La cadena de supermercados relanzó promociones en telefonía móvil con opciones de cuotas sin interés y descuentos de hasta el 20%.

Carrefour Argentina vende cuatro modelos específicos de celulares Motorola y Xiaomi con rebajas de hasta el 20% y planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés durante el CyberMonday 2026. Las ofertas incluyen el Xiaomi Redmi A5 a $259.999 de contado o en 12 cuotas de $24.999,91 con Mi Carrefour Crédito, junto con los Motorola Moto G17 y Moto G06. Esta acción comercial busca facilitar el recambio de tecnología con pagos fijos en un contexto de inflación acumulada.

Las opciones de compra abarcan desde el Motorola Moto G06 de 64 GB a $219.999 en 3 cuotas fijas hasta la versión de mayor espacio del Motorola Moto G17 de 256 GB a $369.999 en 6 cuotas. Todas las promociones cuentan con la posibilidad de gestionar la adquisición tanto en las sucursales físicas como en el portal web oficial de la cadena.

Para verificar los datos oficiales de la campaña comercial y las condiciones crediticias vigentes al 2 de noviembre de 2026, podés ingresar al sitio oficial de Carrefour Argentina. iProfesional publicó recomendaciones sobre compras digitales en eventos de comercio electrónico como el CyberMonday.

Los compradores cuentan con la opción de combinar descuentos directos por pago en una sola cuota o diferir el costo sin recargo. Cada teléfono móvil incluye garantía oficial de 12 meses en el país y soporte técnico autorizado. Esta alternativa financiera representa una vía para proteger el dinero frente al alza generalizada de precios. iProfesional analizó las tendencias del comercio digital y el impacto de la asistencia inteligente.

El catálogo seleccionado satisface necesidades variadas de comunicación, almacenamiento y autonomía de batería. A continuación, el detalle técnico de cada dispositivo permite evaluar la propuesta de valor según tu presupuesto disponible.

Las alternativas de financiación en cuotas fijas operan como un imán para las familias que buscan renovar sus dispositivos. Al fijar el monto mensual, el comprador amortigua el efecto del alza de precios sobre el presupuesto del hogar.

¿Cuáles son las diferencias entre los celulares Motorola y Xiaomi en Carrefour?

Las diferencias principales entre los modelos de Motorola y Xiaomi en Carrefour residen en la resolución de la pantalla, la configuración de las cámaras y la oferta de almacenamiento interno. Mientras los modelos Motorola Moto G17 destacan por sus paneles Full HD+ y conectividad NFC, el Xiaomi Redmi A5 ofrece una pantalla de mayor superficie de 6,88 pulgadas y viene con el cargador rápido de 15 W en caja.

En el plano de la pantalla, los celulares Motorola Moto G17 de 128 GB y 256 GB equipan paneles LTPS de 6,72 pulgadas con resolución Full HD+ de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 391 ppi. En comparación, el Xiaomi Redmi A5 dispone de un panel de 6,88 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1640 píxeles.

La tecnología LTPS de la línea Moto G17 garantiza una nitidez superior para la lectura de documentos y la reproducción de videos en alta definición. Por su parte, el Xiaomi Redmi A5 enfoca su propuesta en brindar una pantalla amplia para la navegación táctil. El Motorola Moto G06 también integra un panel de 6,88 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1604 píxeles. Si buscás imágenes más definidas, la serie Moto G17 ofrece una ventaja marcada sobre sus competidores de catálogo.

En el apartado de procesamiento, el Motorola Moto G17 utiliza un chip MediaTek Helio G81 de ocho núcleos a 2,0 GHz. El Xiaomi Redmi A5 funciona con el procesador UNISOC T7250, mientras que el Motorola Moto G06 trabaja con un procesador de 2,0 GHz. Todos los modelos cuentan con 4 GB de memoria RAM para la gestión del sistema.

En el sistema de cámaras, el Motorola Moto G17 incorpora un arreglo doble con sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.88, gran angular de 5 megapíxeles y sensor Flickering. Este último sensor elimina los destellos molestos de las luces artificiales en fotos interiores. La cámara frontal del Moto G17 alcanza los 32 megapíxeles para autorretratos definidos.

El Xiaomi Redmi A5 equipa una cámara principal de 32 megapíxeles asistida por inteligencia artificial y una lente frontal de 8 megapíxeles con soporte HDR. En tanto, el Motorola Moto G06 posee una cámara digital con zoom de hasta 6x en fotografía y 5x en video. Los cuatro equipos permiten grabar video en calidad Full HD a 30 cuadros por segundo.

