El encarecimiento global de componentes y la demanda de centros de datos golpean a los celulares de consumo masivo y frenan las ventas en Argentina

Los celulares de gama baja y media encabezan la lista de dispositivos más golpeados por la crisis de suministros en la industria tecnológica mundial. En estos equipos de consumo masivo, el costo de las placas de memoria representa un porcentaje determinante sobre el valor final de producción.

Cuando los componentes básicos de almacenamiento y memoria de trabajo sufren aumentos internacionales, las marcas pierden el margen necesario para sostener modelos económicos en los comercios. Por esta rzón, la brecha de precios en las góndolas tecnológicas se expande con rapidez.

Si buscás cambiar tu teléfono móvil por un modelo accesible, notarás que las opciones económicas comienzan a desaparecer o experimentan aumentos desmedidos en dólares. El impacto resulta mucho más severo en la gama de entrada que en los teléfonos móviles de alta gama o segmento premium, por causa de la guerra de súper chips en celulares iPhone y Android.

Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y Asociados, describió la vulnerabilidad de estos segmentos de mercado en sus informes del sector. El especialista argentino destacó que la suba de insumos muestra "un impacto mayor en los de gama baja, donde la incidencia del costo de las memorias (tanto de trabajo como de almacenamiento) es mayor".

Esta distorsión económica altera la estructura del mercado de telefonía móvil en todo el planeta. La presión constante sobre los costos amenaza con eliminar de forma definitiva la oferta de celulares ultra económicos para los consumidores de menores ingresos.

El analista advirtió que el piso tarifario de la tecnología móvil experimente un cambio estructural permanente. Según anticipó el consultor, es inevitable que "la gama baja suba su piso de precio de forma duradera", lo que dificulta el acceso a la conectividad móvil para millones de personas.

¿Cómo afecta la demanda de inteligencia artificial al mercado tecnológico y la producción de chips?

El encarecimiento de los celulares de gama baja y media tiene su causa principal en la masiva demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Las grandes corporaciones tecnológicas destinan presupuestos multimillonarios a la edificación y equipamiento de nuevos centros de datos en todo el mundo, reflejado en los anuncios de inversiones récord de Samsung y AMD para dominar los chips de IA.

Los proveedores de semiconductores volcaron sus líneas fabriles a la producción de memorias de alto rendimiento para servidores de aprendizaje automático. Esta decisión industrial dejó en segundo plano el suministro de piezas para la electrónica de consumo masivo.

Las plantas químicas y de silicona fabrican obleas destinadas a placas DRAM y unidades NAND de última generación para satisfacer a los gigantes de la nube. Al concentrar la capacidad operativa en esos pedidos, la disponibilidad de piezas para teléfonos sufre una caída drástica.

Carrier explicó el origen de esta distorsión que afecta a la industria móvil internacional. El especialista sostuvo que "el huevo de la serpiente está en la fuerte demanda de infraestructura para IA, que hizo que los fabricantes de chips de memoria priorizaran la producción de DRAM y NAND destinada a centros de datos de IA, un mercado claramente más rentable que el resto".

La rentabilidad superior de los equipos para centros de cómputo desequilibró la balanza comercial de los fabricantes de insumos. Las marcas de teléfonos móviles deben competir ahora por un volumen reducido de componentes con empresas de enorme capacidad financiera.

El volcado masivo de recursos hacia la inteligencia artificial creó un cuello de botella en la oferta global de hardware. Este desbalance de suministro empuja los precios de fabricación hacia arriba y prolonga la escasez de piezas en todas las regiones del planeta.

¿Por qué la escasez de chips de memoria impacta tanto en la oferta de celulares y computadoras?

La falta de obleas de memoria afecta el ensamblado general de dispositivos y frena el ritmo de lanzamientos en las tiendas del sector. En los celulares, las memorias DRAM y NAND determinan la fluidez del sistema y la capacidad de guardar archivos multimedia.

