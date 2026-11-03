Elon Musk dijo que no tiene sentido ahorrar para la jubilación: "No importará"

Expertos analizan el impacto del avance tecnológico en el futuro de la estabilidad financiera y advierten sobre posibles desafíos en la vejez

Elon Musk anticipa el fin del ahorro para la jubilación tal como se conoce hoy. El dueño de Tesla y SpaceX cree que la inteligencia artificial (IA) y los robots podrían dar paso a una era de prosperidad económica sin precedentes. En ese escenario, juntar dinero para el retiro dejaría de ser una necesidad.

Durante décadas, ahorrar para la vejez fue una de las principales estrategias para garantizar estabilidad económica. Sin embargo, el magnate plantea que esta costumbre podría perder relevancia en el futuro cercano.

Según sus pronósticos, el desarrollo de la IA y los sistemas robóticos permitirá alcanzar niveles de abundancia económica nunca antes vistos. Esa transformación modificaría la relación de las personas con el trabajo, los ingresos y el ahorro.

El empresario considera que la aparición de una IA capaz de superar las habilidades humanas provocará una transformación profunda en la economía global. Entre los posibles efectos menciona un aumento exponencial en la producción de bienes y servicios.

También anticipa una reducción significativa de los costos, lo que podría hacer que las personas dejen de depender de sus ahorros para sostener su nivel de vida a largo plazo.

Qué dijo Elon Musk sobre el ahorro y por qué generó polémica

La conversación tomó fuerza en la red social X. Un usuario compartió algunas de sus decisiones financieras frente a la posibilidad de que la humanidad esté próxima a experimentar una etapa de abundancia económica.

En su mensaje, el usuario sugirió que varias de las preocupaciones actuales podrían perder importancia en los próximos años. Aclaró que esto no debía interpretarse como una invitación a manejar el dinero de manera irresponsable.

Elon Musk coincidió con esa perspectiva. Afirmó que ahorrar para un futuro lejano podría dejar de tener sentido debido a la prosperidad que generaría la superinteligencia artificial.

No es la primera vez que el empresario comparte esta idea. Durante una entrevista en el pódcast Moonshots, presentado por Peter Diamandis, también aconsejó a los oyentes no inquietarse por reservar dinero para la jubilación dentro de una o dos décadas.

"No se preocupen por guardar dinero para la jubilación dentro de diez o veinte años. No importará", expresó en X.

Cómo funcionaría la economía de abundancia según Elon Musk

Su argumento parte de que la integración de sistemas avanzados de IA con robots permitirá automatizar numerosas tareas. Esto elevaría la productividad a niveles extraordinarios.

La fabricación de una amplia variedad de productos y servicios se realizaría a una escala nunca vista. La disminución de los costos de producción y la mayor disponibilidad de recursos podrían modificar radicalmente el funcionamiento de la economía.

Desde esta perspectiva, los mecanismos tradicionales de ahorro quedarían obsoletos, ya que la abundancia económica generada por la automatización cubriría las necesidades básicas y el nivel de vida de las personas sin requerir reservas individuales.

Sin embargo, este escenario representa una previsión sobre el desarrollo tecnológico y sus posibles efectos económicos. No es un futuro asegurado ni una recomendación financiera respaldada por resultados comprobados.

La solución de Elon Musk para la deuda pública de Estados Unidos

En otra conversación con Walter Isaacson, periodista y autor de su biografía, Elon Musk profundizó en su postura sobre el impacto de la tecnología en las finanzas de Estados Unidos.

"Llegué a la conclusión de que la única manera de resolver la deuda nacional es mediante la inteligencia artificial y los robots. No vamos a solucionarla intentando ahorrar", afirmó.

Con esta perspectiva, el empresario considera que el crecimiento económico impulsado por la automatización podría modificar las finanzas públicas. Esto sería más efectivo que depender únicamente de recortes presupuestarios y otras herramientas convencionales para controlar el déficit.

La posibilidad de alcanzar una economía basada en la abundancia no es una idea reciente. Desde hace varias décadas, investigadores y especialistas estudian cómo la automatización podría incrementar la producción de bienes y servicios utilizando menos recursos humanos y económicos.

Por qué dejar de ahorrar para la jubilación podría representar un riesgo

Los comentarios del empresario reavivan el debate sobre las dificultades que enfrentan millones de trabajadores para reunir el dinero necesario para sostenerse después de la actividad laboral.

En Estados Unidos, la evolución de los sistemas de jubilación privados trasladó una mayor responsabilidad hacia los propios empleados. Muchos deben administrar sus cuentas de retiro y afrontar los riesgos asociados con sus inversiones.

A estas dificultades se agregan el encarecimiento del costo de vida y los salarios que no siempre acompañan ese incremento. Esto genera la imposibilidad de destinar una parte constante de los ingresos al ahorro.

Por ahora, las declaraciones de Musk deben entenderse como una proyección sobre el potencial de la inteligencia artificial, no como una garantía de bienestar económico, por lo que abandonar el ahorro para la jubilación sigue siendo una apuesta incierta.

Hasta que esa transformación se traduzca en condiciones concretas, los expertos recomiendan mantener estrategias de ahorro tradicionales. La visión de una economía de abundancia puede ser inspiradora, pero no reemplaza la necesidad de planificación financiera en el presente.