Cuatro celulares por menos de $300.000 en Mercado Libre que conviene comprar

La plataforma ofrecen celulares de gama de entrada con pantalla de 120 Hz, cámaras de 50 MP y opciones de financiación en cuotas.

Comprar en tiendas oficiales de Mercado Libre asegura garantía, financiación, autenticidad y envíos rápidos. Es la forma más segura de adquirir tecnología con respaldo directo del fabricante nacional.

El Galaxy A07 lidera en rendimiento técnico gracias a su memoria UFS 2.2 y soporte de software. El Moto G06 brilla por su fluidez visual, el ZTE por su kit completo y el Nubia por su sistema sonoro.

Moto G06, Galaxy A07, ZTE Blade A56 Pro y Nubia Music 2 son las mejores opciones económicas en Argentina. Cada uno destaca en pantalla, potencia, accesorios o audio según el perfil de cada usuario.

El Moto G06, el Samsung Galaxy A07, el ZTE Blade A56 Pro y el Nubia Music 2 se posicionan como las mejores alternativas de celulares por debajo de los 300.000 pesos en la tienda oficial de Mercado Libre Argentina en la última semana octubre de 2026. Cada dispositivo responde a un perfil específico de usuario: el Galaxy A07 lidera en potencia de procesamiento y soporte de software; el Moto G06 domina en tamaño de pantalla y fluidez visual; el ZTE Blade A56 Pro ofrece el paquete de accesorios más completo en caja; y el Nubia Music 2 se destaca por la potencia de su sistema de sonido.

El segmento de telefonía móvil en la Argentina registra un reacomodamiento en sus escalas de precio. Los compradores locales buscan maximizar el valor de cada peso invertido y exigen celulares con prestaciones técnicas capaces de responder al uso diario continuo.

La necesidad de gestionar billeteras virtuales, consumir contenidos en aplicaciones de entretenimiento y mantener conectividad constante para el trabajo o el estudio impulsa la demanda de dispositivos accesibles con un nivel de respuesta adecuado.

El Motorola Moto G06 destaca por su pantalla IPS de 6,88 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Este panel ofrece una navegación fluida por redes sociales y portales de noticias, con una respuesta visual superior frente a paneles de generaciones anteriores.

En su interior, el Moto G06 integra un procesador MediaTek Helio G81 Ultra de ocho núcleos. Su batería de 5200 mAh asegura autonomía para toda la jornada, con parlantes estéreo equipados con sonido Dolby Atmos y certificación IP64 contra el ingreso de polvo y salpicaduras de agua.

El precio del Moto G06 en la tienda oficial de Motorola en Mercado Libre arranca en 216.395 pesos a octubre de 2026 para la versión de 64 GB de almacenamiento. La variante de 128 GB se ubica en torno a los 264.999 pesos con opciones de envío gratuito a todo el país.

El Samsung Galaxy A07 representa la opción más equilibrada para quienes priorizan la potencia bruta y la velocidad general del sistema. El equipo incorpora el procesador MediaTek Helio G99 de 6 nanómetros, un chip eficiente que supera en rendimiento a los procesadores de 12 nanómetros de sus competidores directos.

Su pantalla PLS de 6,7 pulgadas funciona a 90 Hz y brinda una representación cromática precisa. La batería posee 5000 mAh de capacidad y soporta carga rápida de 25 W, junto a una promesa del fabricante de seis años de actualizaciones de sistema operativo para mantener el celular actualizado a largo plazo.

En Mercado Libre, el Galaxy A07 de 64 GB se consigue con bonificaciones especiales por 239.900 pesos a octubre de 2026, mientras que la versión de 128 GB alcanza los 299.999 pesos en la tienda de la marca.

El ZTE Blade A56 Pro se consolida como una alternativa fuerte en la relación entre costo y beneficio. Su propuesta incluye un procesador Unisoc T7200 de ocho núcleos, acompañado por 128 GB de almacenamiento interno y una pantalla HD+ de 6,75 pulgadas a 90 Hz.

