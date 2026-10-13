Los tres archivos que llenan la memoria de tu celular Android y cómo borrarlos

Lo ideal es buscar primero los archivos de usuario más pesados. Eliminá únicamente lo que ya no necesites y dejá intactas las carpetas protegidas

Borra archivos olvidados en la carpeta de Descargas y el contenido guardado sin conexión por otras aplicaciones.

Para liberar espacio en Android, elimina el multimedia de WhatsApp, sobre todo los enviados.

Las fotos y videos que guarda WhatsApp, las descargas olvidadas y los archivos para usar sin conexión pueden acumular varios gigabytes sin que lo notes. Estas son las carpetas que conviene revisar primero y cómo borrarlas con seguridad en un celular Android.

Si el almacenamiento interno de tu celular Android se agota aunque casi no instalaste aplicaciones nuevas, el problema suele estar en los archivos que se juntan sin aviso. Además de las aplicaciones, las fotos y los videos, hay contenido que se guarda solo y que, con el tiempo, puede ocupar varios gigabytes de espacio valioso.

Entre los principales responsables aparecen las imágenes y los videos que descargan las aplicaciones de mensajería instantánea, las descargas que quedaron olvidadas y el material guardado para usar sin conexión. Son tres puntos donde buscar y una forma segura de eliminar cada uno.

¿Cuánto espacio ocupa WhatsApp y cómo se recupera?

WhatsApp puede llenar varios gigabytes en poco tiempo, sobre todo si enviás y recibís fotos y videos con frecuencia. Buena parte del espacio se concentra en las carpetas de archivos enviados, donde la aplicación guarda una copia de todo lo que mandás. Una vez entregado el mensaje, esa copia suele ser prescindible. Hay dos formas de encontrarla y borrarla.

¿Cómo borrar las copias de WhatsApp desde el explorador de archivos?

Con un administrador de archivos podés buscar esas copias a mano. Las carpetas WhatsApp Images/Sent y WhatsApp Video/Sent son las más importantes, aunque la ruta exacta cambia según la versión de WhatsApp y la configuración del equipo.

Eliminá solo los archivos que ya no necesites. Los originales de lo que ya enviaste permanecen intactos. Si te cuesta ubicar las carpetas, una aplicación como Cx File Explorer ayuda a navegar y a borrar.

¿Cómo liberar espacio directamente desde los ajustes de WhatsApp?

Es la vía más simple, porque se resuelve dentro de la propia aplicación. Entrá en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Ahí se ve qué chats ocupan más lugar y podés seleccionar fotos, videos, documentos y otros archivos multimedia para eliminarlos.

Conviene tener presentes dos detalles. Este panel muestra tanto los archivos recibidos como los enviados. Y la limpieza borra los archivos multimedia locales de tu celular, pero lo que ya enviaste no desaparece del chat de quien lo recibió.

iProfesional publicó una guía para liberar espacio de WhatsApp sin borrar los chats importantes. También publicó otra nota con un truco poco conocido para recuperar gigas sin vaciar conversaciones.

¿Qué conviene borrar de la carpeta Descargas?

Es otra de las carpetas que más espacio acapara. Todo lo que bajaste desde un navegador, un correo electrónico u otra aplicación puede quedar ahí para siempre, aunque hace mucho que no lo necesitás. Los videos, los archivos ZIP y los instaladores ocupan mucho lugar.

Abrí el administrador de archivos del celular y entrá en la carpeta Descargas (Downloads). Con Files by Google, la ruta es Todo el almacenamiento > Almacenamiento interno > Download. Ordená los archivos por tamaño y empezá por los que quedan arriba de la lista. Desde esa misma pantalla podés eliminar los viejos o innecesarios.

Prestá atención a los APK antiguos, los ZIP y los videos descargados. Con el paso del tiempo también se acumulan documentos e imágenes que hacen crecer la carpeta. Otra nota de iProfesional explica cómo vaciar la papelera de WhatsApp y ganar gigas.

¿Cómo eliminar el contenido sin conexión de las aplicaciones?

Las aplicaciones de streaming y de navegación también pesan en el almacenamiento. Las películas, la música, los podcasts y los mapas que descargás para usar sin Internet suman varios gigabytes con rapidez.

Siempre que sea posible, conviene borrar esos datos desde cada aplicación. En Google Maps, por ejemplo, los mapas sin conexión se ven y se eliminan desde la foto de perfil, en la opción Mapas sin conexión. En las aplicaciones de streaming y de podcasts, el contenido guardado suele estar en las secciones de descargas o de contenido sin conexión.

También sirve entrar en Ajustes > Almacenamiento. Allí Android muestra qué categorías de datos ocupan más espacio, de modo que podés ir directo a lo que más pesa en lugar de borrar archivos al azar. Una advertencia final. El contenido sin conexión no siempre es redundante, así que borrálo solo si ya no necesitás tenerlo disponible sin internet.

¿Qué administrador de archivos conviene instalar en Android?

Si querés gestionar tus archivos más allá de la aplicación que trae el celular, Play Store ofrece muchas opciones. Estas son tres que se adaptan a distintas necesidades.

Files by Google es una buena puerta de entrada y viene preinstalada en muchos teléfonos Android. Muestra los archivos de forma ordenada, tiene buscador y los lista por tamaño, lo que permite ubicar rápido las descargas pesadas. También sugiere eliminar duplicados y datos innecesarios. No tiene anuncios y es liviana, ya que pesa menos de 20 MB.

es una buena puerta de entrada y viene preinstalada en muchos teléfonos Android. Muestra los archivos de forma ordenada, tiene buscador y los lista por tamaño, lo que permite ubicar rápido las descargas pesadas. También sugiere eliminar duplicados y datos innecesarios. No tiene anuncios y es liviana, ya que pesa menos de 20 MB. Cx File Explorer apunta a quienes quieren más control sobre sus archivos. Da acceso al almacenamiento interno y externo, incluye un análisis gráfico del almacenamiento que facilita detectar grandes volúmenes de datos y permite integrar servicios en la nube y recursos compartidos en red.

apunta a quienes quieren más control sobre sus archivos. Da acceso al almacenamiento interno y externo, incluye un análisis gráfico del almacenamiento que facilita detectar grandes volúmenes de datos y permite integrar servicios en la nube y recursos compartidos en red. Total Commander es la versión para Android del emblemático administrador de archivos de Windows y está pensada para usuarios avanzados. Usa una interfaz de doble panel e incluye búsqueda, procesamiento por lotes, compatibilidad con archivos ZIP y acceso a FTP, SFTP, redes LAN y almacenamiento en la nube. No tiene anuncios y ofrece muchas más funciones de las que hacen falta para una limpieza ocasional, aunque quien quiera administrar los archivos con el mismo nivel de detalle que en una PC encontrará opciones de sobra.

¿Hacen falta las aplicaciones de limpieza?

No. Se desaconseja usar las llamadas aplicaciones de limpieza que prometen eliminar de forma automática archivos del sistema y de la caché, porque Android administra por sí mismo la caché de las aplicaciones. Tampoco conviene limpiar a mano carpetas como Android/data, ya que en las versiones actuales del sistema el acceso a ellas está restringido.

¿Por dónde empezar si queda poco espacio?

Lo ideal es buscar primero los archivos de usuario más pesados. Los archivos multimedia de WhatsApp, las descargas y el contenido sin conexión son los mejores puntos de partida. Eliminá únicamente lo que ya no necesites y dejá intactas las carpetas protegidas de las aplicaciones y del sistema. Para limpiarlo a fondo, iProfesional también explicó la función oculta para liberar espacio en WhatsApp