Una compañía francesa presentó un equipo móvil de 899 dólares que aísla las claves criptográficas de las aplicaciones comunes de Android

La compañía francesa Ledger lanzó el nuevo dispositivo móvil Ledger Atom por 899 dólares para aislar las claves criptográficas de las aplicaciones comunes. Esta presentación ocurrió de forma simultánea con la investigación de un ciberataque físico a su cadena de distribución que provocó el robo de 90 millones de dólares. El incidente afectó a cientos de billeteras frías intervenidas antes de la entrega a los usuarios finales.

Frente a este escenario, la empresa optó por rediseñar su arquitectura de seguridad y cambiar su modelo comercial. El nuevo equipo combina Android con un sistema operativo aislado en un chip seguro y solo se comercializará por venta directa. De esta forma, la compañía busca eliminar a los intermediarios para evitar nuevas manipulaciones en depósitos o tiendas.

¿Cuáles son las características principales del nuevo dispositivo Ledger Atom?

El Ledger Atom combina un entorno Android de código abierto para aplicaciones cotidianas con un sistema operativo aislado en un chip seguro para proteger fondos e interacciones con inteligencia artificial. Según el comunicado oficial de Business Wire publicado por la empresa, el equipo tiene un precio de reserva inicial de 849 dólares para su edición Founder y un costo final de 899 dólares.

Si mirás el equipo por fuera, notarás la apariencia de un teléfono móvil inteligente convencional. Según las especificaciones técnicas difundidas por la plataforma SIAMBC, el dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, un procesador Qualcomm Dragonwing, una batería reemplazable de 4.000 mAh y una cámara trasera de 50 megapíxeles. Sin embargo, la empresa no busca competir contra gigantes como Apple o Samsung.

Este equipo no es un celular común y no reemplaza al teléfono móvil que llevás en el bolsillo. Su módem funciona con una tarjeta eSIM exclusiva para la transmisión de datos en redes móviles. Por este motivo, el dispositivo no realiza ni recibe llamadas tradicionales de voz, ni tampoco envía o recibe SMS.

Esta limitación deliberada cumple una función central para tu seguridad digital. Al eliminar los servicios de telefonía móvil tradicional y la recepción de mensajes SMS, el sistema neutraliza el peligro del secuestro de línea o SIM swap. Esta técnica de ingeniería social suele permitir a los delincuentes interceptar los códigos de verificación de dos factores.

La clave del diseño reside en su arquitectura de doble sistema operativo. Para las tareas de todos los días, como navegar o usar aplicaciones de mensajería, el equipo corre una versión de código abierto de Android. Pero las tareas críticas se ejecutan dentro de Ledger OS, un sistema propietario alojado en un chip seguro ST54M con certificación militar EAL6+.

Cuando necesitás autorizar una operación financiera o autenticar una clave, un componente de hardware dedicado entra en acción. Este chip FPGA toma el control exclusivo de la pantalla táctil y desconecta a Android de forma inmediata. Una barra superior en el display te indica que entrás en el denominado Modo Seguro. Podés ver una demostración del equipo en París en el siguiente video:

De esta manera, el sistema garantiza el concepto de pantalla confiable. Lo que ves y tocás en ese momento proviene en forma directa del elemento seguro. Ningún programa malicioso presente en el entorno Android puede alterar el monto, la dirección ni la información de la transacción.

Frente a las amenazas físicas, el fabricante implementó barreras electrónicas de nivel industrial. El chasis del equipo incorpora un botón mecánico deslizante que interrumpe la energía de la cámara y de los micrófonos a nivel de circuito. Por ende, no existe forma de que un software espía active la cámara o los micrófonos en forma remota.

Además, el núcleo de procesamiento seguro está rodeado por sensores activos que detectan intentos de perforación o apertura del chasis. Estos sensores cuentan con una batería interna propia que los mantiene vigilantes aun con el equipo apagado. La tapa trasera tiene un emparejamiento criptográfico único con el procesador principal.

El dispositivo integra herramientas preparadas para el avance de la inteligencia artificial. Con la incorporación del protocolo Agent Intent y la plataforma OpenClaw, los asistentes autónomos pueden proponer operaciones financieras. Sin embargo, la norma de diseño establece que debés aprobar cada acción de forma física en la pantalla segura.

