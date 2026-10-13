Amazon prevé invertir más de u$s 200.000 millones en IA. Bezos advirtió sobre los riesgos del sector y cuestionó los pronósticos de despidos masivos

La inteligencia artificial abre un debate sobre el futuro del empleo que también atraviesa a las grandes tecnológicas. Amazon prevé invertir más de 200.000 millones de dólares en esta área, mientras que desde fines del año pasado redujo su plantilla en alrededor de 30.000 puestos.

La compañía creada por Jeff Bezos se encuentra así ante dos procesos simultáneos: la expansión de una tecnología que promete transformar la productividad y una reorganización laboral que ya tiene consecuencias concretas. El propio empresario, aunque mantiene una perspectiva favorable sobre el potencial de la IA, reconoce que su desarrollo también está rodeado de interrogantes.

Bezos cuestionó las certezas detrás del auge de la IA

El entusiasmo por la inteligencia artificial no significa, para Bezos, que todas las empresas que hoy atraen capital vayan a convertirse en negocios exitosos. Durante una entrevista con Fox News, el empresario fue consultado sobre si el crecimiento del sector podría desembocar en una burbuja: "Difícil saberlo", respondió.

Su cautela se relaciona con el ritmo de las inversiones y la incertidumbre sobre sus resultados. En medio de la carrera por desarrollar soluciones y obtener beneficios comerciales, advirtió que "el dinero fluya hacia empresas que de cara al futuro quizás no tengan éxito".

La observación introduce un matiz en su optimismo tecnológico: la IA puede tener un impacto duradero y, al mismo tiempo, algunas de las apuestas financieras que impulsa podrían no prosperar.

La inteligencia artificial podría cambiar la jornada laboral

Bezos también describió una posible consecuencia de las mejoras de productividad: que algunas personas puedan sostener económicamente a sus familias con menos horas de trabajo.

Para ilustrar esa posibilidad, planteó la siguiente situación: "Puedo mantener a mi familia trabajando tres días a la semana".

El empresario extendió esa hipótesis a los hogares en los que trabajan ambos integrantes de una pareja. Si uno de los salarios dejara de ser necesario para cubrir los gastos familiares, explicó, podría ocurrir que uno de ellos decidiera abandonar su empleo.

No precisó cómo se produciría ese cambio ni bajo qué condiciones una mayor productividad se traduciría en jornadas más cortas. Su ejemplo, sin embargo, apunta a una transformación en la relación entre trabajo, ingresos y tiempo disponible, más que a una sustitución automática de personas por sistemas de IA.

Por qué Bezos discrepa con los pronósticos de despidos masivos

La posibilidad de que la inteligencia artificial reduzca la cantidad de empleos es una de las principales preocupaciones asociadas a su avance. Bezos reconoció que esa perspectiva cuenta con el respaldo de especialistas, pero rechazó esa conclusión.

Al referirse a las previsiones negativas, afirmó que entendía que "mucha gente inteligente está pronosticando" pérdidas de empleo impulsadas por la IA, aunque agregó: "simplemente, no estoy de acuerdo con esa gente".

Su hipótesis es diferente: en vez de provocar una eliminación generalizada de puestos, los aumentos de productividad podrían generar una escasez de trabajadores.

La evolución de Amazon ofrece un contrapunto para ese debate. La empresa destinará una suma superior a los 200.000 millones de dólares a la tecnología, pero ya recortó cerca de 30.000 empleos desde fines del año pasado.

Las declaraciones de Bezos reflejan su visión sobre el impacto futuro de la IA, aunque no despejan la incertidumbre sobre cómo afectará al conjunto del mercado laboral.

Amazon y las grandes tecnológicas enfrentan el desafío de rentabilizar la IA

La apuesta de Amazon por la inteligencia artificial forma parte de una carrera que involucra a las principales compañías tecnológicas del mundo. Microsoft, Google, Meta y Amazon incrementaron sus desembolsos para construir centros de datos, adquirir equipamiento y ampliar la infraestructura necesaria para operar servicios basados en esta tecnología.

Un informe del Club de Finanzas de UADE FinLab, que analizó los balances del segundo trimestre de 2026, mostró la dimensión de ese proceso: las cuatro empresas más que duplicaron sus inversiones en infraestructura para IA en dos años y destinaron, en conjunto, más de u$s170.000 millones durante el último año.

Sin embargo, el volumen de dinero comprometido no garantiza por sí mismo un resultado favorable. El desafío consiste en convertir esa capacidad tecnológica en nuevos ingresos, mejorar los márgenes de rentabilidad y demostrar que los recursos invertidos pueden recuperarse a través de negocios concretos.

Este interrogante ocupa un lugar central en la carrera de las grandes tecnológicas por rentabilizar sus inversiones millonarias en inteligencia artificial.

Los resultados financieros muestran que el mercado distingue entre las compañías que empiezan a exhibir beneficios comerciales y aquellas cuyos desembolsos todavía generan dudas. Microsoft registró una reacción positiva de alrededor del 8% en sus acciones tras presentar sus resultados, mientras que Amazon avanzó más del 10%.

En el caso de la compañía fundada por Jeff Bezos, uno de los indicadores observados fue el crecimiento del 37% de AWS, su negocio de servicios en la nube.

La situación de Alphabet presentó otro escenario. Aunque Google Cloud mostró un fuerte crecimiento, la empresa registró un flujo de caja negativo de u$s5.900 millones en el segundo trimestre y destinó u$s44.900 millones a inversiones. Además, elevó su previsión de desembolsos para todo 2026 a u$ 205.000 millones.

Meta también quedó bajo la mirada de los inversores por el peso de sus inversiones en infraestructura y otros gastos extraordinarios. Durante el segundo trimestre, destinó a ese rubro un monto equivalente al 52% de sus ingresos.

En este contexto, la discusión sobre la IA dejó de concentrarse exclusivamente en sus posibilidades futuras. Las grandes tecnológicas deben demostrar que el crecimiento de esta industria puede traducirse en ingresos sostenibles. Para Amazon, el desafío es doble: sostener su expansión tecnológica y mostrar resultados que justifiquen el volumen de recursos comprometidos.