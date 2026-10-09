WhatsApp prepara una función para ver videos de los Estados al doble de velocidad
Los videos publicados en los Estados de WhatsApp podrían incorporar un control para modificar temporalmente su velocidad de reproducción. La función en desarrollo permitirá ver los clips al doble de su ritmo habitual, sin recurrir a los controles que la aplicación utiliza para los mensajes de voz.
La novedad fue detectada en las pruebas de iOS y en la versión beta 2.26.40.4 de Android. La información fue difundida por el portal especializado WABetaInfo.
Qué gesto permitirá acelerar los videos publicados en los Estados de WhatsApp
Para activar la reproducción a velocidad 2x, el usuario deberá mantener presionado el borde derecho de la pantalla mientras mira una publicación audiovisual. El efecto durará mientras mantenga el dedo apoyado: al soltarlo, el video recuperará su velocidad normal.
Este mecanismo introduce un control directo sobre la reproducción, en lugar de depender de un botón permanente. WhatsApp ya ofrece opciones para escuchar audios y notas de voz más rápido, aunque en ese caso el ajuste se realiza mediante un comando específico.
La herramienta está pensada para los Estados, el espacio donde los usuarios comparten publicaciones temporales. Allí, los videos pueden durar hasta 30 segundos, por lo que acelerar su reproducción permitiría recorrer esos contenidos en menos tiempo.
¿Cuándo llegará la función a WhatsApp?
La presencia de la herramienta en versiones de prueba no significa que ya esté disponible para todos los usuarios. Meta todavía no anunció cuándo incorporará la opción a la versión estable de WhatsApp.
La propuesta utiliza una modalidad de control que también se encuentra en servicios como TikTok, Instagram y YouTube. Por ahora, resta conocer cuándo finalizarán las pruebas y si la compañía realizará ajustes antes de habilitarla de manera general.
WhatsApp cambió la privacidad y ya no es necesario compartir el número para chatear
En septiembre, WhatsApp comenzó a desplegar los nombres de usuario, identificadores únicos precedidos por el símbolo @ que permiten iniciar conversaciones sin compartir necesariamente el número de teléfono. La función es opcional y no reemplaza al celular, que sigue siendo necesario para crear y mantener una cuenta.
A diferencia del nombre que aparece en el perfil, el username debe ser exclusivo. Para contactar a alguien mediante esta modalidad es necesario conocer su identificador exacto, ya que la aplicación no cuenta con un directorio público de usuarios. Quienes ya tienen guardado el número de otra persona seguirán viendo ese dato, mientras que los nuevos contactos podrán utilizar el @usuario sin conocer necesariamente el teléfono asociado a la cuenta.
El cambio también puede ser útil en grupos de trabajo, comunidades y espacios de estudio, donde participan personas que no se conocen entre sí. En esos casos, el nombre de usuario ofrece una alternativa para interactuar sin exponer el número telefónico. Meta también desarrolló identificadores para entornos comerciales, conocidos como Business-Scoped User IDs (BSUID), destinados a reconocer cuentas en determinadas herramientas empresariales.
Como medida adicional de privacidad, WhatsApp incorporó la username key, una clave que puede exigirse a determinadas personas que intentan iniciar una conversación por primera vez. La herramienta busca limitar los mensajes no deseados. Los nombres de usuario, además, pueden modificarse o eliminarse sin borrar la cuenta.