El equipo incluye de fábrica la aplicación Seeker del entorno Solana Mobile para dar acceso a más de 1.500 aplicaciones descentralizadas. Admite el cifrado de mensajería privada punto a punto mediante PGP y cuenta con algoritmos para la era de la computación cuántica. Las entregas de las primeras unidades están programadas para el verano de 2027.

¿Cómo ocurrió el robo masivo de criptomonedas investigado por Ledger?

El robo masivo de criptomonedas se produjo mediante la interceptación física de billeteras en la cadena logística de distribuidores, donde criminales instalaron módulos espía dentro de los equipos para capturar las frases de recuperación. Según reportó la consultora Bitquery en su informe técnico, el ataque a la cadena de suministro provocó pérdidas acumuladas por 90 millones de dólares.

Según el análisis de Galaxy Digital en su reporte de ciberseguridad, la maniobra afectó a más de 320 billeteras digitales. A diferencia de los ciberataques comunes en el código de un programa, este golpe se ejecutó en el mundo físico. Los delincuentes compraron o interceptaron lotes completos de dispositivos Ledger Nano X antes de la entrega al cliente.

Una vez que tuvieron las cajas en su poder, los atacantes abrieron los chasis e instalaron un circuito impreso secundario oculto detrás de la pantalla OLED. Este módulo espía no autorizado contaba con un microcontrolador lector de datos y un módem celular en miniatura equipado con una tarjeta eSIM internacional preconfigurada.

El proceso de captura comenzaba en los primeros minutos de uso del equipo. Cuando configurás una billetera fría por primera vez, el chip seguro genera la frase semilla de 24 palabras en forma aleatoria. Cada palabra aparece en la pantalla del dispositivo para que la anotes en un papel de respaldo. Podés revisar un reporte sobre esta vulnerabilidad en el siguiente video:

En ese instante, el circuito espía interceptaba las señales de datos que iban hacia el display. El microcontrolador decodificaba el texto de las 24 palabras y utilizaba el módem celular para transmitirlas por la red LTE hacia un servidor externo bajo control de los atacantes. Toda esta operación ocurría en silencio y sin necesidad de conectar el dispositivo a una computadora.

Con la frase de recuperación en sus manos, los criminales clonaban la billetera en cualquier software remoto. Solo tenían que esperar a que las víctimas depositaran sus criptomonedas para vaciar las cuentas en forma automática. Las víctimas perdían sus fondos sin haber cometido ningún error de uso. Podés ver un análisis sobre este mecanismo en el siguiente video:

El aspecto más grave del incidente estuvo en la falla de la prueba de autenticidad de la empresa. Como los atacantes no alteraron el chip de elemento seguro ni modificaron el sistema operativo, la billetera funcionaba con normalidad. Al conectar el equipo a la aplicación oficial Ledger Live y ejecutar el examen Genuine Check, la plataforma declaraba que el producto era auténtico y seguro.

La verificación por software de la compañía solo validaba la autenticidad criptográfica del chip de silicio principal. El sistema no podía detectar la presencia de componentes físicos adicionales colocados en la placa de circuito. Los usuarios confiaban en el resultado del examen oficial y procedían a depositar sus ahorros en un dispositivo que ya estaba intervenido.

Las primeras sospechas apuntaron de forma directa hacia CryptoBilis, un distribuidor oficial autorizado con operaciones en el sudeste asiático. La mayoría de las víctimas confirmadas al inicio habían comprado sus equipos a través de este revendedor. Ante la ola de reclamos, la entidad decidió frenar la venta y el envío de productos de la marca.

Sin embargo, el alcance de la vulnerabilidad cruzó las fronteras de Asia en forma rápida. Investigadores independientes encontraron unidades intervenidas en Europa, comercializadas en locales de la cadena MediaMarkt a través del mayorista Aqipa GmbH. Además, se confirmaron compras en plataformas de comercio electrónico en Japón con envíos desde depósitos en Malasia.

Según la actualización técnica de la plataforma Bitkub, los atacantes convirtieron 15 millones de dólares a la moneda estable USDD para evitar congelamientos en USDT. A su vez, enviaron miles de tokens de Ethereum a través de servicios de mezcla como Tornado Cash e ingresaron fondos en casas de cambio internacionales.

¿Cómo respondió Ledger a los recientes incidentes de seguridad?

