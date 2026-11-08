Cómo funciona Floe, la herramienta para mejorar la presencia de marcas en la IA

La plataforma analiza sitios web y propone cambios para ganar relevancia en la IA. Su CEO explica cómo funciona, cuánto cuesta y qué puede mejorar

Floe, una plataforma desarrollada en Argentina, salió al mercado para ayudar a las marcas a mejorar su presencia en las respuestas de la inteligencia artificial. Analiza sus sitios web, los compara con competidores y entrega recomendaciones de contenido y programación. Detrás del proyecto hay tres socios que buscan atender una inquietud comercial creciente. Si un consumidor le pide a la IA que lo ayude a elegir un producto o servicio, ¿qué debe hacer una marca para estar entre las opciones?

Según el informe Consumer Outlook — Guide to 2027 de NielsenIQ, publicado el octubre de este año, el 27% de los consumidores consultados había utilizado herramientas o asistentes de IA para investigar o decidir qué comprar durante los tres meses anteriores. La investigación abarcó a más de 21.000 personas de 31 países.

Para las empresas, eso abre otra tarea además del posicionamiento en Google. Deben revisar qué información ofrecen para que los sistemas puedan recuperarla y utilizarla al responder.

"El juego cambió, la gente encontró una herramienta que da mucho más que información, analiza y recomienda", sostiene Juan Elliot, CEO de Floe, en una entrevista exclusiva con iProfesional.

La empresa trabaja sobre AISO, sigla de AI Search Optimization, la optimización de la presencia en búsquedas con IA. En términos sencillos, busca detectar qué le falta a una web para explicar mejor qué vende, a quién le sirve y qué respalda a la compañía.

Elliot, publicista con 30 años de trayectoria, empezó a explorar esa necesidad con clientes de AWD, su agencia. El desarrollo demandó aproximadamente un año y, según cuenta, está disponible comercialmente desde agosto.

Floe trabaja hoy en Argentina y prevé comenzar su expansión hacia otros países de la región en 2027 (Gentileza Floe)

Sus socios son Juan Martín Cufré, arquitecto de soluciones y director tecnológico, y Leandro Tassone, desarrollador y docente, responsable del producto. El proyecto se constituyó como una empresa independiente, Floe SRL, y trabajan cinco personas.

"El desarrollo fue propio, ya que se realizó íntegramente por nuestros equipos. No tuvimos un costo externo de programación, hubo una inversión de u$s20.000 en algunos aspectos de desarrollo y la constitución del negocio", detalla Elliot.

Cómo funciona Floe, cuánto cuesta y qué ofrece a empresas y agencias

El cliente se registra, elige un plan y carga su web y las de sus tres principales competidores. Según Elliot, el proceso demora unos 20 minutos y produce un informe con tres niveles de lectura. La dirección recibe un resumen del diagnóstico; marketing, recomendaciones sobre contenidos y estrategia; y el equipo técnico, indicaciones de programación.

La propuesta apunta a empresas de distintos tamaños. "Puede ser para cualquier marca, para una pyme, para una multinacional, para cualquier tipo de empresa", afirma.

Floe ofrece tres modalidades de servicio. En la primera, la empresa utiliza la plataforma por su cuenta, descarga el informe y ejecuta los cambios con su equipo o sus proveedores. La segunda está dirigida a agencias y desarrolladores web que incorporan Floe a los servicios que venden a sus clientes.

La tercera resuelve también la implementación para empresas sin equipo técnico ni proveedor para realizar el trabajo. "A las cuales les podemos dar una solución integral con el análisis mismo de la plataforma y generarle y ejecutarle todos los cambios disponibles. Una solución llave en mano", explica Elliot.

Elliot plantea que el valor de la herramienta está en orientar las modificaciones que necesita el sitio. "Desde el informe uno puede encontrar los contenidos claves que interpreta la AI y, por ende, colaboran a la optimización", sostiene. "Tanto la metodología de interpretación como el desarrollo tecnológico son cien por ciento propios", agrega.

Entre los aspectos evaluados están la claridad del contenido, las señales de confianza, la facilidad de lectura para los sistemas de IA y el funcionamiento técnico del sitio.

Elliot da como ejemplo una aseguradora cuyo sitio explicaba sus servicios, pero ofrecía poca información sobre la compañía y sus responsables. "Allí surge la necesidad de contar sobre la empresa y sus responsables, para que cuando la plataforma la considere sepa que es una empresa confiable", señala. Según el CEO, la aseguradora mejoró su posicionamiento tras incorporar los datos sugeridos por Floe para reforzar sus señales de confianza, aunque no aportó métricas que permitan comparar los resultados anteriores y posteriores a los cambios.

Los precios informados por Elliot al momento de la entrevista son de u$s500 más impuestos por un análisis individual y de u$s200 mensuales más impuestos para una contratación anual, con hasta cuatro escaneos por mes. La promoción de lanzamiento con pago anual anticipado equivale a u$s99 mensuales más impuestos, un total de u$s1.188 al año. Cada contratación corresponde a un sitio web.

"Los resultados son variables y el tiempo de evolución depende principalmente del tiempo de implementación de los cambios y la prioridad en los mismos", reconoce.

A tres meses de su lanzamiento, según el CEO, 15 clientes ya utilizan Floe. Para los próximos 12 meses proyecta llegar a 200 clientes activos y una facturación mensual de u$s40.000. "Nuestro punto de equilibrio estaría a partir de los 100 clientes (U$S20.000), a partir de allí la empresa es rentable", calcula.

La expansión latinoamericana está prevista para 2027. Mientras tanto, Elliot dice que la prioridad es trabajar sobre el uso del producto. "No estamos apurados en cantidad de clientes, sino estamos en proceso de uso", señala.

Las marcas necesitan revisar cómo se presentan ante los consumidores porque, como advierte Elliot, "hay un nuevo jugador que influye a la hora de elegir". Ignorar ese cambio implica dejar pasar la oportunidad de estar entre las opciones que la inteligencia artificial pone frente a un potencial cliente.