La ventaja principal del Blade A56 Pro reside en la composición de su paquete comercial. La caja de venta incluye un cargador rápido de 22,5 W, funda protectora transparente de silicona y auriculares de cable, sin costos adicionales para el comprador.

El Blade A56 Pro se comercializa en la tienda de ZTE por 249.999 pesos a octubre de 2026. El equipo suma la interfaz Live Island 2.0, que despliega notificaciones dinámicas en la parte superior del panel al estilo de los teléfonos de gama superior.

El Nubia Music 2 se enfoca en un público joven y amante de la reproducción de audio en espacios compartidos. El celular integra un potente altavoz trasero de 2.1 canales capaz de alcanzar un nivel de presión sonora de 104 decibeles con calidad DTS:X Ultra.

El equipo suma una pantalla de 6,6 pulgadas a 120 Hz, un diseño visual con luces LED de colores que brillan al ritmo de la música, conectividad NFC para pagos digitales o emparejamiento rápido y dos conectores físicos para auriculares de 3,5 milímetros.

El Nubia Music 2 está disponible en Mercado Libre a un valor promocional de 239.999 pesos a octubre de 2026 en su versión de 128 GB. Su batería de 5000 mAh garantiza extensas jornadas de reproducción musical continua.

Comparativa de memoria RAM y almacenamiento interno

El Samsung Galaxy A07 saca una ventaja técnica decisiva sobre sus rivales debido al uso de memorias de almacenamiento interno en formato UFS 2.2, frente a la tecnología eMMC 5.1 que emplean los demás teléfonos de la comparativa.

La memoria RAM física de base en los cuatro celulares parte de los 4 GB LPDDR4X. Esta cifra resulta suficiente para ejecutar tareas cotidianas como mensajería instantánea, reproducción de listas de audio y lectura de diarios digitales.

Tanto el Motorola Moto G06 como el Samsung Galaxy A07 ofrecen versiones con 8 GB de RAM física directa desde su fabricación, indicadas para usuarios que mantienen muchas aplicaciones abiertas en simultáneo.

Para mitigar las limitaciones en el uso intensivo, las marcas incorporan funciones de memoria RAM virtual. Estas herramientas reservan un sector del almacenamiento interno sin uso para emplearlo como espacio de intercambio temporal cuando el sistema lo requiere.

El ZTE Blade A56 Pro lidera este apartado al permitir una expansión virtual de hasta 8 GB extras, lo que permite alcanzar una cifra combinada de 12 GB de memoria de trabajo. El Moto G06 suma la función RAM Boost para agregar memoria virtual adicional.

La velocidad del chip de almacenamiento resulta determinante para el desempeño de la memoria virtual. En este punto, el Samsung Galaxy A07 saca la mayor diferencia técnica al integrar chips UFS 2.2.

A diferencia del estándar eMMC 5.1 presente en el Moto G06, en el ZTE Blade A56 Pro y en el Nubia Music 2, la tecnología UFS 2.2 ofrece canales de transferencia de datos con velocidades de lectura y escritura muy superiores.

Esta brecha de rendimiento se traduce en un encendido del celular más rápido, aperturas de aplicaciones ágiles, instalación de actualizaciones breve y una respuesta fluida cuando el sistema recurre a la memoria virtual.

En cuanto a la capacidad masiva, los 128 GB se consolidan como el piso recomendado para evitar avisos de memoria llena en el país. Esta capacidad está presente en los cuatro modelos analizados dentro del catálogo.

El Moto G06 y el Galaxy A07 disponen de opciones con 64 GB, 128 GB y 256 GB. El Blade A56 Pro ofrece versiones de 64 GB y 128 GB, mientras que el Nubia Music 2 se comercializa en una configuración única de 128 GB.

Todos los celulares permiten expandir el espacio mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB. El Moto G06, el Galaxy A07 y el Blade A56 Pro incorporan bandejas con tres ranuras independientes, lo que permite usar dos tarjetas SIM y una microSD en simultáneo.