Al encarecerse estos dos elementos clave, el precio del teléfono móvil escala sin importar el país de destino. Las empresas ensambladoras carecen de margen para absorber la diferencia de costos y trasladan ese aumento de forma inmediata al consumidor final.

El problema trasciende las fronteras de la telefonía móvil y golpea de lleno al mercado de las computadoras personales. Las notebooks y los equipos de escritorio enfrentan retrasos en las líneas de montaje por la falta de módulos RAM y discos de estado sólido.

El impacto sobre las corporaciones dedicadas a la informática tradicional se tradujo en fuertes pérdidas en los mercados financieros. Empresas como HP y Dell sufrieron caídas pronunciadas en la cotización de sus acciones tras reportar dificultades en el suministro de componentes.

Lip-Bu Tan, director ejecutivo del fabricante de procesadores Intel, analizó el escenario negativo que enfrenta la industria de la computación. El directivo admitió que la falta de insumos genera incertidumbre en las plantas de ensamblado y frena las entregas proyectadas.

En sus reuniones con analistas e inversores del sector, Lip-Bu Tan lanzó una advertencia sobre la duración de este conflicto productivo. El ejecutivo proyectó que "en 2027 va a ser un problema muy severo para todos nosotros", lo que confirma que el freno industrial no tendrá una solución inmediata.

¿Cuáles son las perspectivas para la industria de dispositivos móviles?

Las perspectivas para el mercado mundial de celulares marcan un período prolongado de estancamiento en las ventas y un encarecimiento persistente de los equipos, impulsando cambios donde el negocio celular apunta a la monetización individual de cada dispositivo conectado. Las consultoras dedicadas al seguimiento de la tecnología confirman caídas históricas en los volúmenes de producción globales.

Un estudio publicado por la consultora internacional de investigación Omdia revela que los envíos globales de celulares cayeron un 20% interanual en el tercer trimestre de 2026. Este desplome ubica el volumen de distribución en su marca más baja para ese trimestre desde el año 2013.

Sanyam Chaurasia, analista principal de la consultora Omdia, describió el daño severo que experimentan los mercados en desarrollo debido a esta suba de precios. El especialista indica que "los mercados emergentes, que antes eran la columna vertebral del crecimiento del volumen global de smartphones, enfrentan ahora la mayor presión por el aumento de precios".

Chaurasia resaltó los factores económicos que agravan la crisis de consumo en las regiones menos desarrolladas. El analista explicó que "la depreciación de las monedas, la inflación y el aumento del costo de vida debilitaron aún más el poder adquisitivo, lo que llevó a los consumidores a retrasar las actualizaciones o cambiar a smartphones reacondicionados".

Amber Liu, líder de práctica dentro de la consultora Omdia, anticipó un cierre de año con registros negativos para la telefonía. La especialista declaró que "Omdia espera que los despachos globales de celulares caigan un 12% en 2026, y se prevé que nuevos aumentos de precios y el margen limitado para descuentos promocionales pesen sobre la demanda".

Carrier coincidió con la lectura de los investigadores internacionales al evaluar la evolución de la oferta técnica. El consultor argentino destacó que "habida cuenta de que los fabricantes de memorias afirman que la situación que registró el mercado global este año se mantendrá en 2027, nada hace prever que la situación global y local cambie significativamente el año próximo".

¿Cómo repercute esta contracción del mercado móvil en la Argentina y la venta local?

En la Argentina, la crisis tecnológica internacional potencia un escenario local golpeado por la pérdida del poder adquisitivo y el volumen del contrabando. Las proyecciones para el mercado de telefonía móvil muestran los números más bajos de las últimas dos décadas.

Las estimaciones de la consultora Carrier y Asociados indican que la venta legal de celulares en el país caerá un 25% durante el período anual en curso. Este porcentaje refleja el nivel de retracción en el consumo de productos electrónicos masivos.

