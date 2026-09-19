El Samsung Galaxy A16, y los Moto G17 y G06 encabezan las ventas en Mercado Libre Argentina. Precios, tiendas, ventajas y puntos débiles de cada modelo.

En septiembre de 2026, el Samsung Galaxy A16, el Motorola Moto G17 de 256 GB y el Motorola Moto G06 de 128 GB ocupan los primeros puestos de la categoría de celulares de Mercado Libre Argentina. Los tres apuntan a quienes buscan autonomía, rendimiento cotidiano y un precio competitivo.

El ranking del principal comercio electrónico de la Argentina permite observar qué priorizan los compradores locales. El precio final, las cuotas, el envío y la capacidad de almacenamiento pesan tanto como la pantalla, la batería o las cámaras.

Samsung apuesta por la pantalla AMOLED, el NFC y un soporte de software prolongado. Motorola compite con más almacenamiento en el Moto G17 y una pantalla de 120 Hz a menor precio en el Moto G06.

El NFC también influye en la elección porque permite acreditar cargas de la tarjeta SUBE y pagar con billeteras digitales. iProfesional reunió en un informe otras ofertas y opciones en tiendas oficiales.

Las cuotas fijas y los descuentos sobre el precio de lista completan la decisión. Por eso, conviene revisar el vendedor, los accesorios incluidos y las condiciones vigentes antes de pagar.

Cuánto cuesta cada celular y quién lo vende

Samsung Galaxy A16

El Galaxy A16 encabeza el ranking. La tienda oficial de Samsung en Mercado Libre lo ofrece a $263.999, frente a un precio de lista de $469.999. La rebaja informada es del 43%.

Incluye pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas, 128 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, cámara principal de 50 MP, cámara frontal de 13 MP, NFC, batería de 5000 mAh y carga rápida.

Motorola Moto G17 de 256 GB

El Moto G17 en color Alaskan Blue ocupa el segundo lugar. La tienda oficial de Getbox en Mercado Libre lo vende a $304.959.

Su ventaja principal son los 256 GB de almacenamiento, acompañados por 4 GB de RAM, procesador MediaTek Helio G81 de ocho núcleos a 2 GHz, Android y conectividad 4G.

Motorola Moto G06 de 128 GB

El Moto G06 completa el podio. Casa del Audio Digital lo publica en Mercado Libre a $253.799, frente a un precio de lista de $288.369,47. El descuento informado es del 11%.

Ofrece pantalla LCD de 6,88 pulgadas, 128 GB ampliables con tarjeta de hasta 1 TB, 4 GB de RAM, procesador MediaTek Helio G81 Extreme, cámara trasera de 50 MP, cámara frontal de 8 MP, batería de 5200 mAh, Android 15, 4G, USB-C, lector de huellas, reconocimiento facial, Dual SIM y protección IP64. Esta versión no tiene NFC.

Qué diferencias hay en pantalla, potencia y cámaras

La elección cambia según la calidad de imagen, la fluidez, el procesador, el espacio disponible y el soporte de software. Ninguno domina todos los apartados al mismo tiempo.

El Galaxy A16 usa un panel Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas y 90 Hz, con mejor contraste y negros profundos. El Moto G17 incorpora una pantalla IPS LCD Full HD+ de 6,72 pulgadas y 60 Hz. El Moto G06 apuesta por un panel IPS LCD HD+ de 6,88 pulgadas y 120 Hz, con mayor fluidez pero menos definición.

En rendimiento, el Galaxy A16 incorpora el MediaTek Helio G99 de 6 nanómetros, con una gestión energética más eficiente. Los Motorola recurren a variantes del Helio G81 fabricadas en 12 nanómetros. Para guardar archivos, el Moto G17 se diferencia con 256 GB, mientras que el Galaxy A16 y el Moto G06 parten de 128 GB.

En cámaras, el Galaxy A16 combina un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 5 MP y macro de 2 MP, con cámara frontal de 13 MP. El Moto G17 suma un sensor Sony LYTIA de 50 MP, ultra gran angular de 5 MP y cámara frontal de 32 MP. El Moto G06 usa una cámara trasera de 50 MP y una frontal de 8 MP.

Los Motorola ofrecen altavoces estéreo con Dolby Atmos y conservan la entrada de 3,5 milímetros. El Galaxy A16 tiene un altavoz mono y no incluye conector tradicional para auriculares.

Qué ventajas ofrece el Samsung Galaxy A16

El Galaxy A16 se destaca por la calidad de su pantalla Super AMOLED, la eficiencia del Helio G99 de 6 nanómetros y la promesa de seis actualizaciones principales de Android junto con seis años de parches de seguridad.