Por el contrario, el Nubia Music 2 posee una bandeja de tipo híbrido. Esta configuración obliga al usuario a elegir entre colocar una segunda línea telefónica o expandir el almacenamiento con la tarjeta de memoria adicional.

Rendimiento y diferencias en las cámaras fotográficas

Los cuatro celulares comparten un sensor principal de 50 megapíxeles en la parte trasera, pero muestran diferencias notorias en el procesamiento por inteligencia artificial y en las prestaciones de sus cámaras frontales.

La cámara principal del Motorola Moto G06 utiliza un sensor de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel y apertura f/1.8. Esta combinación agrupa cuatro píxeles en uno solo para captar mayor cantidad de luz en tomas nocturnas.

El Moto G06 añade un sensor de anti parpadeo para evitar bandas horizontales de luz en fotos tomadas bajo iluminación artificial. Su software integra funciones de inteligencia artificial de Google Photos, Modo Noche dedicado y grabación de video en resolución Full HD a 30 cuadros por segundo.

La cámara selfie del Moto G06 cuenta con 8 megapíxeles de resolución y apertura f/2.0. Este módulo ofrece fotos nítidas para redes sociales y habilita el desbloqueo del dispositivo mediante reconocimiento facial.

El Samsung Galaxy A07 monta un sensor de 50 megapíxeles con enfoque automático por detección de fase (PDAF) y apertura f/1.8, acompañado por un sensor secundario de profundidad de 2 megapíxeles para el modo retrato.

El procesador Helio G99 del Galaxy A07 ejecuta un procesamiento de imagen de mayor precisión. Sus capturas diurnas destacan por un rango dinámico amplio, colores ajustados a la realidad y un control adecuado del contra luz gracias al sistema Auto-HDR.

La cámara frontal del Galaxy A07 posee 8 megapíxeles y permite grabar video en resolución Full HD a 60 cuadros por segundo. Esta tasa de cuadros superior brinda fluidez en videollamadas y en la creación de contenidos personales.

El ZTE Blade A56 Pro cuenta con un sensor de 50 megapíxeles apoyado por el motor AI Camera y un sensor auxiliar de asistencia por inteligencia artificial. El sistema incluye las funciones AI Super Night y AI Dehaze para reducir la bruma en tomas lejanas.

Las capturas del Blade A56 Pro en condiciones de buena iluminación ofrecen un nivel de detalle correcto. En la toma nocturna, el celular requiere sostener la postura de disparo durante unos segundos adicionales por los tiempos de procesamiento del procesador.

La cámara frontal del Blade A56 Pro alcanza los 8 megapíxeles de resolución y graba video en 1080p a 30 cuadros por segundo, con resultados adecuados para videollamadas en espacios bien iluminados.

El Nubia Music 2 incorpora un sensor de 50 megapíxeles impulsado por la tecnología Neovision AI Photography. Sus capturas bajo luz solar directa resultan adecuadas para compartir en plataformas digitales de mensajería.

Sin embargo, el procesamiento fotográfico del Nubia Music 2 se ubica un escalón por debajo de sus competidores. La prioridad técnica del fabricante estuvo en el desarrollo del sistema de sonido, por lo que las fotos en la noche presentan un nivel de detalle menor.

La cámara frontal del Nubia Music 2 posee un sensor de 5 megapíxeles con grabación de video en resolución HD 720p. Esta especificación resulta más ajustada en comparación con los sensores de 8 megapíxeles que equipan sus rivales de catálogo.

Ventajas de comprar en tiendas oficiales de Mercado Libre

Adquirir un celular en una tienda oficial de Mercado Libre, donde hay remate de celulares con hasta 36% de descuento, garantiza la autenticidad del producto, respaldo de garantía escrita del fabricante, esquemas de financiación en cuotas fijas y la cobertura del programa Compra Protegida.

La primera ventaja al comprar en la tienda oficial radica en la certeza sobre el origen del equipo. Las tiendas oficiales lucen una insignia de verificación tildada en la publicación que certifica la condición de distribuidor autorizado o marca directa.