Ledger respondió a los incidentes con el congelamiento inmediato de las ventas en redes de distribuidores de Asia y Europa, el anuncio de un canal de venta directa exclusiva para el nuevo equipo y la negativa a indemnizar a las víctimas. La compañía aplicó medidas de contención logística mientras mantuvo una postura firme en el plano legal.

Como primera acción de emergencia, el fabricante solicitó suspender las ventas a todos los revendedores e intermediarios de Hong Kong, Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Filipinas y Vietnam. En paralelo, cadenas de tiendas europeas como MediaMarkt procedieron a retirar los productos de sus góndolas para revisar el inventario.

La empresa aconsejó no inicializar ni configurar ningún dispositivo comprado a través de revendedores en los últimos 90 días. Para aquellos que ya tenían fondos en esos equipos, la indicación fue transferir el capital de inmediato a otra billetera y generar claves totalmente nuevas. Un resumen de estas recomendaciones de seguridad en el siguiente video:

La respuesta oficial también incluyó la publicación de guías visuales para que los propios clientes abrieran el chasis de sus dispositivos. La instrucción pedía comparar la placa interna con fotos de referencia para buscar chips extraños. Esta medida recibió duras críticas de los usuarios, dado que los manuales del producto advierten que abrir el chasis anula la garantía oficial.

El impacto operativo de la crisis obligó a un giro en la estrategia comercial de la compañía. Para el nuevo Ledger Atom, la dirección decidió eliminar a todos los distribuidores, mayoristas y locales minoristas. El dispositivo se venderá en forma exclusiva a través del sitio web oficial de la marca.

Con este modelo de venta directa al consumidor, el fabricante busca mantener el control cerrado de la cadena de custodia desde la fábrica en Francia hasta el domicilio del comprador. Los paquetes contarán con empaques especiales y sellos de evidencia física que delatan cualquier intento de apertura no autorizada durante el trayecto.

En paralelo, la empresa fijó reglas estrictas para los revendedores autorizados que aún operan con otros modelos de billeteras. Las tiendas deben guardar todos los productos en depósitos traseros seguros y prohibir su exhibición en vitrinas públicas. Además, la norma prohíbe en forma absoluta la reventa de cualquier unidad devuelta por un cliente.

La gestión de las pérdidas financieras generó un fuerte distanciamiento entre el fabricante y los afectados. La compañía sostuvo que sus servidores centrales y sus líneas de ensamblaje no sufrieron ningún tipo de intromisión. Por esa razón, atribuyó la culpa a la manipulación cometida por terceros en los depósitos de los distribuidores.

Según los términos de servicio expuestos por la consultora ChainCatcher, la empresa fija un límite máximo de responsabilidad contractual de 100 dólares por usuario. Bajo este argumento, el fabricante rechazó reembolsar los 90 millones de dólares sustraídos y no ofreció planes de canje para los perjudicados.

¿Qué impacto tiene esta crisis en el mercado tecnológico y la ciberseguridad?

El caso de Ledger expone los desafíos crecientes de la ciberseguridad industrial y el peso de las cadenas de suministro globales en la tecnología actual. La dependencia tecnológica de grandes centros de producción y la necesidad de proteger datos críticos obligan a replantear el despliegue de infraestructura de conectividad.

La digitalización de los servicios financieros exige a las entidades bancarias adopciones tecnológicas avanzadas para competir en la custodia digital. Las instituciones bancarias tradicionales aceleran su reconversión tecnológica ante nuevos competidores. La concentración en proveedores de hardware demuestra cómo los problemas logísticos en un puñado de proveedores sacuden al mercado internacional.

El caso de Ledger marca el fin de la confianza ciega en el silicio de los chips seguros. Durante una década, el principio de que las claves nunca salen del dispositivo sirvió como pilar del sector. Sin embargo, este incidente demostró que los delincuentes no necesitan romper el cifrado de un chip si pueden leer la pantalla con un circuito secundario.

La seguridad depende del código o de las pruebas por software, y también de la protección logística integral en cada etapa de la distribución. Para los usuarios que buscan resguardar su capital digital, la recomendación de comprar directo al fabricante se vuelve una regla fundamental para evitar sorpresas en el camino.

La propuesta del Ledger Atom pondrá a prueba el interés del mercado por adoptar un equipo secundario dedicado a la seguridad. En un escenario donde las amenazas de ingeniería social aumentan en forma constante, el control físico sobre la confirmación de cada movimiento resulta decisivo para resguardar el patrimonio digital.