Cyber Monday 2026: qué conviene comprar y qué productos ya tienen descuentos

El evento será del 2 al 4 de noviembre y reunirá ofertas en varios rubros. Qué productos comparar y dónde encontrar descuentos antes de la fecha

El Cyber Monday 2026 se realizará en la Argentina del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, con promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y viajes. A pocos días del evento, comparar precios permite planificar las compras, detectar oportunidades de ahorro y evitar descuentos que no representen una diferencia real.

La campaña, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reunirá a más de 900 empresas y ofrecerá más de 13.000 megaofertas, según la información publicada en el sitio oficial. Las promociones estarán disponibles a través de las tiendas online participantes.

Qué conviene comprar durante el Cyber Monday 2026

Entre las categorías que vale la pena seguir figuran celulares, notebooks, televisores, aires acondicionados y electrodomésticos. También habrá propuestas de indumentaria, calzado, muebles, colchones, productos de belleza y viajes.

La conveniencia depende de las necesidades de cada consumidor y del precio final. En tecnología, comparar las especificaciones permite evaluar productos de distintas marcas y generaciones. En electrodomésticos, además del descuento, conviene considerar el consumo energético, la capacidad y las dimensiones.

Antes de comprar, es recomendable registrar el precio de referencia y compararlo con el valor promocional. También hay que sumar el costo de envío y revisar las condiciones de financiación para determinar cuánto se pagará en total.

Qué ofertas y descuentos habrá durante el evento

La plataforma oficial permitirá consultar las promociones de las marcas participantes y buscar productos por categoría. También ofrece herramientas para filtrar las ofertas según distintos criterios, como el porcentaje de descuento y las opciones de financiación.

Además, durante los tres días habrá franjas especiales de promociones por tiempo limitado:

MegaOfertas Bomba: se publicarán de 12 a 13, o hasta agotar stock.

Noche Bomba: concentrará ofertas entre las 20 y las 22. Estas promociones pueden representar una oportunidad para quienes siguen un producto específico, aunque la disponibilidad y las condiciones dependerán de cada comercio.

Qué productos ya tienen descuentos antes del Cyber Monday

Algunas tiendas ya exhiben artículos con precios rebajados. Sin embargo, es importante distinguir las promociones habituales de las ofertas que las empresas anuncien específicamente para el Cyber Monday.

En el catálogo online de Frávega, por ejemplo, se relevaron notebooks, tablets, celulares y lectores electrónicos con diferencias respecto de los precios anteriores publicados por la tienda. Entre los productos observados figuran un Kindle Paperwhite de 16 GB, una notebook Acer Aspire Go 15 y una tablet Lenovo IdeaTab Pro.

Antes de presentar estos artículos como ofertas anticipadas del evento, es necesario verificar sus precios, el stock y las condiciones vigentes. Que un producto tenga descuento en octubre no significa que forme parte de la campaña oficial ni que vaya a mantener el mismo precio durante noviembre.

Cómo comprar durante el Cyber Monday sin caer en falsas ofertas

Para evaluar las promociones, conviene tomar algunas precauciones antes de pagar:

Armar una lista de compras: identificar los productos necesarios y registrar sus precios antes del comienzo del evento.

Ingresar a través del sitio oficial: consultar las tiendas adheridas en cybermonday.com.ar y verificar que el comercio figure entre los participantes.

Comparar el precio final: revisar cuánto cuesta el mismo producto en otros comercios y comprobar el valor anterior publicado.

Revisar la financiación: verificar si las cuotas son sin interés, qué tarjetas participan y cuál es el importe total de la operación.

Consultar el envío: comprobar el costo, el plazo de entrega y la disponibilidad del producto.

Guardar los comprobantes: conservar la confirmación de compra, la factura y las condiciones de la promoción para facilitar un eventual reclamo.

También es importante desconfiar de mensajes que prometen descuentos extraordinarios mediante enlaces enviados por WhatsApp o correo electrónico. Para evitar sitios falsos, conviene escribir la dirección de la tienda en el navegador y no compartir datos bancarios en páginas cuya autenticidad no se haya comprobado.

Qué derechos tiene el consumidor si se arrepiente de una compra

Las compras realizadas por internet están alcanzadas por el derecho de arrepentimiento previsto en la normativa argentina. En general, el consumidor cuenta con un plazo de 10 días corridos para revocar la operación, con las excepciones establecidas legalmente.

Las tiendas deben disponer de un botón de arrepentimiento accesible para gestionar la solicitud. Si surge un inconveniente con la compra, el primer paso es reclamar ante la empresa y conservar la documentación de la operación.

Dónde consultar las ofertas oficiales

Las promociones y el listado de empresas participantes se pueden consultar en el sitio oficial del Cyber Monday. No es necesario registrarse previamente para comprar: el usuario puede ingresar a las tiendas participantes y completar la operación de acuerdo con las condiciones de cada comercio.

La recomendación es llegar al 2 de noviembre con una lista de productos y precios de referencia. De esa manera, será más sencillo comparar las rebajas, evaluar las opciones de financiación y decidir qué compras representan una oportunidad de ahorro.