El proyecto incorporará tecnología para recuperar agua y procesar hasta 42.000 toneladas diarias de mineral sin ampliar el consumo autorizado

La empresa PSJ Cobre Mendocino formalizó un acuerdo preliminar con la multinacional finlandesa Metso Corporation para la provisión integral de la planta de procesamiento que operará en el proyecto ubicado en la localidad de Uspallata, departamento de Las Heras.

La colaboración estratégica comprende el suministro completo de equipamiento para las distintas fases del tratamiento minero, destacándose la incorporación de sistemas de última generación para las etapas de flotación y filtrado de colas.

El aspecto más relevante de la actualización técnica radica en la tecnología de filtrado de relaves. Este procedimiento permite reducir drásticamente la humedad del material procesado, posibilitando la recolección y recirculación de un mayor porcentaje de agua para devolverla de manera continua al circuito productivo.

Gracias a este esquema de eficiencia hídrica, la compañía proyecta alcanzar una capacidad máxima de procesamiento de hasta 42.000 toneladas diarias de mineral. Lo llamativo del desarrollo técnico es que dicho salto de escala se logrará manteniendo el mismo requerimiento de 141 litros por segundo que ya fue evaluado y aprobado en la etapa ambiental, sin alterar la superficie total proyectada ni la disposición general de la infraestructura.

En términos volumétricos, el consumo autorizado equivale a unos 4,45 hectómetros cúbicos (hm³) anuales —alrededor de 12.180 m³ al día—. A su capacidad máxima de operación, el diseño hídrico alcanzará un rendimiento de apenas 0,29 m³ de agua por tonelada de mineral procesado. Asimismo, al obtener un residuo sólido más seco, se optimizan los estándares de compactación, manipulación y estabilidad geotécnica del depósito, cuyo diseño estuvo a cargo de la consultora internacional Knight Piésold.

Minería en Mendoza: proyección productiva e inversiones de u$s800 millones

El plan original presentado en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) contemplaba un volumen de alimentación acumulado de 157.261 kilotoneladas a lo largo de 16 años de vida útil, con un promedio diario estimado en 27.000 toneladas y una extracción media de 40.846 toneladas anuales de cobre fino.

Sin embargo, los números de la operación fueron recalculados al alza. Durante su participación en el foro industrial "El año del cobre", el presidente de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, anticipó que la proyección para los primeros cuatro años de producción escalará a 75.000 toneladas anuales de cobre fino, acompañadas por un rendimiento estimado de 80.000 onzas de oro y 900.000 onzas de plata. La ejecución del proyecto demandará un presupuesto de capital (CAPEX) cercano a los u$s800 millones.

En relación al acuerdo comercial, Gregorio destacó que la alianza con Metso representa un salto cualitativo centrado en la eficiencia operativa, la optimización hídrica y la alineación con los estándares globales de sustentabilidad.

Un socio global para la etapa final del contrato

Metso Corporation es uno de los jugadores líderes globales en tecnología para minería, con operaciones en casi 50 países y una plantilla superior a 18.000 profesionales. Su especialización abarca soluciones avanzadas de trituración, molienda, flotación y filtración aplicadas a la minería de metales industriales.

Tras la rúbrica del preacuerdo, la hoja de ruta de la compañía minera contempla la pronta formalización del contrato definitivo de suministro para dar inicio a la fase constructiva del complejo industrial.