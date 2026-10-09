WhatsApp prepara una función para ver videos de los Estados al doble de velocidad

La herramienta permitirá acelerar la reproducción con una pulsación sobre la pantalla. La función apareció en versiones beta para iOS y Android

Los videos publicados en los Estados de WhatsApp podrían incorporar un control para modificar temporalmente su velocidad de reproducción. La función en desarrollo permitirá ver los clips al doble de su ritmo habitual, sin recurrir a los controles que la aplicación utiliza para los mensajes de voz.

La novedad fue detectada en las pruebas de iOS y en la versión beta 2.26.40.4 de Android. La información fue difundida por el portal especializado WABetaInfo.

Qué gesto permitirá acelerar los videos publicados en los Estados de WhatsApp

Para activar la reproducción a velocidad 2x, el usuario deberá mantener presionado el borde derecho de la pantalla mientras mira una publicación audiovisual. El efecto durará mientras mantenga el dedo apoyado: al soltarlo, el video recuperará su velocidad normal.

Este mecanismo introduce un control directo sobre la reproducción, en lugar de depender de un botón permanente. WhatsApp ya ofrece opciones para escuchar audios y notas de voz más rápido, aunque en ese caso el ajuste se realiza mediante un comando específico.

La herramienta está pensada para los Estados, el espacio donde los usuarios comparten publicaciones temporales. Allí, los videos pueden durar hasta 30 segundos, por lo que acelerar su reproducción permitiría recorrer esos contenidos en menos tiempo.

¿Cuándo llegará la función a WhatsApp?

La presencia de la herramienta en versiones de prueba no significa que ya esté disponible para todos los usuarios. Meta todavía no anunció cuándo incorporará la opción a la versión estable de WhatsApp.

La propuesta utiliza una modalidad de control que también se encuentra en servicios como TikTok, Instagram y YouTube. Por ahora, resta conocer cuándo finalizarán las pruebas y si la compañía realizará ajustes antes de habilitarla de manera general.

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