Mercado Libre remata celulares con rebajas de hasta el 36% y cuotas sin interés

La tienda oficial de Mercado Libre lanzó descuentos de hasta 36% y cuotas fijas sin interés en celulares seleccionados de Samsung, TCL y ZTE Nubia

La tienda oficial de Mercado Libre Argentina remata los celulares Samsung Galaxy A16, TCL Nxtpaper 70 Pro y ZTE Nubia Music 2 con descuentos directos de entre el 21% y el 36% sobre el precio de lista y opciones de financiación de hasta 12 cuotas fijas sin interés.

De acuerdo al relevamiento hecho por iProfesional el 6 de octubre de 2026, en la cúspide de las rebajas se ubica el Samsung Galaxy A16, cuyo valor cae un 36% desde $469.999 hasta $299.999 y te permite abonar en seis cuotas fijas de $49.999,83 sin recargo.

Para quienes priorizan la productividad y la lectura prolongada, el TCL Nxtpaper 70 Pro 5G baja un 21% de $699.999 a $549.999, con la ventaja exclusiva de financiación en 12 cuotas fijas de $45.833,25.

A su vez, los jóvenes y amantes de la música encuentran el ZTE Nubia Music 2 con un descuento del 23%, lo que reduce su costo de $289.999 a $222.999 en nueve cuotas fijas de $24.777,67. Estas tres oportunidades comerciales resuelven necesidades concretas de presupuesto y prestaciones en el mercado local con entrega rápida garantizada.

¿Por qué conviene comprar celulares en la tienda oficial de Mercado Libre?

La tienda oficial ofrece equipos originales, garantía de fábrica, homologación local, cuotas fijas sin interés y envíos Full rápidos. Al comprar directamente a fabricantes, evitás intermediarios y accedés a promociones exclusivas. Además, podés seguir el envío hasta la entrega y, en los principales centros urbanos, recibirlo en 24 horas o el mismo día. iProfesional analizó cómo son las compras tecnológicas en Mercado Libre.

¿Cómo funciona Compra Protegida?

Compra Protegida resguarda tu pago hasta que recibís el producto. Si el envío se demora, se pierde o el equipo tiene fallas, podés reclamar el reintegro total dentro de los 28 días desde la compra. También disponés de 30 días desde la entrega para devolverlo gratis por fallas o arrepentimiento. El reembolso se acredita en Mercado Pago o en el medio de pago utilizado.

¿Qué características ofrece el Samsung Galaxy A16 con 36% de descuento?

El Samsung Galaxy A16 combina una pantalla Super AMOLED de gran nitidez, cámara triple de 50 megapíxeles y soporte de actualizaciones por seis años, por un precio promocional de $299.999 en seis cuotas fijas.

Este celular figura entre los modelos más vendidos dentro de la plataforma y ostenta una calificación destacada de 4,8 estrellas sobre 5 en base a 2.334 opiniones de compradores. Su valor lista de $469.999 bajó a $299.999 gracias a un descuento del 36% OFF que podés aprovechar hoy.

Si elegís la financiación disponible, podés abonar el dispositivo en seis cuotas fijas de $49.999,83 al mismo valor que de contado. Esta alternativa te facilita la renovación del equipo sin comprometer tu presupuesto mensual.

En el apartado técnico, encontrás una pantalla de 6,654 pulgadas con resolución Full HD+ y tecnología Super AMOLED a 90 Hz. Su panel te ofrece una densidad de 385 píxeles por pulgada para imágenes definidas y colores intensos.

El equipamiento incluye 128 GB de memoria interna ampliable mediante tarjeta MicroSD hasta 1 TB y 4 GB de memoria RAM física. Su procesador de ocho núcleos corre a una frecuencia máxima de 2,2 GHz para darte una respuesta fluida en las tareas de todos los días.

En materia de fotografía, la cámara trasera triple posee un sensor principal de 50 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 5 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal de 13 megapíxeles te resuelve llamadas y fotos personales con muy buena definición.

El equipo completa sus prestaciones con una batería de 5000 mAh que soporta carga rápida de 25 W mediante conector USB Tipo C. Posee lector de huellas dactilares en la parte lateral e interfaz de usuario One UI sobre Android 14.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Samsung Galaxy A16?

La principal fortaleza del Galaxy A16 radica en su panel visual de alta calidad y la extensa vida útil de su sistema operativo, mientras su punto débil es la memoria RAM de 4 GB ante tareas pesadas.

El punto fuerte más evidente de este modelo reside en la calidad de su pantalla Super AMOLED. El panel te proporciona un nivel de brillo adecuado y un contraste profundo que optimiza la reproducción de videos y la navegación web bajo luz natural.

Otra ventaja central es la política de actualizaciones de Samsung para este segmento. La empresa te garantiza seis años de mantenimiento continuo del sistema operativo y parches de seguridad para que disfrutes de tu teléfono por mucho tiempo.

La autonomía que te brinda la batería de 5000 mAh te asegura más de un día completo de uso moderado sin requerir recargas intermedias. Su cuerpo delgado te aporta un agarre cómodo en la mano.

