El fútbol uruguayo probó las tarjetas virtuales para los árbitros: cómo funcionan

Uruguay incorporó tarjetas electrónicas que envían información en tiempo real, pero su implementación enfrenta desafíos por la iluminación

El fútbol uruguayo dio un salto tecnológico histórico. Las tradicionales cartulinas amarillas y rojas tienen reemplazo electrónico. El árbitro Eduardo Varela fue el primero en usar las nuevas "tarjetas virtuales" durante el triunfo 3-0 de Nacional sobre Rentistas.

El partido correspondió a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Se jugó en el estadio Gran Parque Central.

En lugar de mostrar las cartulinas de toda la vida, Varela sacó un dispositivo electrónico. El aparato se parece a un teléfono celular y marca las sanciones en una pantalla.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) impulsa esta innovación. El objetivo principal es agilizar la gestión administrativa al enviar los datos en tiempo real al sistema COMET, eliminando definitivamente los apuntes con lápiz y papel que venían usando los árbitros desde siempre.

Cómo funcionan las tarjetas virtuales que estrenó el fútbol uruguayo

El dispositivo cuenta con tecnología simple pero efectiva. Tiene dos pulsadores principales: uno activa la pantalla amarilla, el otro la roja.

Permite registrar amonestaciones, expulsiones, cambios y penales con solo apretar botones. Toda la información viaja automáticamente al sistema central.

Eduardo Varela dio detalles técnicos tras estrenarlo. "Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo", explicó el juez.

"Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir", agregó Varela sobre el funcionamiento.

El árbitro defendió con entusiasmo la herramienta. "Nos simplifica. Puede ser que se pierda la esencia de la tarjeta, pero es una ayuda muy fuerte para nosotros; es muy positivo. Le veo vida útil".

Varela llegó a decir que "es impresionante, te facilita todo" y que "si esto lo sacaban el otro día en la Champions, en el partido del City contra el PSG, estaríamos todos enamorados".

El problema grave que tiene la nueva tecnología de arbitraje

La implementación no salió perfecta. La visibilidad presenta dificultades severas tanto de día como de noche.

De hecho, hubo un intento previo que fracasó completamente. Un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia iba a ser la prueba piloto. No pudo concretarse por el exceso de luz solar.

Marcelo de León dirige el Departamento de Arbitraje de la AUF. Reconoció los inconvenientes técnicos sin vueltas.

"Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad", admitió De León.

El funcionario explicó que el dispositivo "es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales", pero que la pantalla tiene problemas para verse con ciertas condiciones de luz.

Cuándo llegarán las tarjetas electrónicas a Primera División

La AUF no apura los tiempos. Evaluará todas las mejoras técnicas necesarias antes de extender el sistema.

El foco está puesto en resolver los problemas de visibilidad. Solo después de solucionarlos llegará a las categorías principales del fútbol uruguayo.

Por ahora, las tarjetas virtuales seguirán probándose en competencias de menor jerarquía. La Copa AUF Uruguay funciona como laboratorio de la innovación tecnológica en el arbitraje charrúa.