Claro y Oracle se alían para competir en el negocio de la nube en la Argentina

Claro y Oracle se alían para ofrecer servicios de nube e IA desde Argentina, buscando rentabilizar su infraestructura.

Las empresas de telecomunicaciones buscan nuevas fuentes de ingresos para rentabilizar sus inversiones en infraestructura y ampliar su participación en el mercado corporativo. En ese escenario, Claro anunció una alianza con Oracle para operar y comercializar servicios de nube de hiperescala desde un centro de datos argentino. La iniciativa permitirá a la compañía de América Móvil extender su negocio desde la conectividad hacia el procesamiento y almacenamiento de información y los servicios de inteligencia artificial.

El acuerdo contempla la utilización de Oracle Alloy, una plataforma con más de 200 servicios de infraestructura cloud e inteligencia artificial. Claro prevé habilitar la oferta comercial en diciembre para empresas y organismos públicos que necesitan ejecutar aplicaciones y gestionar información desde instalaciones ubicadas en el país.

La estrategia apunta a incrementar los ingresos por cliente corporativo y aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones que la operadora ya tiene desplegada. A través de Oracle Alloy, Claro podrá ofrecer servicios de nube bajo su propia relación comercial con los clientes, sobre tecnología del proveedor estadounidense. El modelo le permitirá participar de una porción mayor del presupuesto tecnológico de las empresas y ampliar su cartera de servicios de facturación recurrente.

La iniciativa también agrega una nueva dimensión a la competencia entre las grandes operadoras. La disputa por los contratos empresariales se extiende desde los enlaces de datos y las redes privadas hacia servicios de infraestructura informática, almacenamiento y capacidad de procesamiento. La integración de conectividad y nube aparece como una alternativa para aumentar el valor de los contratos y fortalecer las relaciones comerciales con los clientes.

Por qué las telcos corren detrás de los ingresos en la nube

El despliegue de fibra óptica, la modernización de las redes móviles y la expansión de 5G requieren inversiones sostenidas. Las operadoras deben financiar esa infraestructura en un mercado donde el crecimiento del tráfico de datos no asegura un aumento equivalente de los ingresos por usuario.

Los servicios corporativos representan una oportunidad para mejorar el rendimiento comercial de esas inversiones. Una empresa que contrata conectividad también puede necesitar:

Servidores virtuales

Almacenamiento

Copias de respaldo

Análisis de datos

Capacidad de cómputo para aplicaciones de inteligencia artificial

Claro busca integrar esas prestaciones en una misma oferta comercial. Su red de telecomunicaciones le permite conectar a los clientes con la infraestructura de procesamiento, mientras que Oracle aporta la plataforma tecnológica. La combinación abre oportunidades de ventas cruzadas, contratos recurrentes y una mayor facturación por cliente.

El atractivo económico del segmento ayuda a explicar la decisión. Según el informe Frost Radar 2026, de Frost & Sullivan, el mercado latinoamericano de infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) alcanzó unos u$s14.000 millones en 2025, con un crecimiento interanual del 15%. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud concentraron el 81,9% de las ventas regionales.

La dimensión del mercado y su concentración muestran el desafío comercial que enfrentará Claro. La compañía buscará competir por contratos empresariales frente a proveedores internacionales que ya tienen una posición consolidada. Su propuesta combina infraestructura argentina, conectividad y atención comercial local, con la posibilidad de ofrecer distintos servicios tecnológicos a través de un mismo proveedor.

Cómo funcionará la estrategia con Oracle Alloy

Oracle Alloy es la herramienta elegida para desarrollar ese modelo. La plataforma permite que socios comerciales operen servicios de Oracle Cloud Infrastructure y administren directamente la relación con sus clientes. Claro aporta infraestructura, redes y presencia comercial en Argentina; Oracle suministra la tecnología y el catálogo de servicios.

Las compañías no informaron cómo distribuirán los ingresos ni qué inversiones adicionales demandará el proyecto. Julio Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, definió la propuesta como "una nube que combina innovación, control, cercanía y soberanía de los datos", según el comunicado conjunto.

El tamaño y la concentración de los data centers argentinos

El proyecto se incorpora a un mercado local de infraestructura de procesamiento concentrado en el área metropolitana. Un relevamiento presentado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE) en mayo de 2026 identificó 13 centros de datos operativos de más de 1 MW, con aproximadamente 32 MW de potencia instalada. El 71% de esa capacidad, unos 23 MW, correspondía a la Ciudad de Buenos Aires; el 29% restante, cerca de 9 MW, a la provincia de Buenos Aires.

Los datos provienen del adelanto del Mapa de Infraestructura para la Inteligencia Artificial de CABASE. Su universo abarca instalaciones que superan el umbral considerado por la cámara: no equivale al total de centros de datos del país. Tampoco permite calcular una cuota de mercado de Claro a partir de la capacidad de su nuevo establecimiento.