En cuanto a las debilidades, la memoria RAM física de 4 GB representa un límite si pretendés ejecutar varios juegos exigentes o mantener muchas aplicaciones pesadas abiertas a la vez. Tampoco encontrás el adaptador de carga rápida dentro de la caja original. iProfesional analizó las fortalezas y debilidades del Samsung Galaxy A16.

¿Para qué tipo de usuario es ideal el Samsung Galaxy A16?

El perfil de usuario ideal para este modelo abarca a personas que buscan un teléfono duradero, seguro y confiable para redes sociales, mensajería y trámites bancarios sin gastar de más. Este dispositivo encaja con las necesidades de consumidores pragmáticos, adultos mayores, estudiantes y usuarios generales. Resulta una elección atinada si priorizás la mensajería por WhatsApp, el uso de redes sociales y la gestión de aplicaciones financieras.

Si valorás la tranquilidad de un soporte de software extendido, encontrás en este equipo la opción correcta. La promesa de parches de seguridad durante seis años te asegura que la unidad no quedará obsoleta a corto plazo.

No te aconsejamos este teléfono si sos un jugador entusiasta que demanda procesadores gráficos de alto rendimiento para juegos competitivos. En cambio, para la rutina diaria de trabajo, estudio y entretenimiento, el equipo te responde con solvencia. iProfesional analizó las preferencias de los compradores locales ante los celulares Samsung en Mercado Libre.

¿Por qué el TCL Nxtpaper 70 Pro 5G destaca en cuidado visual y productividad?

El TCL Nxtpaper 70 Pro 5G resalta por su pantalla mate sin reflejos de 6,9 pulgadas con tecnología Nxtpaper, pensada para leer y trabajar durante horas sin fatiga ocular, disponible por $549.999 en 12 cuotas.

Este celular de la gama media de TCL se ubica en el cuarto puesto de los celulares más vendidos de la marca dentro de la plataforma, con una valoración de 4,8 estrellas sobre 5 basada en 77 reseñas. Su precio lista de $699.999 descendió a $549.999 con un descuento del 21% OFF.

La tienda de Mercado Libre te permite financiar esta unidad en 12 cuotas fijas de $45.833,25 al mismo valor que el pago de contado. Esta modalidad en un año completo te ayuda a amortizar la compra.

El dispositivo cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, 8 GB de memoria RAM física y conectividad a redes móviles 5G en su variante de color Stellar Blue. Su elemento diferencial es el panel especial de 6,9 pulgadas a 120 Hz con terminación mate.

La tecnología de pantalla Nxtpaper 4.0 imita el aspecto de una hoja de papel impreso. Este desarrollo reduce la luz azul nociva y elimina los reflejos molestos del sol o de lámparas para cuidar la salud de tus ojos.

El cuerpo del teléfono incluye la Tecla Nxtpaper para que puedas alternar al instante entre modos de pantalla a color, modo de texto monocromático para lectura de libros digitales y modos de ahorro de energía.

En el corazón del equipo funciona un procesador MediaTek de ocho núcleos con soporte para redes 5G. Los 8 GB de memoria RAM se benefician de la tecnología de expansión virtual para agregar memoria adicional desde el almacenamiento.

La arquitectura de cámaras presenta un sensor principal trasero de 50 megapíxeles con estabilización óptica OIS para fotos nítidas sin movimiento, acompañado por un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles. En el frente, la cámara para selfies alcanza los 32 megapíxeles.

La batería posee una capacidad de 5200 mAh con soporte de carga rápida de 33 W. El equipamiento de sonido se compone de parlantes estéreo dobles con certificación DTS 3D Boom y el sistema operativo integrado es Android 16.

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y perfil de usuario del TCL Nxtpaper 70 Pro?

Sus grandes fortalezas son el rendimiento del procesador de ocho núcleos con 8 GB de RAM y su almacenamiento de 256 GB, aunque su tamaño amplio puede resultar incómodo para manos pequeñas.

La fortaleza primordial de este equipo radica en el confort ocular que te brinda su pantalla mate. La ausencia de reflejos te permite leer documentos extensos, correos de trabajo y libros electrónicos durante horas sin sufrir cansancio en los ojos.

Su segundo punto fuerte es el nivel de rendimiento que ofrecen sus 8 GB de RAM física en conjunto con el procesador de ocho núcleos. El equipo te responde con agilidad ante tareas exigentes y uso intensivo de aplicaciones a la vez.

La inclusión de estabilización óptica OIS en la cámara principal te asegura tomas nocturnas nítidas y videos estables. Además, los 256 GB de espacio interno te otorgan libertad para guardar archivos pesados sin preocupaciones.

Como debilidad principal aparece la dimensión del chasis de 6,9 pulgadas. Este formato de pantalla gigante te puede dificultar la manipulación con una sola mano o el transporte en bolsillos pequeños.

Su perfil de usuario objetivo está definido por profesionales, estudiantes universitarios, creadores de contenido y lectores intensivos. Es la alternativa adecuada si pasás jornadas largas frente a la pantalla y requerís una herramienta potente que cuide tu vista.

¿Por qué el ZTE Nubia Music 2 es el modelo más potente en sonido para jóvenes?

