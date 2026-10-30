La iniciativa de la red social apunta al segmento de MiPymes y microemprendimientos, un sector que representa el 98% de las empresas argentinas

TikTok dio a conocer los nombres de los 10 emprendimientos argentinos que llegaron a la instancia final de #EmprendeEnTikTok, el programa gratuito de aceleración de negocios que la plataforma de videos cortos desarrolla en alianza con New Ventures, el primer holding de impacto de México.

Los proyectos seleccionados compiten por un fondo de u$s30.000 en capital semilla. El primer puesto recibirá u$s15.000, el segundo u$s10.000 y el tercero u$s5.000. Pero antes de llegar al podio, los 10 finalistas deberán atravesar una etapa intensiva de formación con nueve talleres teórico-prácticos a cargo de especialistas en negocios, creatividad y uso de la plataforma.

Según informó la empresa a iProfesional en un comunicado, El programa abrió su convocatoria en Argentina en abril de 2026 y la cerró el 9 de agosto. En ese período recibió casi 1.000 postulaciones de emprendedores de todo el país, benefició a cerca de 4.000 emprendimientos y registró más de 3.000 inscripciones en sus clases virtuales gratuitas.

La propuesta educativa incluye módulos de creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido. Los tres proyectos más destacados de la etapa de talleres avanzarán a una segunda fase con mentorías personalizadas, donde recibirán acompañamiento uno a uno para escalar sus negocios.

La iniciativa apunta al segmento de mipymes y microemprendimientos, un sector que representa el 98% de las empresas argentinas y sostiene casi 8 de cada 10 empleos privados en el país. El eje central del programa pasa por la digitalización como herramienta de crecimiento y la creación de contenido como canal de venta y visibilidad.

Cuáles son los 10 emprendimientos finalistas del programa de TikTok

Los 10 seleccionados provienen de nueve ciudades distintas y representan a siete provincias argentinas: Capital Federal, Chubut, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Cinco de los diez proyectos fueron fundados por mujeres. Los rubros que abarcan van desde la gastronomía y la indumentaria hasta el turismo, el cuidado de la piel, la agricultura urbana, el calzado, la pinturería, la alimentación saludable y los productos para mascotas.

Locos x la Cocina (@locosxlacocina)

Es un emprendimiento gastronómico con base en Rosario, Santa Fe, que arrancó en 2019. Genera contenido y publicidad para marcas, ofrece servicios de catering y eventos, y construyó una comunidad de casi 3 millones de personas en redes sociales. Su presencia en TikTok le permitió convertir la cocina en un formato de entretenimiento con alcance masivo.

Pinturería El Rodillo (@pintureriaselrodillo)

Nació en 2020 en Mar del Tuyú, provincia de Buenos Aires. Esta pinturería y ferretería cuenta hoy con tres sucursales en el Partido de la Costa y se destaca por su asesoramiento personalizado, entregas sin cargo y servicio de posventa. Un ejemplo de cómo un comercio de barrio puede crecer con presencia digital.

Vestigia (@vestigia_)

Opera desde Mendoza desde 2018. Comenzó como una propuesta de ropa vintage y evolucionó hasta convertirse en un local multiespacio que reúne a cinco marcas locales. Trabaja con talleres argentinos y produce en baja cantidad, con un modelo que prioriza la confección nacional y el consumo responsable.

Growis Snacks (@tiendagrowis)

Es el más joven de los finalistas: fue fundado en 2025 por Maia y Maite en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Elabora snacks naturales deshidratados para perros a partir de menudencias cárnicas y ya apunta a la exportación. El negocio de alimentos naturales para mascotas es uno de los rubros con mayor crecimiento en el país.

Rolit (@www.rolit.ar)

Surgió en 2021 en un garaje familiar de Dolores, provincia de Buenos Aires. Hoy funciona como cooperativa de trabajo con unos diez integrantes y fabrica calzado urbano con materiales e insumos locales. La marca apuesta por un modelo de producción colaborativo y con arraigo territorial.

Octaviano (@octavianoarg)

Es una cadena de dietéticas con sede en San Miguel de Tucumán, activa desde 2022. Tiene seis sucursales propias, un campo de nueces, distribución a todo el país y un compromiso social que se traduce en donaciones regulares de platos al Banco de Alimentos de Tucumán.

Sussanich Turismo (@sussanichturismo)

Funciona desde 2018 en Puerto Madryn, Chubut, como operador turístico receptivo de naturaleza y fauna en la Península Valdés. Mantiene una alianza con el Instituto de Conservación de Ballenas y apuesta por un turismo con conciencia ambiental.

Wenear (@wenear_ar)

Nació en 2019 en la Capital Federal, creado por una doctora en Química. Ofrece protectores solares naturales con producción en laboratorios habilitados por ANMAT y cuenta con el sello de Bio Producto Argentino. Su diferencial pasa por combinar ciencia, salud y cosmética natural.

Hola Chola Garage (@holacholagarage)

Es un restaurante de street food vegetariano y vegano en la Capital Federal, fundado en 2020. Su equipo está compuesto exclusivamente por mujeres y trabaja con productos agroecológicos de pequeños productores. El proyecto une gastronomía plant-based con economía de proximidad.