En volumen físico de unidades, el circuito comercial formal pasará de 6 millones de smartphones registrados el año pasado a solo 4,5 millones en el ciclo actual. La pérdida supera el millón y medio de aparatos en apenas doce meses de actividad.

A esta contracción del mercado registrado se suma el flujo constante de mercadería no declarada que ingresa por las fronteras. Las cámaras del sector calculan que entran al país entre 1 y 1,5 millones de teléfonos móviles por canales informales.

Incluso si se suman las ventas del circuito clandestino a los datos oficiales, el consumo total de celulares en la Argentina marcará su nivel mínimo desde comienzos de siglo. La cifra acumulada quedará por debajo de los niveles registrados durante el freno económico de la pandemia en 2020, un parque analizado al detalle sobre la cantidad de smartphones y presencia de iPhone en Argentina.

La prolongación de esta coyuntura afecta el estado general de las 48 millones de líneas de telefonía móvil activas en el territorio nacional. Ante la imposibilidad de comprar equipos nuevos, los usuarios extienden el uso de sus dispositivos, lo que genera un envejecimiento notable del parque tecnológico en circulación.

¿Qué sucede con la producción en Tierra del Fuego y el mercado de equipos usados en la Argentina?

La industria electrónica radicada en Tierra del Fuego busca sostener sus niveles operativos mediante la capacidad productiva de las marcas líderes. La escala de fabricación local de Samsung y Motorola permitió amortiguar la suba internacional de insumos en las plantas del sur.

Las marcas emergentes de origen chino no lograron consolidar sus planes de expansión en el mercado argentino. La disparada en los precios de las memorias impidió que estas empresas importaran modelos a valores competitivos para pelear la gama baja y media.

Sobre el rol de las fábricas fueguinas, Carrier resaltó la resistencia de los fabricantes consolidados frente a la competencia externa. El consultor precisó que "la producción local resistió bastante bien en un año en el que se esperaba un fuerte impacto de los equipos importados, principalmente de marcas chinas muy fuertes globalmente pero con pocos antecedentes en el país".

Samsung y Motorola capturaron la casi totalidad de las compras locales gracias a la flexibilidad de sus acuerdos industriales en la isla. Sin embargo, el volumen total producido en las plantas australes permanece acotado por la menor demanda de los comercios.

Como respuesta directa al encarecimiento de los aparatos nuevos, el segmento de celulares reacondicionados gana presencia entre los compradores argentinos. Se trata de teléfonos móviles usados que reciben una revisión técnica integral y regresan al mercado con garantía formal a un costo reducido.

Este canal alternativo crece gracias a la entrega de equipos usados como parte de pago y a la renovación de flotas telefónicas de empresas. Para miles de familias argentinas, la adquisición de un teléfono reacondicionado representa hoy la única vía de acceso a la telefonía inteligente.

¿Cuándo puede normalizarse el suministro de componentes para PC y teléfonos móviles inteligentes?

La normalización en la producción de memorias y procesadores demandará un proceso lento que se extenderá al menos hasta los años 2027 o 2028. Las empresas fabricantes de semiconductores requieren plazos extensos para construir y equipar nuevas plantas de fabricación.

David Zinsner, director financiero del fabricante Intel, confirmó que la recuperación del sector tecnológico necesitará varios trimestres de ajuste. El ejecutivo señaló ante inversores que "el freno en el mercado de computadoras personales continuará al menos durante la primera mitad del próximo año".

En el segmento de los dispositivos móviles, la consultora Omdia proyecta que la escasez de componentes HBM mantendrá elevados los costos de ensamblado. Las marcas de teléfonos deberán adaptar sus estrategias comerciales para subsistir en un mercado de menor volumen físico.

Si necesitás renovar tu celular o tu computadora en el corto plazo, los analistas recomiendan consultar opciones en el mercado formal y comparar alternativas reacondicionadas. La crisis tecnológica global mantendrá precios elevados hasta que la producción de componentes logre abastecer la demanda sin precedentes de la inteligencia artificial.