Uami desarrolla una herramienta para crear apps con inteligencia artificial sin programar

La empresa desarrolla soluciones que integran inteligencia artificial para digitalizar tareas clave y apunta a facilitar el acceso a la tecnología

Uami, la empresa argentina de inteligencia artificial fundada por Roberto Cibrián Campoy e Ignacio Sierra, lleva invertidos más de u$s600.000 y ahora trabaja en una herramienta para crear aplicaciones sin necesidad de saber programar. La firma, que comenzó a operar en noviembre de 2024, tiene 11 empleados, alrededor de 20 clientes y prepara una nueva inversión para 2027.

La empresa desarrollaagentes virtuales enfocados en cobranzas que permiten automatizar tareas de administración, ventas, finanzas y atención al cliente. Entre otras funciones, pueden:

Gestionar cobranzas

Organizar documentos

Administrar reservas

Enviar mensajes por WhatsApp o correo electrónico

Estos agentes se diferencian de los chatbots tradicionales porque no se limitan a responder consultas, sino que también pueden conectarse con los sistemas de las empresas y realizar tareas que habitualmente requieren la participación de empleados.

El proyecto comenzó con u$s300.000 aportados por inversores privados. Con el tiempo, Uami amplió sus servicios y duplicó el capital invertido. Actualmente trabaja principalmente con empresas de comercio y turismo, aunque también tiene clientes de otros rubros.

"Arrancamos en noviembre de 2024 con Nacho Sierra. En un principio nacimos bien enfocados en lo que era e-commerce y chatbots conversacionales, pero a medida que nos metimos a laburar con clientes de varios rubros, nos dimos cuenta de que podíamos aportar mucho más", explicó Cibrián Campoy, CEO de Uami.

Cibrián Campoy tiene más de cuatro décadas de trayectoria y fue uno de los fundadores de El Sitio, una de las primeras compañías de Internet de América Latina. Sierra, en cambio, tiene 22 años, comenzó a desarrollar software en 2022 y actualmente estudia Ingeniería Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Uami trabaja con empresas grandes, medianas y pequeñas, además de clientes particulares. Si bien no informa sus cifras de facturación, asegura que registra un crecimiento interanual del 25%.

Cómo es la herramienta para crear aplicaciones con IA de Uami

La empresa también trabaja en Cosmos Icelander, una herramienta que permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos de programación. El proyecto comenzó en diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en etapa de prueba.

Entre sus posibles usos se encuentran la creación de programas para organizar pedidos, administrar información y gestionar tareas internas.

"Queremos que cualquier empresa pueda armar sus propias aplicaciones simplemente explicándole a la plataforma lo que necesita en lenguaje natural, sin vueltas ni complicaciones técnicas", señaló Cibrián Campoy.

Cosmos ya cuenta con más de 200 usuarios que están creando aplicaciones. Antes de comenzar con el desarrollo formal, sus creadores realizaron pruebas con distintos modelos de inteligencia artificial generativa.

La compañía también tomó la decisión de ampliar su presencia fuera de la Argentina.

"Uruguay lo elegimos para instalar nuestro holding y el núcleo tecnológico, donde estamos armando nuestra plataforma Cosmos Icelander. Por otro lado, Argentina es nuestra tierra natal, donde nació la empresa y donde mantenemos operaciones activas", detalló el empresario.

Cómo es la demanda de inteligencia artificial en las empresas

La carga de documentos, la gestión de reservas y la atención al cliente están entre las tareas que más buscan automatizar las empresas argentinas. Son trabajos que requieren tiempo y personal, y que comenzaron a resolverse mediante herramientas de inteligencia artificial.

En el caso de Uami, la contratación contempla un pago inicial por la puesta en marcha del servicio y un abono mensual que cubre la licencia y el consumo de inteligencia artificial.

"Estamos en una etapa todavía incipiente, pero el cambio viene rápido. Muchas empresas están pasando de experimentar con IA a incorporarla en sus operaciones reales. Al principio había bastante fricción para ponerla en marcha, pero esa barrera está bajando cada vez más", sostuvo Cibrián Campoy.

Los mayores pedidos provienen de empresas vinculadas al comercio, la salud y el turismo. En estos rubros, buena parte del trabajo cotidiano incluye responder consultas, administrar información y organizar turnos, actividades para las que comenzaron a utilizarse sistemas automáticos.

Sin embargo, para el empresario, la principal dificultad no está en el dinero que deben desembolsar las compañías, sino en la resistencia a modificar la manera de trabajar.

"Curiosamente, no creemos que sea el costo, porque hoy las herramientas son bastante más accesibles de lo que muchas empresas imaginan. La principal barrera es cultural: animarse a cambiar la forma de trabajar. Para eso, es clave que la decisión venga desde arriba y que la dirección impulse el cambio hacia los equipos", explicó.

Cuánto planea invertir Uami en 2027

Uami estima que podría invertir alrededor de u$s1 millón durante 2027 para continuar con sus desarrollos tecnológicos y ampliar su actividad. La cifra todavía es preliminar y dependerá de la evolución de los proyectos de la compañía.

Uno de los trabajos será avanzar con Cosmos Icelander, que actualmente se encuentra en etapa de prueba. En paralelo, la empresa busca ampliar su cartera de clientes y vender sus productos en otros mercados de América Latina.

Entre los países que aparecen en sus planes están México, Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, por el momento no tiene previsto abrir oficinas en esos destinos.

"Por ahora, operamos desde Argentina y Uruguay. En esta etapa estamos enfocados en consolidar el negocio desde esos dos mercados, sin planes concretos de desembarcar en otros países por el momento", explicó Cibrián Campoy.

La compañía continuará trabajando desde ambos países mientras prepara el lanzamiento comercial de Cosmos y busca sumar nuevos clientes en la región.