La localización de los centros de datos responde a la proximidad con clientes corporativos, redes de fibra óptica y puntos de interconexión. La concentración también expone dos necesidades para futuras inversiones: disponibilidad de energía y expansión de infraestructura hacia otras regiones. Para las telcos, esa distribución convierte a la conectividad de alta capacidad en una pieza del negocio de procesamiento.

La posibilidad de alojar determinados sistemas en Argentina puede resultar atractiva para bancos, compañías de energía, prestadores de salud y organismos públicos. Cada cliente deberá evaluar sus requisitos regulatorios y contractuales, además de la seguridad y la arquitectura del servicio. La ubicación física constituye un atributo comercial; el cumplimiento normativo depende de más factores.

El antecedente de u$s30 millones de Claro

La alianza llega después de una inversión de Claro en infraestructura propia. Durante 2026, la operadora completó en Buenos Aires un centro de procesamiento de datos desarrollado junto con Fibratel. La inversión informada fue de u$s30 millones. El establecimiento cuenta con una capacidad informática inicial de 650 kW, espacio para 90 racks y 736 metros cuadrados de superficie construida, con un diseño modular para incorporar equipamiento por etapas.

Ese desembolso ya formaba parte de la estrategia de Claro para ampliar servicios empresariales y atender cargas de procesamiento más exigentes. Las compañías todavía no precisaron si Oracle Alloy funcionará en ese centro de datos, qué capacidad utilizará ni si exigirá equipamiento adicional. En consecuencia, los u$s30 millones son un antecedente de inversión de Claro y no un monto atribuible al nuevo acuerdo.

La ausencia de datos sobre inversión incremental, capacidad asignada y contratos iniciales limita la evaluación económica del lanzamiento. La relevancia empresarial del anuncio reside, por ahora, en la decisión de sumar una plataforma cloud operada localmente a una red de telecomunicaciones y una cartera de clientes corporativos existentes.

La nueva oferta coloca a Claro en un espacio donde compiten proveedores de nube, operadores de centros de datos y empresas de telecomunicaciones. Telecom, bajo la marca Personal, informó que dispone de 16 centros de datos en el país y desarrolla capacidades de procesamiento e inteligencia artificial. Cirion e IPLAN también participan en servicios de infraestructura, conectividad y soluciones para empresas.

Los modelos de negocio y las capacidades de esas compañías son diferentes. El punto común es la búsqueda de ingresos por servicios digitales sobre redes e instalaciones físicas. La competencia se definirá por precios, disponibilidad, conectividad, soporte, seguridad y facilidad de integración con los sistemas de cada cliente.

Claro aspira a ofrecer bajo una misma relación comercial componentes que una empresa puede contratar por separado: enlaces, infraestructura informática y servicios cloud. El valor de esa integración deberá medirse en contratos efectivos, calidad de servicio y costos totales para los usuarios corporativos. Todavía no hay evidencia pública de migraciones de clientes desde otras plataformas hacia la propuesta anunciada.

El acuerdo también puede elevar el rendimiento comercial de los activos de telecomunicaciones. Un cliente que contrata procesamiento local necesita conectividad confiable entre oficinas, aplicaciones y centros de datos. La operadora dispone así de oportunidades de facturación en distintas etapas del mismo servicio empresarial.

Qué gana Oracle con el acuerdo

Para Oracle, Alloy es una vía de expansión mediante socios con infraestructura y clientes locales. En el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, cerrado en agosto de 2026, informó ingresos por infraestructura cloud de u$s7.388 millones, un aumento interanual del 121%. La cifra corresponde al negocio global. Sofía Guidotti, responsable regional de Oracle, explicó: "Nuestra estrategia de nube distribuida permite que organizaciones como Claro ofrezcan servicios cloud bajo su propia marca mediante Oracle Alloy". Ambas declaraciones provienen del anuncio oficial de la alianza.

Claro y Oracle cuentan con un antecedente regional: en diciembre de 2023 inauguraron una región pública de Oracle Cloud en Bogotá, con Claro Colombia como socio anfitrión. El esquema argentino tiene otra configuración. La propuesta se apoya en Oracle Alloy y en la operación comercial de Claro; no constituye el anuncio de una región pública convencional de Oracle en Argentina.

A partir del anuncio, la alianza tiene una implicancia concreta: Claro busca obtener más ingresos de sus relaciones con empresas mediante una combinación de conectividad, centros de datos y servicios de nube. La competencia por el cliente corporativo incorpora así una oferta local basada en tecnología Oracle. Su peso económico dependerá de la adopción comercial a partir de diciembre.