Mundo Huertas (@mundohuertas)

Se fundó en 2020 en Jesús María, Córdoba. Vende kits de huerta, semillas e insumos, y brinda capacitación a familias, escuelas, empresas, viveros y gobiernos locales. Su propuesta conecta la producción de alimentos con la educación ambiental y el autoabastecimiento.

Cómo funciona el proceso de selección y la etapa de formación

El proceso de #EmprendeEnTikTok se estructura en dos etapas. En la primera, los 10 finalistas participan de nueve talleres teórico-prácticos con especialistas en desarrollo de negocios, creatividad aplicada a redes sociales y herramientas de la plataforma. El objetivo de esta fase es que los emprendedores incorporen conocimientos prácticos para mejorar su presencia digital y sus métricas de negocio.

En la segunda etapa, los tres proyectos mejor evaluados acceden a un ciclo de mentorías personalizadas. Cada uno recibe acompañamiento individual con foco en las necesidades específicas de su emprendimiento. Al final de esta instancia, un jurado determina las tres posiciones del podio y la asignación de los premios en capital semilla.

La formación gratuita previa al cierre de la convocatoria también tuvo un impacto considerable. Más de 3.000 personas se inscribieron en las clases virtuales del programa, que abarcaron temas como creatividad, publicidad en TikTok Ads, análisis de métricas y producción de contenido. Estos recursos quedaron disponibles para todos los participantes, no solo para los finalistas.

Nicolás Sforzini, gerente de Políticas Públicas en TikTok para el Cono Sur, destacó la importancia de las mipymes en la economía argentina: "Las mipymes son el 98% de las empresas argentinas y sostienen casi 8 de cada 10 empleos privados. Cuando una mipyme crece, crece el empleo en su comunidad, y la digitalización es una herramienta clave para lograrlo", dijo.

Sforzini también resaltó la red de apoyos que respalda al programa: "Lanzamos #EmprendeEnTikTok con el respaldo de más de 40 aliados, entre gobiernos provinciales y municipales, universidades, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. La diversidad geográfica de los finalistas muestra que el talento emprendedor está en toda la Argentina. Nuestro compromiso es que cada emprendimiento pueda llegar tan lejos como su talento lo impulse".

Laura Reyna, gerenta de Asuntos Públicos en TikTok para América latina, destacó que "detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, creatividad y determinación. #EmprendeEnTikTok llega a su recta final en esta edición con un objetivo bien definido: que los emprendedores de la región no solo ganen un premio, sino que adquieran las herramientas necesarias para escalar sus negocios y contar sus historias en la plataforma".

Reyna también hizo foco en los números que dejó la convocatoria argentina: "Próximamente se conocerán los tres ganadores, pero el verdadero impacto del programa ya está en marcha: casi 1.000 historias en Argentina que decidieron dar el siguiente paso y una comunidad que las acompaña".

Cuál es el alcance de #EmprendeEnTikTok en América latina

El programa se expandió también a Colombia, México y Perú, con 40 finalistas en total, 10 por cada país. Desde su primera edición en la región, más de 40.000 emprendedores se registraron en las clases del programa y 90 emprendimientos participaron del proceso de aceleración.

La red de apoyo incluye a más de 40 aliados, entre gobiernos nacionales, provinciales y municipales, universidades, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector privado. La diversidad de estos apoyos refleja el interés que despertó la iniciativa en distintos sectores.

New Ventures, el socio de TikTok en este programa, tiene presencia en 15 países, brinda apoyo directo a más de 250 emprendedores por año y trabajó con más de 2.600 empresas. Su comunidad Colectiva NV conecta a emprendedores con mentores, inversores y socios. El holding mexicano aportó al programa su experiencia en aceleración de negocios de impacto.

Por qué TikTok apuesta por los emprendedores argentinos

Los datos de la propia plataforma aportan contexto a esta apuesta. Según TikTok Insights, 7 de cada 10 personas afirman que las marcas que usan tendencias en TikTok se sienten más cercanas, y el 73% de los usuarios percibe una mayor conexión con las marcas que tienen presencia activa en la red social.

En la Argentina, TikTok consolidó su posición como una de las plataformas más utilizadas. El 52% de los argentinos la elige como su primera fuente de información y entretenimiento, mientras que 2 de cada 5 la usan como fuente de inspiración e ideas nuevas, según relevamientos de la propia compañía. Estas cifras explican por qué la plataforma decidió invertir en el desarrollo de pymes locales.

La plataforma tiene oficinas en Buenos Aires, donde funciona su hub para el Cono Sur, además de sus sedes internacionales en Los Ángeles y Singapur. En septiembre de 2024 lanzó en el país sus servicios para empresas, y en abril de 2026 puso en marcha #EmprendeEnTikTok para el segmento de pymes y emprendedores.

El programa de aceleración se suma a una serie de movimientos de TikTok en la región que apuntan a profundizar su vínculo con el sector productivo. ByteDance, la empresa matriz de la plataforma, también desembarcó con sus servicios de inteligencia artificial corporativa en Argentina en mayo de 2026, una señal de que el grupo tecnológico chino ve al país como un centro de innovación para América latina.