En materia de conectividad inalámbrica, los teléfonos Motorola Moto G17 y Moto G06 disponen de tecnología NFC para pagos de proximidad y recarga de tarjetas de transporte. Asimismo, el Xiaomi Redmi A5 incluye de fábrica el sistema operativo Android 15, mientras que la línea Motorola destaca por su interfaz limpia y ágil.

Un aspecto distintivo del Xiaomi Redmi A5 radica en su caja de empaque. El equipo viene con el cargador rápido de 15 W, el cable USB Tipo-C, una funda protectora y la llave para la tarjeta SIM. Este conjunto evita gastos extra en accesorios esenciales tras la compra.

El cuerpo del Xiaomi Redmi A5 mide 171,7 x 77,8 x 8,26 milímetros y pesa 193 gramos. Además, incorpora protección contra salpicaduras y polvo para resguardar los componentes internos en el uso cotidiano.

La elección entre ambas marcas depende de tus prioridades diarias de uso. Si preferís mayor resolución visual y pagos NFC, Motorola reúne los requisitos clave. Si valorás una pantalla gigante con cargador y funda incluidos, Xiaomi presenta una opción atractiva.

Ambas propuestas compiten de forma directa en la franja media del mercado argentino. La presencia de procesadores de ocho núcleos asegura un rendimiento estable en aplicaciones de mensajería, redes sociales y trámites bancarios.

¿Qué descuentos y opciones de financiación ofrece Carrefour en CyberMonday 2026?

Carrefour ofrece rebajas directas de hasta el 20% sobre los precios de lista y esquemas de 3, 6 y 12 cuotas sin interés a través de la tarjeta Mi Carrefour Crédito. Esta propuesta comercial combina rebajas por pago en una cuota con facilidades de pago diferido sin recargo financiero.

El Xiaomi Redmi A5 de 128 GB en color Midnight Black tiene un precio de lista de $299.999 según los registros de Carrefour Argentina al 2 de noviembre de 2026. En CyberMonday, podés financiar este equipo en 12 cuotas sin interés de $24.999,91 con Mi Carrefour Crédito. Si elegís abonar de contado, aplicás un 15% de descuento adicional que fija el precio final en $259.999.

Este beneficio en el Xiaomi Redmi A5 permite un ahorro de $40.000 en un solo pago. Para quien prefiere distribuir el gasto en un año, las 12 cuotas fijas ayudan a programar los egresos mensuales con certidumbre.

En la línea de Motorola, el Moto G17 de 128 GB en color azul presenta un precio de oferta de $319.999 frente a su precio original de $399.999 al 2 de noviembre de 2026. Esta rebaja del 20% significa un ahorro de $80.000 e incluye la opción de pagar en 6 cuotas sin interés de $53.333,16.

El Motorola Moto G17 de 256 GB en color celeste se vende a un precio promocional de $369.999 según la lista oficial de Carrefour Argentina. Su precio de lista es de $449.999, lo que representa un descuento del 17% con un ahorro de $80.000. Este modelo se puede abonar en 6 cuotas sin interés de $61.666,50.

El celular más accesible de la oferta es el Motorola Moto G06 de 64 GB en color naranja. Este dispositivo muestra un precio rebajado de $219.999 sobre su lista de $269.999 al 2 de noviembre de 2026, con un 18% de descuento que ahorra $50.000. La tienda ofrece financiar este modelo en 3 cuotas sin interés de $73.333,00. iProfesional analizó la oferta general de telefonía en esta cadena de supermercados.

La tarjeta Mi Carrefour Crédito habilita estas promociones tanto en las cajas físicas como en el sitio web de comercio electrónico. Pagar en cuotas fijas absorbe el impacto del precio total del teléfono a lo largo del tiempo.

Los descuentos directos resultan convenientes para quienes disponen del dinero en efectivo o en cuenta de débito. En cambio, el pago financiado conviene a quienes buscan congelar la cuota mensual en meses de inflación alta.

De este modo, los cuatro modelos cubren distintas necesidades presupuestarias con opciones claras de pago. La disponibilidad durante las jornadas de CyberMonday permite asegurar precios promocionales antes del cierre del evento.

La estrategia crediticia de los supermercados busca sostener el volumen de ventas en bienes durables. Ante la pérdida de poder adquisitivo, la financiación en cuotas sin interés surge como el factor determinante de la compra.

¿Cuál es el celular con mayor batería entre las ofertas de Carrefour?

Los celulares Motorola lideran la capacidad de batería en esta promoción de Carrefour con 5200 mAh que aseguran autonomía para dos días de uso. Los modelos Motorola Moto G17 de 128 GB, Moto G17 de 256 GB y Moto G06 disponen de esta especificación en sus fichas oficiales.

