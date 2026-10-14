Por qué Telecom eligió a Metrotel para transferir 6 millones de líneas móviles

Telecom Argentina señaló a Metrotel como la compañía que recibiría los activos que debe desprender tras la adquisición de Telefónica

La estructura de propiedad de Metrotel quedó repartida entre dos vehículos de inversión. Nippur Fiber Holdings, integrada por Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, concentra el 51% de la compañía. El 49% restante pertenece a Beacon, vinculado al empresario estadounidense Ralph Booth.

La operación fue comunicada a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) el 9 de octubre. Riverwood Capital y Blackstone, los fondos estadounidenses que hasta entonces controlaban Metrotel, dejaron de participar en la empresa. La salida de esos inversores institucionales marca el final de un ciclo y el inicio de una etapa con nuevos protagonistas.

Blaquier y Caputo provienen del mundo financiero. Ambos trabajaron en fondos de inversión como Pegasus y Lone Star, dedicados a identificar, adquirir y administrar activos empresariales. Blaquier estuvo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses durante el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Su recorrido incluye la gestión de inversiones y la participación en distintas compañías.

Caputo también desarrolló su carrera en el ámbito de las finanzas corporativas. Compartió con Blaquier antecedentes profesionales en entidades orientadas a la adquisición y administración de empresas. El ingreso de ambos representa la llegada de capitales con recorrido en inversiones corporativas a una compañía que podría enfrentar un cambio de escala significativo si se concreta la compra de activos móviles.

Booth, por su parte, acumula décadas de experiencia en telecomunicaciones y televisión por cable en los Estados Unidos y Europa. Creó European Cable Capital Partners junto con Goldman Sachs y participó en inversiones vinculadas con operadores internacionales.

Su presencia aporta al grupo accionario un conocimiento específico de una industria que exige inversiones constantes, financiamiento de largo plazo y capacidad para administrar infraestructura a gran escala. Hasta el momento, no se difundió una composición detallada de las participaciones individuales de cada inversor dentro de Nippur y Beacon.

Por qué Telecom eligió a Metrotel para transferir sus activos móviles

Telecom Argentina señaló a Metrotel como la compañía que recibiría los activos que debe desprender tras la adquisición de Telefónica. La Autoridad Nacional de la Competencia impuso como condición la cesión de aproximadamente seis millones de líneas móviles a un operador independiente.

La ANC ya habilitó a Metrotel como comprador. Esa resolución permitió avanzar hacia la negociación privada por el precio de venta y las condiciones del traspaso. Pero el acuerdo definitivo entre ambas compañías todavía no se formalizó. Las partes deben definir los términos del negocio y presentar el documento final ante el regulador.

La exigencia de la ANC busca preservar la competencia en un mercado que, con la salida de Telefónica, quedó concentrado en dos grandes actores: Personal (marca comercial de Telecom) y Claro (de América Móvil). Si la operación se concreta, una empresa que hoy se dedica a conectividad corporativa y mayorista podría convertirse en el tercer operador de telefonía celular del país.

La resolución del regulador no resuelve el proceso completo. La transferencia efectiva de clientes y activos depende de los pasos posteriores de implementación y de los acuerdos que alcancen ambas compañías sobre el uso de infraestructura y la migración de los abonados.

Qué negocio tiene Metrotel hoy y cuánto factura la compañía

El atractivo de Metrotel no se limita a su eventual ingreso al mercado móvil. La compañía ya cuenta con un negocio de conectividad empresarial, infraestructura de fibra óptica y servicios mayoristas con características financieras diferentes de las de un operador orientado al consumo masivo.

La empresa opera a través de CPS Comunicaciones y brinda servicios a grandes clientes corporativos, proveedores de Internet y otros operadores. Su actividad abarca conectividad dedicada, transporte de datos, redes neutrales y soluciones de infraestructura. Esa especialización le permite trabajar con contratos de largo plazo y una proporción relevante de ingresos vinculados al dólar. Son dos características que le aportan previsibilidad en la generación de fondos.

Según el informe publicado por Moody's Local Argentina el 14 de agosto de 2026, Metrotel registró durante 2025 ventas por $80.347 millones, equivalentes a unos US$55 millones, y un Ebitda de $35.014 millones, que representan alrededor de US$24 millones. El margen Ebitda alcanzó el 43,6%, un nivel elevado que refleja las particularidades de su negocio de infraestructura y servicios corporativos.

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos llegaron a US$26 millones y el Ebitda se ubicó en US$11 millones, de acuerdo con información de gestión incluida en el informe de la calificadora.

Moody's mantuvo para Metrotel una calificación de emisor A+.ar con perspectiva estable. Entre sus fortalezas identificó la posición competitiva en el mercado corporativo, los márgenes de rentabilidad y la previsibilidad de sus contratos. Sin embargo, también apuntó una limitación relevante: la empresa tiene una escala operativa reducida frente a los principales participantes del mercado argentino. Esa diferencia de tamaño resulta central para entender la operación que los nuevos accionistas buscan impulsar.

