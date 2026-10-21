Musk confirmó que estudian una fusión que podría alcanzar u$s3,5 billones. La firma espacial ganó u$s4.404 millones en el tercer trimestre

Elon Musk abrió la puerta a una operación que podría cambiar la escala de sus negocios: unir SpaceX y Tesla bajo una misma estructura empresarial. La combinación alcanzaría una capitalización bursátil cercana a los u$s3,5 billones y, de concretarse, se convertiría en la mayor fusión corporativa de la historia.

El empresario se refirió a la posibilidad durante una conferencia con analistas posterior a la presentación de los resultados trimestrales de SpaceX. Consideró que la integración tendría "muchas ventajas" y sería una "buena idea", pero evitó confirmar que vaya a concretarse.

Las dos compañías ya formaron un comité para evaluar la propuesta. Sin embargo, Musk aclaró que el análisis no implica un compromiso de avanzar con el acuerdo y que, por el momento, no existe una garantía de que la fusión se lleve adelante.

SpaceX revirtió el resultado trimestral y mejoró sus ingresos

La compañía dedicada a los lanzamientos espaciales, las comunicaciones satelitales y la inteligencia artificial registró un beneficio neto atribuido de u$s4.404 millones entre julio y septiembre de 2026. En el mismo trimestre del año pasado había anotado pérdidas por u$s1.054 millones.

El resultado positivo del período contrasta con el balance acumulado del ejercicio. En los primeros nueve meses de 2026, SpaceX todavía registró pérdidas por u$s1.084 millones, aunque consiguió reducirlas un 58% frente al mismo tramo del año anterior.

La facturación trimestral llegó a u$s14.575 millones, con un salto interanual del 161%. El negocio de conectividad, que incluye a Starlink, tuvo un papel destacado: generó u$s5.248 millones, un 69,4% más que un año antes.

Por su parte, la actividad espacial aportó u$s1.767 millones, lo que representó un crecimiento del 6% interanual.

Las inversiones crecieron más que la facturación

Entre enero y septiembre, SpaceX acumuló ingresos por u$s27.083 millones, un 97,5% por encima de los registrados en igual período de 2025.

En paralelo, la compañía aceleró sus inversiones de capital. El Capex —los desembolsos destinados a activos e infraestructura— alcanzó los u$s48.069 millones durante los primeros nueve meses del año. El monto fue un 247% superior al de enero-septiembre de 2025.

Musk también planteó una meta de crecimiento ambiciosa para la empresa espacial. En su cuenta de X sostuvo que, "por loco que suene, ya no es imposible" que SpaceX llegue a ingresos de u$s1 billón en 2028.

Las acciones de SpaceX subieron tras el balance

En la rueda del martes, los títulos de SpaceX terminaron con una caída del 0,11%. Sin embargo, luego de la publicación de los resultados avanzaron algo más del 8% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, conocidas como after hours.

La atención de los inversores se trasladará ahora a Tesla, que presentará sus resultados después del cierre de las bolsas europeas. Las cifras de la automotriz serán otro dato relevante para seguir la evolución de los negocios de Musk mientras continúa el análisis de una eventual fusión.

Starlink amplía sus planes y gana peso en el negocio de las telecomunicaciones

La expansión de SpaceX no depende únicamente de los lanzamientos espaciales. Una parte central de su estrategia pasa por desarrollar Starlink, el servicio de conectividad satelital que busca ampliar su alcance y competir en nuevos segmentos de las telecomunicaciones.

En octubre, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a la compañía a desplegar y operar 15.000 satélites de nueva generación para Starlink Mobile. La red, prevista para funcionar en órbitas de entre 326 y 335 kilómetros de altura, apunta a ofrecer conectividad 5G directamente en teléfonos móviles convencionales, sin necesidad de instalar una antena externa ni modificar el equipo.

El avance abre una nueva línea de crecimiento para el negocio satelital: además de llevar Internet a hogares y empresas, la red podría ampliar sus servicios hacia usuarios de telefonía móvil. El proyecto también coloca a SpaceX en un mercado en el que compiten operadores tradicionales y empresas tecnológicas que buscan desarrollar soluciones de conexión directa entre satélites y celulares.

En la Argentina, Starlink también amplió su oferta comercial. La compañía vende equipos para instalaciones fijas y alternativas portátiles, con distintos planes mensuales según el tipo de uso. Esta variedad le permite atender tanto a clientes residenciales como a viajeros y usuarios que necesitan conectividad fuera de las zonas con infraestructura terrestre.

La evolución de estos servicios ayuda a entender por qué una eventual integración con Tesla despierta interés más allá del negocio automotor. Una compañía combinada reuniría actividades vinculadas con vehículos eléctricos, conectividad satelital, lanzamientos espaciales e inteligencia artificial. De todos modos, el alcance de una posible operación todavía está sujeto al análisis de ambas empresas y no hay confirmación de que vaya a concretars