Bezos pronosticó que en las próximas décadas millones de personas vivirán en el espacio

El empresario analizó cómo las innovaciones tecnológicas impulsarán la vida en colonias espaciales, con la Luna jugando un papel estratégico clave

Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta con un patrimonio de u$s370.200 millones, acaba de hacer una predicción que suena a ciencia ficción: en las próximas dos décadas, millones de personas vivirán en el espacio. No es una fantasía, sino una visión respaldada por años de inversión en tecnología aeroespacial.

El empresario compartió esta proyección durante la Italian Tech Week, realizada en Turín, Italia. En una conversación con John Elkann, director ejecutivo de la firma de inversión Exor, Bezos detalló por qué cree que la humanidad está a punto de dar ese salto histórico.

"En las próximas dos décadas, creo que habrá millones de personas viviendo en el espacio", afirmó sin titubear. La frase cayó como una bomba entre el público presente.

"Así de rápido se va a acelerar esto. También es interesante, porque la mayoría vivirá allí porque quiere", agregó, dejando en claro que no estamos hablando de una evacuación masiva de la Tierra, sino de una elección.

Para Bezos, el espacio no será un refugio de emergencia. Será una extensión natural de la civilización humana, un lugar donde la gente elegirá vivir y trabajar.

Robots primero, humanos después: el plan de Bezos para colonizar el espacio

La visión de Bezos no incluye enviar miles de personas a construir bases espaciales con sus propias manos. Su estrategia es más sofisticada: primero irán los robots, luego los humanos.

Según el fundador de Amazon, los avances en robótica permitirán que las máquinas realicen el trabajo pesado en el espacio antes de que lleguen los primeros colonos. Esto reducirá riesgos y costos.

"La gente no tendrá que abandonar la Tierra y construir una nueva civilización. Los robots harán el trabajo primero", explicó Bezos durante su charla en Turín.

Pero hay algo más: en las próximas dos décadas, las empresas construirán centros de datos en el espacio, donde la energía solar está disponible las 24 horas del día, sin nubes ni lluvia que interfieran. Una ventaja imposible de replicar en la Tierra.

"El espacio acabará siendo uno de los lugares que seguirán mejorando la Tierra", afirmó el empresario. La idea es clara: el espacio no reemplazará a nuestro planeta, lo potenciará.

Esta infraestructura orbital permitirá procesar datos, realizar investigaciones científicas y desarrollar tecnologías que luego beneficiarán a quienes permanezcan en la Tierra.

Blue Origin: la compañía de Bezos que hará posible la vida espacial

Bezos no está esperando que otros hagan realidad su visión. Fundó Blue Origin en 2001, y en 2021 se apartó parcialmente de la dirección de Amazon para dedicarle más tiempo a su empresa aeroespacial.

En enero de 2025, el cohete New Glenn de Blue Origin alcanzó la órbita por primera vez, un hito técnico que acerca la posibilidad de vuelos espaciales comerciales regulares.

La compañía está desarrollando módulos de aterrizaje lunar, incluido uno para el programa Artemis de la NASA, que busca llevar humanos de regreso a la Luna.

Para Bezos, la Luna no es solo un destino romántico. Es una pieza fundamental del rompecabezas: "La Luna es un regalo del universo", dijo en Turín.

Según el fundador de Blue Origin, la baja gravedad lunar la convierte en un depósito de combustible ideal para cohetes. Desde allí, será más económico y eficiente lanzar misiones hacia Marte u otros destinos del sistema solar.

La visión a largo plazo: un billón de humanos en el sistema solar

No es la primera vez que Bezos comparte este tipo de visión expansiva. En 2023, durante el podcast de Lex Fridman, el empresario fue aún más ambicioso.

Bezos dijo que está trabajando para lograr un futuro en el que "un billón" de humanos vivan en todo el sistema solar, no solo en la Tierra o la Luna, sino en múltiples hábitats espaciales.

Según él, esa expansión masiva de la humanidad permitirá el surgimiento de miles de nuevos Einstein, Mozart y empresarios innovadores, simplemente porque habrá más cerebros pensando y creando.

"Con un billón de personas, tendrás mil Einstein. Imagina lo que eso significaría para la civilización", planteó Bezos en esa conversación.

La predicción de dos décadas para millones de personas en el espacio es solo el primer paso. La meta final es mucho más ambiciosa: convertir al sistema solar en el hogar de una civilización espacial floreciente.