La batería de 5200 mAh de los tres teléfonos Motorola supera los valores promedios de la telefonía móvil de gama de entrada. En el Motorola Moto G06, el fabricante certifica un rendimiento de hasta 2 días de uso continuo sin requerir el enchufe.

En el Motorola Moto G17, la batería de 5200 mAh trabaja junto al procesador MediaTek Helio G81 de 2,0 GHz. Esta combinación administra la energía de forma eficiente durante la reproducción prolongada de video o el uso continuo de aplicaciones.

Por el lado de Xiaomi, el Redmi A5 incluye un puerto USB Tipo-C con soporte para carga rápida de 15 W. Esta velocidad de carga acorta los tiempos de espera al momento de reponer energía en el dispositivo.

Para quienes trabajan en la calle o realizan desplazamientos extensos, disponer de una batería grande resulta indispensable. Más de 5000 mAh de capacidad garantizan la conectividad continua en mensajería, llamadas y uso de mapas interactivos.

La gestión del consumo energético en los teléfonos Motorola cuenta también con el apoyo de sensores inteligentes. El sensor de luz ambiente y el de proximidad ajustan la iluminación del panel según el entorno para evitar gastos innecesarios de energía.

Los sistemas biométricos del Motorola Moto G06 funcionan con un consumo reducido de batería. El lector de huellas digitales y el desbloqueo por reconocimiento facial operan con rapidez sin descargar la pila del equipo.

Una batería con duración extendida aporta tranquilidad para operar con billeteras virtuales y aplicaciones financieras durante el día. De este modo, los tres modelos de Motorola garantizan autonomía constante en jornadas laborales intensas.

El rendimiento de la batería varía según el nivel de brillo y las conexiones activas en cada momento. Sin embargo, los acumuladores de 5200 mAh brindan un margen de seguridad amplio ante jornadas de trabajo exigentes.

La presencia de conectores USB Tipo-C en todos los modelos estandariza la recarga de energía en cualquier lugar. Esta característica simplifica el uso diario al compartir cables con otros dispositivos del hogar.

¿Qué modelo de celular dispone de la mayor capacidad de almacenamiento?

El Motorola Moto G17 de 256 GB de almacenamiento interno en color celeste es el celular con mayor capacidad de memoria entre los modelos ofrecidos por Carrefour. Con un precio de oferta de $369.999 al 2 de noviembre de 2026, este equipo ofrece el doble de espacio en comparación con las versiones habituales de su categoría.

En el nivel de 128 GB de almacenamiento interno se ubican el Motorola Moto G17 azul y el Xiaomi Redmi A5. Esta capacidad permite guardar miles de fotografías, canciones y aplicaciones de uso diario sin saturar el espacio disponible.

En el renglón más económico aparece el Motorola Moto G06 con 64 GB de memoria interna. Este espacio alcanza para las funciones cotidianas de comunicación, aunque requiere administrar con cuidado el almacenamiento de videos pesados.

Todos los teléfonos móviles seleccionados por Carrefour cuentan con 4 GB de memoria RAM. Esta cantidad de memoria RAM asegura la fluidez del sistema operativo al alternar entre varias aplicaciones abiertas.

Contar con 256 GB de espacio en el Moto G17 resulta ventajoso para quienes graban videos en resolución Full HD a 30 cuadros por segundo. Un almacenamiento amplio elimina la molestia de borrar archivos o transferir fotos a la computadora con frecuencia.

En la relación entre precio y almacenamiento, el Moto G17 de 256 GB representa una alternativa conveniente. Por $50.000 de diferencia sobre la versión de 128 GB, vos duplicás el espacio de guardado y prolongás la utilidad del celular.

El Xiaomi Redmi A5 complementa sus 128 GB con la optimización del sistema operativo Android 15. Esta versión ocupa menos espacio en la memoria interna y gestiona los archivos del sistema de forma eficiente.

El Motorola Moto G06 aprovecha sus 64 GB con un desempeño correcto en tareas básicas. Para usuarios que buscan comunicarse y realizar pagos con NFC, este modelo cumple con holgura sin exigir una gran inversión.

La capacidad de almacenamiento interno influye de forma directa en el tiempo de vida útil de los teléfonos móviles. Disponer de margen de espacio evita bloqueos por falta de memoria cuando las aplicaciones reciben actualizaciones pesadas.

El catálogo de celulares en Carrefour para este CyberMonday 2026 reúne alternativas sólidas para cada bolsillo. Con facilidades de pago en cuotas fijas, baterías de larga duración y capacidades de almacenamiento equilibradas, la propuesta permite renovar el teléfono con tranquilidad.