El ZTE Nubia Music 2 rompe el molde con un altavoz trasero de 104 decibeles, luces LED rítmicas y doble conector para auriculares. Esta propuesta de ZTE pensada para el público melómano acumula 1.059 opiniones positivas con un puntaje general de 4,8 estrellas sobre 5 en Mercado Libre. Su costo original de $289.999 descendió a $222.999 por la aplicación de un descuento del 23% OFF.

Las condiciones comerciales vigentes te habilitan el pago en nueve cuotas fijas de $24.777,67 sin recargo financiero. Esta facilidad accesible posiciona al teléfono como una renovación muy atractiva si sos estudiante o tenés un presupuesto acotado.

El terminal viene provisto de 128 GB de memoria interna ampliable mediante tarjeta MicroSD hasta 1 TB, 4 GB de memoria RAM física y conectividad NFC en su versión Pop Art con fondo amarillo y detalles de diseño artístico.

La pantalla de 6,7 pulgadas posee tecnología IPS con resolución HD+ y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Esta tasa de refresco te aporta transiciones suaves al deslizar menús y navegar por tus redes sociales.

La clave diferencial del Nubia Music 2 reside en su sistema de sonido de 2.1 canales con tres parlantes. El altavoz gigante situado en la tapa trasera alcanza una potencia de 104 decibeles con certificación DTS X Ultra y sonido espacial.

Esta potencia acústica resulta muy superior a la de un smartphone convencional, lo que te permite sonorizar habitaciones o reuniones al aire libre sin necesidad de llevar un parlante Bluetooth externo.

En la cubierta trasera se destacan tiras de luces LED rítmicas que parpadean en sintonía con la música que reproducís. Además, el chasis integra dos conectores de audio Jack de 3,5 mm para que puedas enchufar dos pares de auriculares con cable al mismo tiempo y compartir la música con quien quieras.

El equipo se impulsa por un procesador Unisoc T7200 de ocho núcleos a 1,6 GHz y cuenta con la función de RAM virtual que suma 4 GB adicionales para llegar a 8 GB en total. Su batería de 5000 mAh admite carga de 10 W por puerto USB Tipo C.

El módulo fotográfico trasero dispone de un sensor principal de 50 megapíxeles con ayuda de inteligencia artificial para tomas familiares, mientras la cámara frontal es de 5 megapíxeles. El sistema operativo cargado de fábrica es Android 14. iProfesional analizó otras opciones económicas en el segmento.

¿Cuáles son los puntos fuertes, las limitaciones y el usuario objetivo del Nubia Music 2?

Su gran ventaja es la potencia acústica equivalente a un parlante portátil, mientras su limitación está en el rendimiento de su procesador para juegos exigentes. La fortaleza incuestionable del Nubia Music 2 proviene de su apartado sonoro. La combinación del altavoz de 104 dB con la doble salida de auriculares te otorga un valor diferencial único dentro de la gama económica.

Su diseño extrovertido en amarillo Pop Art con luces rítmicas te aporta un atractivo visual que escapa a la monotonía de los teléfonos tradicionales. A esto se suma la presencia de chip NFC para tus pagos de proximidad con tarjetas o billeteras digitales.

La frecuencia de actualización de 120 Hz en la pantalla constituye otro punto favorable, dado que te aporta una sensación de fluidez en la interfaz que no solés encontrar en modelos de precio accesible.

Entre sus limitaciones figura la potencia modesta de su procesador Unisoc, que no está preparado para ejecutar videojuegos de alta demanda gráfica. La resolución de pantalla HD+ también te muestra menor densidad de detalles que los paneles Full HD. La velocidad de carga de la batería de 5000 mAh se mantiene en 10 W, por lo que te demanda un tiempo más prolongado para completar el proceso de recarga eléctrica desde cero.

El perfil de comprador idóneo reúne a adolescentes, jóvenes universitarios, fanáticos de la música, asistentes a reuniones al aire libre y personas que buscan un teléfono secundario con personalidad propia. Es el equipo ideal para que compartas tus listas de reproducción en cualquier lugar.

¿Cómo aprovechar las cuotas sin interés y la financiación fija en Argentina?

La financiación de hasta 12 cuotas sin interés permite distribuir el pago y reducir el impacto del costo nominal del equipo frente a la inflación mensual. En el contexto económico argentino, comprar tecnología en cuotas fijas sin interés brinda una ventaja concreta: al mantener el importe en pesos, el peso real de cada pago se reduce con el paso de los meses.

A esto se suman descuentos directos de entre el 21% y el 36% en la tienda oficial de Mercado Libre, que disminuyen de forma significativa el precio de lista. La combinación de un menor valor inicial y el pago diferido amplía la capacidad de compra. Además, la tienda oficial garantiza productos originales y el respaldo de Compra Protegida, con devoluciones sin costo si el equipo no cumple con tus expectativas.

La elección entre el Samsung Galaxy A16, el TCL Nxtpaper 70 Pro y el ZTE Nubia Music 2 dependerá de tus prioridades. Los tres ofrecen prestaciones sólidas y opciones de financiación adaptadas a distintos presupuestos.