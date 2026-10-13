La tecnología NFC ya está disponible incluso en el segmento más accesible del mercado argentino de celulares, con modelos por debajo de los $300.000

Esta tecnología de proximidad, antes exclusiva, es ahora estándar en la mayoría de los teléfonos, incluso los modelos más económicos.

NFC es esencial para pagos móviles, carga de SUBE y transferencias de datos, convirtiendo tu celular en una billetera digital.

El Moto G06 y el Quantum NFC100 son los dos celulares con tecnología NFC (sigla en inglés por comunicación de campo cercano) que en la segunda semana de octubre de 2026 se consiguen por debajo de los $300.000 en tiendas oficiales de Mercado Libre Argentina. Ambos equipos permiten pagar con el teléfono en un posnet, cargar la SUBE y transferir datos sin contacto.

Un relevamiento de iProfesional en la segunda semana de octubre de 2026 identificó estos modelos con sus precios de lista, sin descuentos. La selección refleja un segmento de entrada que hoy combina conectividad NFC con valores accesibles para el bolsillo argentino. Fabricados en Tierra del Fuego, los dos teléfonos compiten en la franja más económica del mercado local con esta función.

Por qué el NFC se volvió indispensable en un celular

La relación entre los pagos digitales y los teléfonos móviles alcanzó en la Argentina un nivel de madurez difícil de ignorar. La tecnología NFC ocupa un rol central en esa dinámica porque convierte al celular en una billetera digital con múltiples funciones, desde la compra cotidiana en un comercio de barrio hasta el pago del transporte público.

Con NFC es posible acercar el teléfono a un posnet y completar una transacción en segundos a través de billeteras como Google Wallet. También se puede consultar el saldo de la tarjeta SUBE y acreditar recargas en tiempo real, sin depender de terminales externas. Estas dos funciones son, en la práctica, las que más valoran los usuarios argentinos.

Además, la tecnología NFC simplifica la conexión de accesorios Bluetooth, como auriculares o parlantes, con un solo toque. Y habilita el intercambio seguro de información, contactos o enlaces entre dispositivos cercanos, una prestación útil tanto en el ámbito laboral como en el personal.

En abril de 2026, COELSA lanzó un sistema de transferencias entre celulares por proximidad NFC, sin necesidad de alias ni código QR, que ubicó a la Argentina como pionera regional en este tipo de operaciones. La novedad sumó una alternativa más ágil a los pagos QR, que representan casi el 99% de las transferencias inmediatas en el país.

El NFC también empezó a ocupar un lugar en el pago de peajes en accesos y rutas nacionales, como el Acceso Norte, el Acceso Oeste y las rutas 12 y 14. En el primer semestre de 2026, el cobro manual perdió terreno frente al pago de peajes con el celular.

Cuánto cuestan el Moto G06 y el Quantum NFC100 en octubre de 2026

A continuación, los dos celulares con NFC disponibles por menos de $300.000 en tiendas oficiales de Mercado Libre, con precios de lista relevados en la segunda semana de octubre de 2026. El orden es de mayor a menor precio.

Moto G06

Precio de lista: $259.999 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.

Este modelo de Motorola equipa una pantalla IPS LCD de 6,88 pulgadas con resolución HD+ (720x1640 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz. El brillo alcanza los 450 cd/m², un valor adecuado para la lectura en exteriores con luz moderada.

El procesador es un Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) de ocho núcleos, acompañado por una GPU Mali-G52 MC2. La memoria RAM parte de 4 GB y llega hasta 8 GB, con expansión virtual de hasta 12 GB. El almacenamiento interno va desde 64 GB hasta 256 GB, con posibilidad de ampliación mediante tarjeta microSDXC.

La cámara trasera es de 50 MP con inteligencia artificial y Night Vision, una función pensada para mejorar las fotos con poca luz. La cámara frontal es de 8 MP. La batería es de 5.200 mAh con carga de 10 W, suficiente para más de un día de uso moderado.

Tiene protección IP64 contra salpicaduras y polvo, y vidrio Corning Gorilla Glass 3. El diseño incluye terminación en cuero vegano y marco de aluminio. Las dimensiones son de 171,4 x 77,5 x 8,3 mm, con un peso de 194 gramos.

Entre los extras se destacan los altavoces estéreo con Dolby Atmos, una prestación poco habitual en este rango de precio. El software es Android 15, con herramientas de edición en Google Fotos y funciones de inteligencia artificial.

El Moto G06 llegó al mercado argentino en enero de 2026 con precios desde $199.999. En mayo de ese año, Motorola presentó una versión con NFC desde $239.999, que lo posicionó como su celular más económico con esa función. Con ese movimiento, toda la oferta vigente de Motorola en la Argentina pasó a incluir NFC.

A septiembre de 2026, el Moto G06 figura entre los tres celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina, junto con el Samsung Galaxy A16 y el Motorola Moto G17 de 256 GB. Se fabrica en Tierra del Fuego, en la planta de Newsan.

Quantum NFC100

Precio de lista: $256.900 en la tienda oficial de Quantum.

El Quantum NFC100 trae una pantalla de 6,75 pulgadas con resolución HD+. Funciona con un procesador de ocho núcleos (modelo exacto sin datos confirmados en fuentes públicas), 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

La conectividad incluye 4G, NFC y Dual SIM. Ofrece sensor de huella digital y reconocimiento facial para desbloqueo, dos métodos de seguridad biométrica que cubren las necesidades básicas del usuario. No cuenta con protección Gorilla Glass. El software es Android 15.

