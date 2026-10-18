Antes de elegir conviene mirar el rendimiento real, la capacidad de la batería, la calidad de la pantalla y el soporte de software

Samsung destaca por su amplio soporte de software, ideal para quienes buscan dispositivos confiables y duraderos a largo plazo.

Los celulares económicos de 2026 ofrecen gran rendimiento, pantallas fluidas y baterías duraderas, sin necesidad de gastar de más.

Para conocer los criterios esenciales antes de la compra, conviene revisar las claves para comprar un celular barato en 2026 dado que ya no es necesario gastar una fortuna para tener un buen producto. La gama económica incorporó pantallas de alta frecuencia, baterías grandes, cámaras solventes y políticas de actualizaciones que hasta hace poco estaban reservadas para equipos más caros.

Esta guía de iProfesional reúne las opciones más completas para distintos perfiles, desde quienes priorizan autonomía o entretenimiento hasta quienes buscan una mejor pantalla o varios años de soporte.

Antes de elegir conviene mirar el rendimiento real, la capacidad de la batería, la calidad de la pantalla y el soporte de software. Con esos criterios, estos son los celulares económicos que más vale la pena considerar en 2026.

Samsung Galaxy A17 5G conviene por sus seis años de soporte

Samsung volvió a aplicar una fórmula conocida en la gama de entrada. El Galaxy A17 cambia poco frente a su antecesor, pero sigue siendo una alternativa sólida para quien busca un equipo confiable y duradero.

La mejora principal es la estabilización óptica de imagen en la cámara trasera, que ayuda a obtener fotos más nítidas. También incorpora One UI, una interfaz cuidada y fácil de usar que se diferencia de varias propuestas económicas más recargadas.

Su mayor ventaja está en el soporte. Samsung promete seis años de actualizaciones desde el lanzamiento, una política que permite extender la vida útil del teléfono. El Galaxy A16 5G puede aparecer más barato, aunque la diferencia a favor del A17 compra un año adicional de respaldo. También existe una versión 4G casi idéntica y más accesible. Puede ser suficiente para quienes no consideran imprescindible la conectividad 5G.

El Samsung Galaxy A17 5G se comercializa en un rango de precio que va desde los $655.000 hasta los $770.000 para su versión principal, dependiendo de la tienda y las promociones bancarias disponibles.

Motorola Moto G37 se destaca para música, series y viajes

El Moto G37 demuestra que un celular barato todavía puede ofrecer funciones que desaparecieron de modelos más costosos. Su combinación de conector para auriculares y ranura microSD lo convierte en una opción especialmente práctica para entretenimiento.

La pantalla de 6,67 pulgadas con 120 Hz es adecuada para películas, series y redes sociales. El almacenamiento ampliable permite llevar más contenido sin depender de la nube, mientras que los auriculares con cable evitan adaptadores y problemas de batería.

La batería de 5200 mAh puede acercarse a dos días de uso bajo determinadas condiciones. La carga de 20 W es lenta frente a la competencia, pero la buena autonomía reduce la frecuencia con la que hay que conectarlo.

Android mantiene una apariencia limpia, aunque el equipo llega con aplicaciones preinstaladas que pueden eliminarse durante la configuración. Motorola ofrece dos años de actualizaciones del sistema y tres de seguridad, un plazo corto frente a Samsung. El Motorola Moto G37 5G se lanzó recientemente en la Argentina con un precio sugerido de venta al público de $499.999.

Samsung Galaxy A27 5G suma pantalla fluida y soporte prolongado

El Galaxy A27 ocupa el espacio entre el A17 y el A37. No introduce una revolución frente a su antecesor, pero reúne características suficientes para quienes pueden estirar un poco el presupuesto.

One UI vuelve a ser uno de sus argumentos principales por su manejo sencillo y una menor carga de software innecesario que varias interfaces rivales. Samsung también promete seis años de actualizaciones del sistema y de seguridad.

La cámara frontal perforada reemplaza la muesca del A26, el procesador Snapdragon 6 Gen 3 mejora el rendimiento y la pantalla de 120 Hz aporta mayor fluidez, incluso en juegos compatibles.

Las concesiones aparecen en la protección IP64, inferior a la IP67 del A26, y en el ultra gran angular de 5 MP. Si el soporte extendido no es prioritario, el Galaxy A26 sigue siendo una alternativa válida y más barata.

El precio sugerido oficial del Samsung Galaxy A27 5G en Argentina es de $999.999, pero actualmente se puede conseguir en oferta en el mercado retail y operadoras por un rango que va desde los $514.853 hasta los $799.999, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y las promociones vigentes de cada tienda

Motorola Edge 60 Fusion sobresale por diseño y resistencia

El Motorola Edge 60 Fusion prueba que un celular económico también puede llamar la atención. Se vende en colores Pantone Slipstream y Amazonite, y su parte trasera de cuero vegano mejora el agarre y la comodidad.

Las certificaciones IP68 e IP69 lo protegen frente al polvo y el agua. Su pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas es el gran atractivo para ver películas y series, aunque los bordes curvos pueden generar toques accidentales durante los juegos.

