Cambia tu celular y ahorrá hasta casi 50%: cómo entregar el equipo usado por uno nuevo

Existen programas para que renueves el teléfono y recuperes parte de su valor. Las bonificaciones dependen del modelo y del estado del dispositivo

Cambiar el celular por uno más moderno no siempre exige pagar el precio completo de un equipo nuevo. En un mercado donde los modelos de alta gama como Samsung y Motorla pueden superar los $2 millones, entregar el teléfono que ya se tiene puede convertirse en una herramienta para reducir el gasto y acceder a mejores prestaciones.

La alternativa son los planes de canje, programas que permiten utilizar un smartphone usado como parte de pago o recibir una bonificación después de concretar la compra. Según el modelo elegido, la marca y el estado del dispositivo entregado, el ahorro puede representar una porción importante del precio final.

La modalidad está disponible tanto en las tiendas oficiales de los fabricantes como en compañías de telefonía y plataformas de comercio electrónico. Algunas permiten realizar casi todo el trámite por Internet, mientras que otras requieren una visita a una sucursal para verificar el equipo.

La clave está en comparar las condiciones antes de decidir dónde comprar. No siempre la empresa que reconoce el valor más alto por el celular usado es la que ofrece el mejor precio final para el nuevo.

Samsung ofrece descuentos de hasta 47% con el Plan Canje

Samsung mantiene un programa de canje que permite entregar teléfonos de distintas marcas para comprar determinados modelos Galaxy. La propuesta incluye equipos de las familias S, Z y A, con bonificaciones que cambian según el producto elegido y el dispositivo que se entrega.

En su tienda oficial, la compañía anuncia ahorros de hasta el 47% para el Galaxy S26, del 44% para el S26 Ultra y del 41% para el S26+. También publica beneficios de hasta el 40% para el S26 FE. Los porcentajes corresponden a las condiciones del programa y no representan una bonificación idéntica para todos los usuarios.

Una ventaja es que no siempre hace falta entregar un Samsung. El programa admite modelos seleccionados de otras marcas, aunque el valor reconocido depende del estado y las características del teléfono.

El trámite comienza en la tienda online, donde el usuario identifica su equipo y responde preguntas sobre su funcionamiento. Luego debe completar la compra del nuevo celular y entregar el usado para que se verifiquen los datos declarados.

Hay un detalle importante: el importe total del equipo nuevo se cobra al momento de la compra y la bonificación se devuelve posteriormente al medio de pago utilizado. Samsung estima un plazo de entre 15 y 20 días hábiles desde la entrega del dispositivo usado, sujeto a las condiciones del programa.

La compañía también establece requisitos técnicos. El celular debe tener un IMEI legible y no estar bloqueado ni incluido en listas negras. La pantalla debe funcionar correctamente, aunque existen excepciones para determinados modelos con daños en el vidrio exterior.

Motorola permite entregar un teléfono y sumar una bonificación

Motorola también cuenta con un programa de canje para quienes buscan renovar su dispositivo. En su sitio oficial dispone de un sistema de recompra que permite consultar cuánto podría recibir el usuario por su teléfono usado.

La cotización depende del modelo, el estado físico y el funcionamiento del equipo. Antes de avanzar, conviene verificar las condiciones vigentes, el mecanismo de pago y si el beneficio se aplica al teléfono que se desea comprar.

La marca comercializa diferentes familias de dispositivos, desde la línea Moto G hasta los modelos Edge y Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerablemente según el segmento elegido.

Además del valor reconocido por el equipo anterior, es importante comparar las promociones de la tienda oficial. Motorola publica ofertas de financiación y descuentos en productos seleccionados, que pueden cambiar el costo final de la operación.

Personal acepta celulares, tablets y hasta relojes inteligentes

El plan de canje de Personal tiene una particularidad: además de teléfonos, contempla la entrega de tablets y smartwatches para renovar dispositivos de esas categorías.

La compañía permite consultar online una cotización estimada y luego completar el trámite en una sucursal. Allí se verifica el IMEI, el estado físico y el funcionamiento del equipo antes de definir el valor que se reconocerá como parte de pago.

El programa admite teléfonos de distintas marcas, entre ellas Samsung, Apple, Motorola, Xiaomi y Huawei. La disponibilidad depende de los modelos contemplados por la empresa y de los productos nuevos que comercializa en su tienda.

Personal recomienda realizar una copia de seguridad de los datos, cerrar las sesiones de las cuentas personales y restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica antes de entregarlo.

La cotización puede variar luego de la revisión técnica. Por eso, es conveniente consultar el valor estimado y confirmar las condiciones en el local antes de tomar una decisión.

Mercado Libre permite hacer el canje al comprar por Internet

Para quienes prefieren evitar una visita a un local, Mercado Libre ofrece celulares a través de un programa que permite entregar un teléfono usado al comprar otro desde la plataforma.

El procedimiento comienza con la selección de un equipo participante y la cotización del dispositivo anterior. El usuario debe indicar la marca, el modelo y el estado del celular, además de proporcionar el IMEI cuando corresponda.

Después de recibir el teléfono nuevo, dispone de un plazo establecido por el programa para transferir sus datos y entregar el usado. Una vez que se verifica el dispositivo, el importe correspondiente se acredita en Mercado Pago.

Una diferencia importante frente a otros sistemas es que el dinero recibido puede utilizarse para realizar compras, transferirse a otra persona o enviarse a una cuenta bancaria, de acuerdo con las condiciones del servicio.

El programa admite modelos de las principales marcas, aunque no todos los teléfonos tienen necesariamente el mismo valor de recompra. Tampoco hace falta que el dispositivo esté en condiciones estéticas perfectas: lo conveniente es cotizarlo y comprobar cuánto reconocen por su estado real.

Las condiciones y los equipos participantes se pueden consultar en el Plan Canje de Mercado Libre.

¿Conviene entregar el celular o venderlo por cuenta propia?

El plan de canje tiene una ventaja clara: simplifica la operación. El usuario entrega el teléfono, reduce el costo de renovación y evita tener que publicar el equipo usado, responder consultas y coordinar una venta particular.

Sin embargo, venderlo por cuenta propia puede resultar más conveniente si el celular tiene una buena demanda y se consigue un comprador dispuesto a pagar un importe superior al reconocido por las empresas.

Para decidir, lo más práctico es obtener dos o tres cotizaciones, consultar el precio del nuevo equipo en cada tienda y calcular cuánto dinero habrá que desembolsar finalmente.

La renovación puede resultar más accesible si se aprovecha el valor del dispositivo actual. Pero el ahorro real no depende solamente de cuánto pagan por el teléfono usado, sino de la diferencia entre ese importe y el precio final del modelo elegido.