El Samsung Galaxy A36 5G se vende en Argentina con un precio general que oscila entre los $650.000 y los $1.050.000, dependiendo de la tienda, la capacidad de almacenamiento y si se aprovechan promociones bancarias o pagos en una sola cuota.

¿Qué Samsung conviene si el presupuesto es algo mayor?

Galaxy A27 5G, el mejor de la gama económica alta. Queda en una posición incómoda, porque no es tan barato como el A17 ni tan completo como el A37. Aun así, cumple para quien quiere un celular duradero sin superar el millón de pesos.

Frente al A26, abandonó la muesca en forma de gota por una perforación en la pantalla y redujo los bordes casi 2 mm. Su chip Snapdragon 6 Gen 3 alcanza para el uso diario y para juegos livianos como Clash Royale o Asphalt Legends. En otros aspectos retrocedió, porque bajó de IP67 a IP64 y su cámara ultra gran angular pasó de 8 a 5 MP, mientras el precio subió. Por eso algunos usuarios preferirán buscar un A26 rebajado. El Samsung Galaxy A27 5G tiene un precio sugerido oficial en Argentina de $999.999 para su versión de 256 GB de almacenamiento

¿Cómo elegir el mejor Samsung según el uso?

La clave es pensar en cómo se usará el celular todos los días.

Para redes sociales, entretenimiento y fotos , alcanzan el Galaxy S25, el Galaxy A56 o el Galaxy A36. Solo hay que definir el presupuesto.

, alcanzan el Galaxy S25, el Galaxy A56 o el Galaxy A36. Solo hay que definir el presupuesto. Para quienes responden mails y trabajan con planillas en movimiento , las mejores opciones son el Galaxy S26 Ultra y el Galaxy Z Fold 7. El S Pen del Ultra sirve para tomar notas en reuniones y la pantalla interna del Fold 7 facilita la multitarea.

, las mejores opciones son el Galaxy S26 Ultra y el Galaxy Z Fold 7. El S Pen del Ultra sirve para tomar notas en reuniones y la pantalla interna del Fold 7 facilita la multitarea. Para creadores de contenido que necesitan grabar video estable y mejorar sus selfies, los indicados son el Galaxy Z Flip 7 y el Z Flip 7 FE. Al abrirlos a medias, funcionan como un trípode improvisado.

¿Todos los Samsung son Galaxy?

Sí. La marca Galaxy está en todos sus celulares y también en auriculares, tabletas, relojes y notebooks, es decir, en casi todo lo que fabrica salvo electrodomésticos y televisores. Hubo rumores de un cambio de nombre, pero todavía no ocurrió.

¿Qué significan las letras S, Z, A y M?

La S identifica a los modelos de gama alta, entre los más caros y potentes. La línea S26 es la más reciente y salió en marzo de 2026. La Z corresponde a los plegables, divididos entre Fold, de formato libro, y Flip, de tapa. La A y la M son las series más accesibles. La A va de la gama media a celulares iniciales, mientras la M se superpone con el tramo bajo de la A y llega a precios aún menores, aunque no se lanzan en la Argentina.