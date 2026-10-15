Qué cambia para los clientes de Movistar que migran a Metrotel y Tuenti

El acuerdo contempla la conservación de números, contratos y saldos prepagos. Faltan definiciones sobre los chips, las tarifas y atención al cliente.

Más de 6 millones de líneas de Movistar quedarán en manos de Metrotel, que las operará bajo la marca Tuenti para disputar el mercado con Personal y Claro. El traspaso es consecuencia directa de la desinversión que el Estado le impuso a Telecom como condición para aprobar la compra de Telefónica Argentina. El acuerdo estipula que se mantendrán los números, los contratos vigentes, los saldos prepagos y las promociones activas. Sin embargo, las empresas todavía no comunicaron los detalles operativos de la migración.

La operación involucra 6.005.425 líneas móviles: alrededor de 4 millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2 millones se distribuyen en el resto del país. A ese total se suman 211.566 abonados de Internet residencial con línea fija vinculada, repartidos en 28 localidades. No toda la cartera de Movistar resulta alcanzada por la medida; solo se cederán los clientes y activos que la autoridad de competencia determinó como necesarios para preservar la competencia en el mercado móvil.

Antes de que se conociera la identidad del comprador, iProfesional anticipó que Telecom debía desprenderse de 6 millones de líneas móviles y que ningún interesado asomaba en el horizonte.

Qué ocurrirá con el número de teléfono móvil y los saldos prepagos

El prestador cambiará, pero el número no. Así lo establece el acta que Telecom elevó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) a la que pudo acceder iProfesional. Telefónica Móviles Argentina (TMA), la operadora detrás de Movistar, tendrá la obligación de notificar la cesión a cada cliente en el menor plazo posible.

Ese mismo documento determina que la cesión contemplará los contratos, la numeración, el historial de consumo y las condiciones comerciales vigentes. Los saldos de prepago sin utilizar y las promociones activas también forman parte del paquete. En la práctica, cada usuario conservará su número y su relación contractual pasará a Metrotel sin que deba realizar trámites de portabilidad.

Entre los activos que cambian de mano figura un stock de tarjetas SIM, aunque el acta no aclara si los usuarios deberán reemplazar sus chips. Tampoco detalla instrucciones para gestiones individuales. Si tenés Movistar y tu línea queda dentro de las 6.005.425 incluidas en el acuerdo, la respuesta a esta pregunta recién surgirá con la notificación formal que cada empresa deberá enviar.

La cesión de la numeración y los contratos busca que el cambio de operador resulte lo más transparente posible para el usuario final. El objetivo declarado en la documentación es que la migración no interrumpa el servicio ni altere las condiciones que el cliente pactó originalmente con Movistar. Sin embargo, la ejecución concreta de ese propósito dependerá de la coordinación entre TMA, Metrotel y los organismos regulatorios.

Qué se sabe sobre las tarifas y la atención posventa

La transferencia de condiciones no implica que los precios queden congelados. Los papeles presentados ante la CNV no anuncian nuevas tarifas ni describen la propuesta comercial que Metrotel pondrá en marcha. Tampoco autorizan a suponer que todos los clientes pasarán a un modelo prepago solo porque la operación emplea la marca Tuenti.

La licencia que Metrotel obtuvo le permite ofrecer servicios móviles para personas y empresas, además de banda ancha fija y telefonía residencial. Su alcance excede con amplitud la oferta de combos prepagos por la que Tuenti es conocida en la Argentina. El canon por esa licencia será de un millón de dólares anual más IVA; el primer año estará bonificado.

La atención posventa es otra incógnita. El acta no precisa qué aplicación, qué canales de consulta ni qué medios de pago utilizarán los usuarios que cambien de operador. El hecho de que ya exista una aplicación de Tuenti no garantiza que todos los clientes de Movistar deban adoptarla de inmediato ni que sus trámites se modifiquen de un día para el otro. Este punto resulta especialmente sensible para los usuarios pospagos y corporativos, cuyas gestiones de facturación y reclamos suelen ser más complejas que las de un prepago.

Metrotel, una empresa con trayectoria en el segmento corporativo, no tiene antecedentes en la atención masiva a millones de clientes individuales. El salto operativo que implica pasar de 9.000 cuentas empresariales a más de 6 millones de líneas minoristas exigirá infraestructura de atención, centros de contacto, logística de SIM y una plataforma digital que hoy no existe en su estructura actual.

Cómo se sostendrá la cobertura mientras dure la transición

Para evitar interrupciones, el acuerdo prevé servicios transitorios y acceso a la infraestructura de Telecom y TMA. Metrotel podrá atender a los nuevos clientes sin necesidad de levantar antes una red nacional propia. La compartición de antenas y equipos de radio, sumada a los acuerdos de roaming, apunta a garantizar la continuidad de la cobertura durante todo el período de transición.

En el caso de los abonados de Internet fija, el paquete incluye activos de la red de fibra hasta el hogar que TMA desplegó en la ciudad de Buenos Aires, más contratos de acceso a infraestructura. La cesión de esos clientes abarca también sus condiciones de servicio y la línea fija asociada.

El acta no establece un cronograma detallado de migración para cada segmento de usuarios. La aprobación del directorio de Telecom, por otra parte, no cierra la operación: resta la decisión concordante del directorio de TMA, la suscripción de los contratos definitivos y la ejecución concreta del traspaso. Las fechas y los pasos dependerán de lo que comuniquen las empresas.

Desde la perspectiva técnica, la cobertura en el interior del país será el punto más delicado. Metrotel concentra su red propia en grandes centros urbanos y dependerá del roaming con Telecom para llegar a zonas donde no tiene infraestructura instalada. La calidad de ese acuerdo de roaming definirá si los usuarios que hoy están en Movistar perciben o no una caída en el servicio. iProfesional detalló sobre la habilitación de Metrotel como compradora.