El panel ofrece buen contraste para leer, mirar videos y usar aplicaciones durante muchas horas. El procesador administra de manera eficiente la batería de 5000 mAh y ayuda a limitar el calentamiento durante tareas exigentes.

El ultra gran angular de 5 MP amplía el encuadre para paisajes y fotos grupales. Podés conocer su desempeño cotidiano en el siguiente video.

El cargador no viene en la caja, por lo que hace falta una fuente compatible de 25 W. Tampoco ofrece sonido estéreo ni entrada de 3,5 milímetros. Quien use auriculares con cable necesita un adaptador USB-C.

El Moto G17 se destaca por su almacenamiento

El Moto G17 combina 256 GB de memoria interna con un precio de $304.959. Ofrece el doble de espacio que los otros dos modelos del ranking y apunta a quienes guardan muchas fotos, videos, documentos y aplicaciones.

También admite tarjeta microSD y trae cargador TurboPower de 18 W con cable USB-C. Esa inclusión evita una compra adicional después de recibir el equipo.

Los 4 GB de RAM se complementan con RAM Boost, que toma parte del almacenamiento para sostener el cambio entre aplicaciones. La cámara frontal de 32 MP también resulta atractiva para videollamadas. Podés revisar su relación entre precio y prestaciones en el siguiente video.

La batería de 5200 mAh alcanza para una jornada de uso y la protección IP64 suma resistencia frente al polvo y las salpicaduras. iProfesional publicó otras alternativas de celulares con NFC.

Otra prueba de uso permite repasar sus fortalezas en el siguiente video.

Qué ofrece y qué limita al Motorola Moto G06

El Moto G06 es el más barato del podio y apunta a presupuestos ajustados. Su pantalla de 6,88 pulgadas y 120 Hz ofrece desplazamientos fluidos en redes sociales, menús y sitios de noticias.

La cubierta trasera tiene una terminación con textura similar al cuero, mientras que el frente usa Corning Gorilla Glass 3. La certificación IP64 aporta protección frente al polvo y las salpicaduras. La batería de 5200 mAh acompaña varias horas de reproducción de video.

Sus recortes aparecen en la resolución HD+, la carga de 10 W y el rendimiento en juegos exigentes. El procesador Helio G81 no está pensado para títulos con gráficos complejos.

La cámara trasera de 50 MP consigue resultados adecuados con buena iluminación, pero no incluye ultra gran angular. Podés ver una prueba del modelo en el siguiente video.

Qué celular conviene según cada tipo de usuario

El Galaxy A16 conviene a quien prioriza una pantalla de mejor calidad y varios años de actualizaciones. También resulta adecuado para leer documentos, mirar contenido y conservar el teléfono durante más tiempo. iProfesional publicó otras recomendaciones de gama media.

El Moto G17 es la opción para quienes necesitan mucho espacio, usan mensajería de forma intensiva, toman numerosas fotos o realizan videollamadas. Sus altavoces estéreo y la cámara frontal de 32 MP refuerzan ese perfil.

El Moto G06 sirve como primer celular o como alternativa de bajo costo para quienes prefieren una pantalla amplia, íconos grandes y buena autonomía. No es la mejor elección si el NFC o los juegos exigentes son prioritarios. Podés leer el análisis previo de iProfesional sobre este podio.

Qué revisar antes de comprar en Mercado Libre

Antes de confirmar la operación, compará el precio final, las cuotas disponibles, el costo del envío y los accesorios incluidos. El valor puede cambiar según el color, el vendedor y el medio de pago.

En las publicaciones oficiales conviene revisar si el precio depende del color o del medio de pago. También pueden aparecer cuotas fijas, descuentos por pago en una sola cuota y beneficios de envío.

Algunas publicaciones incluyen Plan Canje para entregar un equipo usado como parte de pago. En el Galaxy A16 hay que contemplar un cargador compatible de 25 W si no se dispone de uno. Los modelos de Motorola incluyen cargador en la caja.

También es importante confirmar el NFC en la ficha de la publicación. El Galaxy A16 y el Moto G17 lo ofrecen, mientras que la versión relevada del Moto G06 no lo incluye.

El Galaxy A16 sobresale por pantalla y soporte de software, el Moto G17 por almacenamiento y el Moto G06 por precio y fluidez. La mejor compra depende de cuánto espacio necesitás, si usás NFC y qué presupuesto tenés disponible.