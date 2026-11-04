Jeff Bezos: "En los próximos 20 años habrá millones de personas viviendo en el espacio"

El fundador de Amazon y Blue Origin proyecta un éxodo masivo hacia órbita en solo dos décadas, impulsado por la IA y robótica avanzada

Jeff Bezos acaba de lanzar una predicción que suena a ciencia ficción pero que, según él, está a la vuelta de la esquina. El magnate asegura que en las próximas dos décadas, millones de personas vivirán en el espacio. Y no lo harán por trabajo o misiones científicas, sino por elección personal.

El fundador de Amazon y Blue Origin expuso su visión durante la Italian Tech Week 2025. Ahí fue contundente: para 2045, el espacio dejará de ser territorio exclusivo de astronautas profesionales.

"En las próximas dos décadas, habrá millones de personas viviendo en el espacio. Así es lo rápido que avanza esto", disparó Bezos ante la audiencia del evento tecnológico italiano.

Por qué Bezos cree que la colonización espacial está cerca

La apuesta del empresario no surge de la nada. Bezos fundó Blue Origin en el año 2.000, una compañía aeroespacial pensada desde el origen para democratizar el acceso al espacio.

Su objetivo siempre fue acercar la órbita a ciudadanos comunes, sin necesidad de pasar por programas de entrenamiento de la NASA o agencias espaciales estatales.

Blue Origin opera vuelos suborbitales y orbitales. Trabaja tanto para misiones oficiales de Estados Unidos como para vuelos comerciales privados. La empresa ya lleva varios años probando que el turismo espacial es viable.

Pero Bezos va más allá del turismo. Ahora habla de residencia permanente. De colonias espaciales donde la gente elija vivir, no donde sea enviada a cumplir tareas.

Qué rol cumplirán los robots en esta nueva era espacial

"La mayoría vivirán allí porque querrán hacerlo. No necesitamos que haya gente viviendo en el espacio", añadió el empresario durante su presentación.

¿Entonces para qué colonizar? Bezos tiene clara la respuesta. El trabajo pesado lo harán máquinas, no humanos.

"Si necesitas hacer un trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro sitio, podremos enviar robots que hagan esa tarea", explicó.

Los robots y la Inteligencia Artificial harán que las tareas espaciales sean mucho más rentables que enviar humanos a hacerlas, lo que cambiaría por completo el futuro de las instalaciones espaciales en términos de costes y seguridad.

La automatización elimina dos grandes problemas: el costo de mantener humanos con vida en entornos hostiles y el riesgo de accidentes fatales. Un robot puede trabajar en el vacío sin traje, sin oxígeno, sin comida.

De Gagarin a las colonias espaciales: 100 años de avances

La predicción de Bezos cobra sentido si se mira la línea de tiempo. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 1.

Ocho años después, en 1969, Neil Armstrong pisó la Luna. Pasaron apenas ocho años entre el primer humano en órbita y el primer humano en otro cuerpo celeste.

Desde entonces, países y organizaciones volcaron recursos masivos para seguir conquistando el espacio. Lo que antes era dominio exclusivo de superpotencias ahora lo hacen empresas privadas.

Si la predicción de Bezos se cumple, en menos de 100 años desde que una persona salió de la atmósfera terrestre, millones de personas habrán convertido el espacio en su hogar permanente.

Blue Origin no está sola en esta carrera. SpaceX de Elon Musk apunta a Marte. China desarrolla su propia estación espacial. La competencia acelera los plazos y abarata los costos.

La pregunta ya no es si viviremos en el espacio. Según Bezos, la pregunta es cuándo elegiremos mudarnos.