En la plataforma operan las tiendas oficiales de Samsung, Motorola y ZTE, además de Mercado Libre Electrónica, la tienda propia de la empresa que comercializa celulares con inventario directo y ofertas exclusivas.

Esta verificación elimina el riesgo de recibir productos reacondicionados sin previo aviso, réplicas no autorizadas o equipos importados por vías irregulares con bandas de frecuencia incompatibles con las redes móviles de la Argentina.

Todos los celulares comercializados en las tiendas oficiales cuentan con la correspondiente homologación ante la Enacom y poseen garantía legal de fábrica por un plazo mínimo de seis meses, con opciones de doce meses directos de marca y servicio técnico oficial en el país.

En el aspecto financiero, las tiendas oficiales concentran las mejores facilidades de pago. Es habitual encontrar publicaciones con opciones de tres, seis y hasta doce cuotas fijas sin interés con tarjetas de crédito de diversos bancos.

Las transacciones en la plataforma suman beneficios adicionales al abonar con dinero en cuenta de Mercado Pago o al aplicar cupones de descuento temporales durante eventos de liquidación comercial.

El programa Compra Protegida resguarda el dinero del comprador durante todo el proceso de entrega, con estrictas condiciones de cobertura. Si el paquete no llega a destino o sufre demoras extremas, la plataforma efectúa el reembolso total del importe abonado.

Si recibís el producto y notás una falla de fabricación, o bien decidís arrepentirte de la compra dentro de los 30 días corridos desde la entrega, podés gestionar la devolución gratuita y recibir el reintegro inmediato en tu cuenta.

En cuanto a la logística de distribución, la mayoría de los envíos de tiendas oficiales operan mediante la modalidad Mercado Envíos Full. Esto permite contar con envío gratis a todo el país y acceder a entregas en el mismo día dentro del área metropolitana de Buenos Aires.

Las tiendas oficiales de Samsung y Motorola en Mercado Libre ofrecen la modalidad de Plan Canje. Podés cotizar tu celular usado en línea, entregarlo al momento de la recepción y recibir un monto en Mercado Pago para reducir el costo final de tu compra.

Guía de compra según tu perfil de usuario

El usuario que busca velocidad de respuesta y años de soporte debe elegir el Samsung Galaxy A07, mientras que el Moto G06 resulta ideal para consumo de video y redes sociales. La elección de la compra más conveniente dentro de la gama económica depende de las necesidades personales y del tipo de uso que le des al dispositivo cada día.

Si valorás la potencia del procesador, la fluidez en la apertura de aplicaciones y la durabilidad del equipo a lo largo de los años, el Samsung Galaxy A07 representa la opción más sólida. Su procesador Helio G99 junto a las memorias UFS 2.2 evita los tirones en el uso continuo, mientras que los seis años de soporte de software aseguran la compatibilidad con aplicaciones bancarias durante mucho tiempo.

Si tu prioridad se centra en ver videos, navegar en redes sociales y disfrutar de una experiencia de sonido envolvente, el Motorola Moto G06 emerge como la alternativa sugerida. Su pantalla de 6,88 pulgadas a 120 Hz, los parlantes estéreo con Dolby Atmos, la protección IP64 contra salpicaduras y su batería de 5200 mAh brindan un uso cómodo y seguro.

Para quienes buscan la máxima relación entre costo y producto sin realizar gastos extras en accesorios, el ZTE Blade A56 Pro es la elección adecuada. Su caja incluye cargador de 22,5 W, funda y auriculares, junto a 128 GB de almacenamiento base y la interfaz Live Island 2.0 por un valor altamente competitivo.

Por último, el Nubia Music 2 se posiciona como una propuesta diferencial para amantes de la música y el sonido compartido. Ningún otro celular en este rango de precio ofrece un altavoz de 104 decibeles, luces LED rítmicas, conectividad NFC y doble conector para auriculares.