Qué desafíos financieros enfrenta Metrotel para operar en telefonía móvil

La eventual incorporación de unos seis millones de líneas móviles modificaría de raíz el perfil de la compañía. Hoy, su actividad se concentra en servicios corporativos y mayoristas, donde las relaciones comerciales son relativamente estables y la infraestructura se utiliza para atender a empresas y operadores.

El negocio móvil masivo presenta exigencias muy distintas. Requiere gestionar millones de clientes, desarrollar canales comerciales, administrar sistemas de facturación y atención, y sostener campañas de captación y retención que garanticen una experiencia de servicio competitiva. También implica afrontar necesidades de inversión y capital de trabajo que no se pueden evaluar únicamente a partir de la rentabilidad del negocio actual.

Según Moody's, al cierre del primer semestre de 2026, Metrotel registraba una deuda total cercana a US$49 millones y una posición de caja de aproximadamente US$5 millones. La calificadora destacó su acceso a financiamiento y su generación de fondos, pero los números muestran que una eventual adquisición de activos móviles exigiría una estructura financiera acorde con un negocio considerablemente mayor.

En ese contexto, el perfil de los nuevos accionistas adquiere un peso relevante. La experiencia de Blaquier, Caputo y Booth en inversiones y financiamiento podría resultar determinante para sostener una operación de mayor envergadura. Por ahora, no se difundieron las condiciones financieras completas de la eventual compra de los activos de Telecom ni los compromisos de inversión que asumiría el nuevo operador.

Qué infraestructura tiene Metrotel para respaldar el proyecto

Metrotel dispone de una red de más de 8.000 kilómetros de fibra óptica, según información difundida por la propia compañía. Esa infraestructura constituye uno de sus principales activos y explica su posición en servicios empresariales y mayoristas.

La empresa también desarrolló actividades vinculadas con redes neutrales de fibra óptica, un modelo que permite a distintos proveedores utilizar infraestructura compartida sin necesidad de duplicar tendidos. Ese enfoque resulta funcional a un mercado donde la inversión en infraestructura representa una de las principales barreras de entrada.

En enero de 2025, Metrotel anunció una línea de financiamiento de hasta US$110 millones, con participación de BID Invest e Itaú BBA, destinada a ampliar su red y desarrollar infraestructura de conectividad. Ese antecedente muestra que la compañía ya había iniciado un plan de expansión antes del cambio de accionistas y de la posibilidad de entrar al negocio móvil.

No obstante, una red extensa de fibra óptica no equivale a una red celular nacional. Para prestar servicios de telefonía móvil se necesitan espectro radioeléctrico, infraestructura de acceso, sistemas operativos y acuerdos que permitan garantizar cobertura y calidad de servicio. El alcance de los activos que Telecom transfiera y las condiciones de utilización de su infraestructura serán determinantes para definir las posibilidades reales del nuevo operador.

Qué oportunidad representa para Metrotel el mercado de telefonía móvil argentino

La oportunidad que enfrentan los nuevos accionistas nace de la reconfiguración del mercado argentino después de la compra de Telefónica por parte de Telecom. Esa operación concentró actividades que antes se distribuían entre dos de los principales grupos del sector y activó un proceso de intervención de las autoridades de defensa de la competencia.

En ese contexto, la ANC determinó la desinversión de activos móviles para permitir la aparición de un operador independiente que contribuya a preservar condiciones de competencia. Metrotel fue identificada como potencial adquirente de un paquete que incluiría aproximadamente seis millones de líneas móviles, junto con otros activos necesarios para desarrollar el negocio.

La eventual utilización de la marca Tuenti permitiría contar con una identidad comercial conocida en el mercado argentino. Pero la principal incógnita pasa por las condiciones en las que podría conservar a esos clientes, prestarles servicio y competir por nuevos usuarios.

Los clientes de telefonía celular pueden cambiar de compañía en cualquier momento, por lo que la base inicial de abonados no constituye un volumen de ingresos asegurado a largo plazo. También queda por definir qué grado de autonomía tendrá el nuevo operador respecto de Telecom, en especial durante una posible etapa de transición en la que necesite utilizar parte de su infraestructura.

Qué falta para que Metrotel se convierta en el tercer operador móvil del país

El cambio de control ya reordenó la estructura de propiedad de la compañía. Riverwood Capital y Blackstone salieron, y Nippur Fiber Holdings junto con Beacon asumieron la conducción de Metrotel.

Pero la operación que podría convertir a la empresa en un operador de alcance nacional todavía depende de definiciones adicionales. A partir de la decisión que adopte Telecom sobre la propuesta de adquisición de sus activos, deberán conocerse las condiciones económicas, el alcance de la transferencia y los compromisos necesarios para que el nuevo competidor pueda operar.

La operación accionaria ya se completó. La que involucra los activos móviles de Telecom, en cambio, permanece abierta y sujeta a negociaciones que definirán el perfil definitivo de la compañía.

Para los nuevos accionistas, la apuesta combina dos negocios de naturaleza diferente: una compañía de infraestructura corporativa con márgenes elevados y la posibilidad de ingresar a un mercado masivo que demanda escala, inversiones y una política comercial sostenida. La incógnita central es si esa combinación permitirá construir un tercer operador con capacidad efectiva para competir con Personal y Claro en la Argentina.