Qué cubre el precio de 450 millones de dólares que abonará Metrotel

Metrotel desembolsará 450 millones de dólares más impuestos por los activos y por un compromiso mínimo de contratación de servicios mayoristas bajo el Acuerdo Marco de Compartición. Ese consumo garantizado tendrá vigencia durante los primeros cinco años para determinados servicios.

Los convenios contemplan la compartición de la red de acceso móvil, roaming nacional e internacional, uso de infraestructura pasiva, acceso a puertos de fibra hasta el hogar y tránsito IP, entre otras prestaciones.

El acta del directorio de Telecom establece que estos acuerdos "configurarán un único universo de contratos, cuyo otorgamiento será de naturaleza excepcional, y sólo podrá entenderse como una parte indivisible de la transacción y del proceso de cumplimiento del Condicionamiento". El precio global, entonces, refleja el valor de los clientes y el espectro radioeléctrico, y también la contratación obligatoria de servicios mayoristas.

Enrique Carrier, de la consultora Carrier y Asociados, consideró que la compartición de red puede abaratar la entrada al mercado. "Tal vez no terminen de desplegar toda la infraestructura y la compartan con Telecom, con lo cual no tienen el costo de desplegar una nueva red desde cero", señaló el analista ante iProfesional.

Los documentos no desglosan cuánto de esos 450 millones de dólares se destina a los activos y cuánto al piso de consumo de servicios. El monto total tampoco incorpora contratos conexos, como la licencia de Tuenti y los servicios transitorios. Metrotel competirá contra Telecom y, al mismo tiempo, dependerá de ella para sostener parte de su operación cotidiana. Esa paradoja recorre toda la estructura del acuerdo y será uno de los aspectos que los reguladores deberán vigilar con mayor atención.

La dependencia del comprador respecto del vendedor tiene antecedentes en la Argentina. Cuando Telecom se fusionó con Cablevisión en 2018, la Secretaría de Comercio aprobó la cesión de 143.464 clientes de Arnet a Universo Net, con contratos de infraestructura, servicios mayoristas y licencia de marca.

Un vocal de la CNDC cuestionó en su voto disidente la independencia del comprador y sus incentivos reales para competir. La mayoría, en cambio, respaldó su capacidad y su plan de desarrollo. Ese precedente ilustra por qué el control debe abarcar los contratos que acompañan la venta y no limitarse al traspaso de la cartera. Para entender el contexto de la fusión Telecom-Movistar, iProfesional publicó la mirada de la propia Telecom sobre la operación.

Qué desafío enfrenta Metrotel para atender a 6 millones de usuarios

Metrotel deberá escalar una operación concentrada hasta ahora en conectividad corporativa e infraestructura para volcarse al mercado masivo. Se trata de un salto sin precedentes para una empresa que atiende a unos 9.000 clientes corporativos y que nunca gestionó una base de usuarios de consumo final de esta magnitud. El acuerdo prevé el traspaso de contratos laborales de líderes y equipos de TMA, sujeto al consentimiento de los empleados involucrados.

La empresa también cambió de accionistas. Nippur Fiber Holdings, liderada por Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, adquirió el 51 por ciento del paquete accionario; Beacon, vinculada al inversor estadounidense Ralph Booth, se quedó recientemente con el 49 por ciento restante. Los nuevos dueños tendrán que definir las inversiones que acompañen la expansión del negocio y, sobre todo, el modelo comercial con el que Tuenti buscará retener a millones de usuarios acostumbrados a la oferta de Movistar.

Carrier advirtió que la evolución de la base de clientes será uno de los indicadores centrales para medir el éxito del proyecto. Según el analista, el primer dato que revelará la marcha de la operación será la cantidad de clientes: si la base se mantiene, crece o decrece. Si empieza a achicarse, significará que la empresa o las condiciones del mercado no alcanzan para sostenerla. iProfesional detalló el perfil de Metrotel cuando empezó a sonar como candidata para recibir las líneas.

Qué supervisión habrá sobre la competencia después de la venta

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y el Enacom tendrán que monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos. Para Agustín Siboldi, abogado especializado en derecho de la competencia y regulación, el control no se agota con la transferencia de activos.

Siboldi sostuvo ante iProfesional que la autoridad de aplicación debe dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos a lo largo del tiempo y verificar que, en efecto, se restaure la competencia afectada por la operación. En su opinión, el regulador no debería darse por satisfecho con el mero hecho de que ya se completó el proceso de desinversión.

El especialista también remarcó que resulta prematuro juzgar si la desinversión cumplirá su objetivo. "Esto es una película, no una foto. Los componentes del diseño de las desinversiones parecen adecuados y fueron gratamente sorprendentes. Pero si el comprador será realmente un agente autónomo e independiente solo se sabrá con el transcurso del tiempo", afirmó.

La supervisión posterior a la venta es un punto crucial en cualquier operación de desinversión. Si Metrotel no logra operar de forma independiente o si las condiciones de los contratos mayoristas limitan su capacidad para competir con tarifas y servicios propios, el remedio que diseñaron los reguladores podría resultar insuficiente para preservar la competencia en el mercado móvil argentino.

Para los usuarios, la primera prueba será la continuidad del servicio y el respeto de las condiciones transferidas. Después, la oferta de planes, la calidad de atención y el rendimiento de la red demostrarán qué cambia con la llegada de Metrotel y cuánto terreno puede disputarles a Personal y Claro en un mercado que, a partir de ahora, cuenta con un nuevo competidor.