El NFC100 fue anunciado en junio de 2025 como "el celular con NFC más barato del país" y llegó al mercado a fines de julio de 2025. Desde entonces, se mantuvo como una opción de referencia para quienes priorizan el NFC por encima de otras prestaciones.

Qué es NFC y para qué sirve en el celular

La mayoría de los celulares actuales incorporan tecnología de comunicación de campo cercano, o NFC por su sigla en inglés. Motorola, por ejemplo, confirmó que con el G06 presentado este año, toda su oferta vigente en la Argentina incluye NFC. Si alguna vez usaste una aplicación de pagos móviles como Google Pay, ya sabés cómo opera esta tecnología.

Se trata, en pocas palabras, de un estándar de comunicación inalámbrica basado en la proximidad. A diferencia de Wi-Fi o Bluetooth, la interacción NFC se limita a un alcance muy corto, de apenas unos centímetros. Además de los teléfonos, es posible encontrar NFC en tabletas, altavoces e incluso en consolas de juegos como la Nintendo Switch y la 3DS.

Aunque el alcance reducido pueda parecer una limitación, el NFC resulta práctico en el uso diario. Permite que el celular funcione como pase de transporte público, como tarjeta de crédito, como herramienta para transferir datos o como medio para vincular al instante dispositivos Bluetooth como auriculares y parlantes.

Cuatro funciones resumen la utilidad del NFC en el celular.

Primero, los pagos sin contacto : el teléfono se convierte en medio de pago al acercarlo a un posnet, a través de billeteras virtuales como Google Wallet.

: el teléfono se convierte en medio de pago al acercarlo a un posnet, a través de billeteras virtuales como Google Wallet. Segundo, la gestión del transporte público : permite consultar el estado y acreditar saldos de tarjetas como la SUBE en tiempo real.

: permite consultar el estado y acreditar saldos de tarjetas como la SUBE en tiempo real. Tercero, la conexión simplificada de accesorios Bluetooth con un solo toque.

con un solo toque. Y cuarto, la transferencia ágil de información entre dispositivos cercanos.

Para quienes buscan celulares con esta función, iProfesional publicó una guía con los requisitos esenciales a la hora de comprar teléfonos económicos en 2026, donde el NFC aparece como condición prioritaria junto con la Banda 28 para cobertura 4G y al menos 6 GB de RAM física.

Cómo funciona la tecnología NFC en el teléfono móvil

NFC no es una tecnología nueva. Es una evolución de la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que existe desde hace décadas. Si alguna vez usaste una tarjeta llave para entrar a un edificio de oficinas o a una habitación de hotel, ya conocés su principio de funcionamiento.

Tanto RFID como NFC operan mediante acoplamiento inductivo, al menos en las implementaciones de corto alcance. Un dispositivo lector pasa una corriente eléctrica a través de una bobina, que genera un campo magnético. Cuando acercás una etiqueta (que tiene su propia bobina) al lector, el campo magnético induce una corriente eléctrica dentro de la etiqueta, sin cables ni contacto físico.

Una vez que se completa el protocolo de enlace inicial, los datos almacenados en la etiqueta se transmiten de forma inalámbrica al lector. Todo el proceso ocurre en fracciones de segundo, lo que explica la inmediatez que percibe el usuario al pagar o al consultar el saldo de la SUBE.

La diferencia principal entre RFID y NFC está en sus rangos de transmisión. RFID se usa a menudo en distancias más largas. Por ejemplo, algunas regiones cobran los peajes de las rutas de forma automática a través de RFID. Las etiquetas suelen ir en los parabrisas de los vehículos, lo que permite pasar por las cabinas a baja velocidad. La comunicación puede tener lugar a distancias aún mayores si la etiqueta RFID tiene su propia fuente de alimentación.

El NFC, en cambio, tiene un alcance máximo de unos pocos centímetros. En la mayoría de las aplicaciones vinculadas a teléfonos, el software solo inicia la comunicación si hay contacto físico. Esto busca evitar activaciones accidentales, un aspecto especialmente relevante ahora que la tecnología se usa para transferir datos sensibles como información bancaria o credenciales de acceso.

Otro punto para tener en cuenta es que los dispositivos pueden actuar tanto como lector NFC como etiqueta. Esta capacidad bidireccional permite usar un mismo equipo, como el celular, para todo tipo de aplicaciones: desde leer una etiqueta NFC en un afiche publicitario hasta recibir un pago en un comercio.

¿Todos los celulares tienen NFC o solo algunos modelos?

En los mercados occidentales, NFC es una función de base en los teléfonos móviles desde hace varios años. El Google Nexus S fue el primer dispositivo Android en incluir esta tecnología, en 2010. Apple también la adoptó en 2014: NFC está presente en todos los iPhone desde el modelo 6.

De la misma manera, dispositivos portátiles como relojes inteligentes (Apple Watch) y rastreadores de actividad física (Mi Band) también incorporan NFC. La tecnología se expandió más allá de los celulares y hoy forma parte de una variedad amplia de equipos electrónicos personales.

En la actualidad, solo los dispositivos de gama baja tienden a prescindir de NFC. Pero como muestran el Moto G06 y el Quantum NFC100, la tecnología ya está disponible incluso en el segmento más accesible del mercado argentino. Ambos modelos se consiguen por debajo de los $300.000 y ofrecen esta función que, hace apenas un par de años, estaba reservada a equipos de mayor precio.

Desde septiembre de 2026, también es posible pagar el transporte público con tarjetas asociadas al celular a través de Google Wallet, Apple Wallet, Modo o la aplicación de la SUBE, con reintegros incluidos. Esta opción amplía las ventajas de contar con un teléfono con NFC para el uso cotidiano en el área metropolitana de Buenos Aires y otras ciudades del país.