La cámara principal de 50 MP produce imágenes detalladas y colores naturales. La frontal de 32 MP también cumple bien para selfies y videollamadas. Motorola promete tres años de actualizaciones desde el lanzamiento, menos que Samsung. Las funciones Moto AI tampoco resultan decisivas.

El Motorola Edge 60 Fusion en Argentina se consigue actualmente en un rango de precios que va desde los $629.000 hasta los $949.999, dependiendo de la tienda, las promociones vigentes y las opciones de financiación.

Motorola Moto G85 5G ofrece la mejor pantalla de la lista

El acabado del Moto G85 5G transmite una sensación más premium de lo que su precio sugiere. La versión azul cobalto se destaca en un segmento donde muchas marcas priorizan la ficha técnica por encima de la estética. Su pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz es el punto fuerte. Tiene tamaño, contraste y fluidez para redes sociales, navegación y video.

El Snapdragon 6s Gen 3 responde bien en tareas diarias, aunque pierde ritmo con juegos 3D exigentes. A cambio, Motorola ofrece una versión de Android simple y fácil de usar. La batería de 5000 mAh puede acercarse a un día y medio de autonomía. La carga de 30 W recupera alrededor del 50 % en media hora. Las cámaras no son su mayor virtud, pero el resto del conjunto lo mantiene entre las opciones más equilibradas.

El precio del Motorola Moto G85 5G se ubica actualmente en un rango que va desde los $423.660 hasta los $749.999, dependiendo de la tienda proveedora, las promociones vigentes y las opciones de financiación elegidas.

Motorola Moto E15 es la opción más accesible

El Moto E15 apunta a presupuestos muy ajustados y también puede servir como primer celular. Su precio oscila entre los $199.999 y los $234.299, dependiendo de la tienda y las promociones financieras disponibles. En la tienda oficial de Motorola Argentina se encuentra listado a $229.999. Estos valores ofrecen una relación costo beneficio difícil de igualar.

La terminación de cuero vegano mejora el agarre y evita que el equipo se sienta barato. Además, se ofrece en colores como azul vaquero y lavanda. La pantalla de 6,5 pulgadas tiene resolución 720p y 90 Hz. No alcanza la calidad de un panel OLED, pero resulta suficiente para mensajería, redes sociales y entretenimiento liviano. El sonido envolvente mejora el consumo de contenido sin auriculares.

El MediaTek Helio G81 Extreme resuelve las aplicaciones básicas, aunque los 2 GB de RAM limitan la multitarea. Su principal desventaja es el soporte, reducido a un año de actualizaciones de seguridad.

Motorola Moto G56 rinde hasta dos días con una carga

El Moto G56 es una opción especialmente atractiva para quienes priorizan autonomía. En uso intensivo puede terminar el día con entre 40 % y 50 % de batería, margen suficiente para acercarse a dos jornadas sin pasar por el cargador.

Motorola conserva un diseño reconocible y una paleta de colores que no obliga a ocultar el equipo con una funda. Aunque el marco es de plástico, la certificación IP69 aporta resistencia al polvo y al agua. También mantiene el conector para auriculares y la ranura microSD.

La pantalla es grande y nítida, la cámara principal cumple y la carga por cable es rápida para su categoría. El rendimiento puede quedarse corto para usuarios exigentes y el soporte de software debería ser más extenso, pero el balance general sigue siendo competitivo.

El Motorola Moto G56 5G en Argentina tiene un precio oficial de $729.999 en la tienda oficial de Motorola, aunque se puede conseguir en oferta en diversos distribuidores autorizados en un rango general de $476.400 a $670.000, dependiendo de la tienda, las promociones bancarias y las opciones de financiación.

TCL 50 Pro Nxtpaper es el indicado para quienes leen mucho

El TCL 50 Pro Nxtpaper combina una pantalla a color con un modo de lectura similar a la tinta electrónica. El cambio se activa con un botón y mejora la legibilidad, aunque no reemplaza por completo a un lector de libros digitales.

El panel mate conserva una buena reproducción del color para películas y otros contenidos. La autonomía también es uno de sus puntos fuertes, tanto en el modo convencional como en el modo de lectura.

Las cámaras y los parlantes quedan por debajo del resto de la propuesta. El software preinstalado también puede resultar molesto. Aun con esas limitaciones, es una alternativa singular para quienes leen durante muchas horas desde el celular.

El TCL 50 Pro Nxtpaper 5G (versión de 512 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM) se vende en Argentina con un precio que promedia entre los $439.999 y los $549.999, dependiendo de la tienda, los colores disponibles y las opciones de financiación.

Guía de compra: qué tener en cuenta para elegir un celular barato

Estos modelos representan apenas una parte de la oferta disponible. La compra correcta depende del uso principal, el presupuesto y el tiempo durante el cual se espera conservar el equipo.

Para una elección más segura conviene priorizar al menos 128 GB de almacenamiento cuando sea posible, una batería de 5000 mAh o más, varios años de parches de seguridad y una pantalla que mantenga buena visibilidad en exteriores. También es importante verificar las bandas de red, la garantía y la disponibilidad de repuestos en el país donde se comprará.