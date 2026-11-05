Ante siniestros domésticos por sobrecalentamiento de celdas de litio, especialistas fijan pautas urgentes para recargar el equipo de forma segura.

La prevención de siniestros en el celular requiere la aplicación inmediata de cuatro reglas operativas básicas en el hogar. La primera medida consiste en utilizar siempre cargadores originales o certificados por la autoridad regulatoria nacional. Las fuentes de alimentación sin homologación carecen de fusibles térmicos e inducen picos de tensión que destruyen la química de la celda.

La segunda pauta central exige colocar el celular sobre superficies rígidas y disipadoras de calor durante la carga, como madera dura, granito, vidrio o baldosas. Nunca tenés que dejar el celular en recarga sobre colchones, almohadas, sábanas, sillones ni materiales sintéticos. Esas telas atrapan la temperatura acumulada y funcionan como combustible instantáneo si ocurre un chispazo interno.

La tercera regla exige la inspección física continua del celular. Si notás que el cuerpo del celular presenta una deformación, si la pantalla se despega del borde o si el celular emite un olor dulce metálico, tenés que desconectarlo de inmediato. Esas señales indican la acumulación interna de gases por degradación química irreversible.

La cuarta recomendación fija el protocolo de reacción frente al fuego activo. Si la batería inicia un colapso térmico con humo o chispas, la prioridad absoluta es evacuar el ambiente y llamar a los bomberos. Si el incendio está en su fase inicial, la extinción requiere la irrigación con volúmenes masivos de agua o la cobertura total con arena seca y mantas ignífugas.

¿Por qué colapsan y explotan las celdas de litio en el celular?

El fenómeno técnico que destruye estos acumuladores se denomina desbocado térmico. Este colapso consiste en un ciclo cerrado donde la celda genera una cantidad de calor muy superior a su capacidad de disipación hacia el exterior. Cuando la temperatura interna alcanza niveles críticos, las reacciones químicas dentro del envase se vuelven incontrolables en pocos segundos.

Las baterías modernas contienen un cátodo formado por óxidos metálicos y un ánodo de grafito. Entre ambos polos circula un electrolito líquido orgánico de carbonatos donde está disuelta una sal de hexanofluorofosfato de litio. La separación eléctrica entre los polos depende de una lámina polimérica microporosa revestida por una delgada capa pasivadora.

La degradación del separador aislante comienza cuando el núcleo supera temperaturas de entre 80 °C y 120 °C. A partir de ese límite térmico, los compuestos internos se descomponen en un proceso exotérmico violento.

El abuso eléctrico ocurre cuando sometés el celular a ciclos de carga rápida continua o cuando lo usás en ambientes bajo cero. Estas condiciones provocan la acumulación indeseada de litio metálico sobre el ánodo. Con el tiempo, este depósito genera microestructuras en forma de agujas que perforan el plástico aislante.

El abuso mecánico proviene del diseño industrial de los teléfonos móviles actuales. La tendencia hacia cuerpos ultradelgados reduce los márgenes de tolerancia física dentro del chasis. El caso del celular Samsung Galaxy Note 7 demostró que la falta de espacio para la expansión normal de la celda comprime los bordes hasta provocar el contacto entre electrodos.

Cuando la celda recibe un impacto violento o sufre una deformación por aplastamiento, la energía química almacenada se libera de golpe. El electrolito pasa al estado gaseoso de forma instantánea, aumenta la presión del recipiente y aumenta la presión del recipiente y rompe la envoltura, lo que explica los incendios por baterías de teléfonos y notebooks en casos de colapso térmico.

¿Qué vapores tóxicos se liberan durante la combustión de la batería?

Un fuego alimentado por celdas de litio produce emanaciones de ácido fluorhídrico y monóxido de carbono que resultan altamente letales en espacios cerrados. La incineración de estos componentes no constituye un siniestro convencional, sino un evento químico con alto nivel de toxicidad respiratoria.

A temperaturas superiores a los 150 °C, la sal de hexanofluorofosfato de litio experimenta una disociación térmica primaria. Este proceso da origen a pentafluoruro de fósforo, un gas inestable y con alta reactividad. Este compuesto reacciona de manera inmediata con cualquier rastro de humedad presente en el ambiente o dentro del propio empaque.

La unión entre ese gas inestable y el vapor de agua genera una reacción de hidrólisis violenta. Como consecuencia de este choque químico, el ambiente se llena de ácido fluorhídrico y de oxifluoruro de fósforo. Ambos productos gaseosos representan una amenaza grave para la piel, los ojos y los pulmones.

El ácido fluorhídrico atraviesa los tejidos humanos con una rapidez extrema. Una vez dentro de la corriente sanguínea, este compuesto destruye las reservas de calcio y magnesio del cuerpo. Este efecto provoca necrosis profunda en la piel, parálisis respiratoria y fallas cardíacas severas en las personas expuestas.

La concentración de ácido fluorhídrico en un incendio de litio supera ampliamente los umbrales de peligro inmediato para la vida. En habitaciones pequeñas o con mala ventilación, la inhalación de estos gases causa sofocación inmediata y lesiones irreversibles en las vías aéreas.

En paralelo con los fluoruros, la descomposición de los carbonatos orgánicos desprende grandes volúmenes de monóxido de carbono y dióxido de carbono. También se liberan vapores de hidrocarburos fluorados que se acumulan cerca del techo y elevan la probabilidad de una deflagración repentina en la habitación.

¿Cómo hay que apagar un incendio de batería sin empeorar el peligro?

El combate contra un fuego de litio no responde a los métodos tradicionales de sofocación porque la descomposición del cátodo libera oxígeno químico en forma interna. Por esta razón, el uso de extintores inadecuados o de pequeñas cantidades de agua resulta peligroso.

Los extintores habituales de Polvo Químico Seco ABC o de dióxido de carbono apagan las llamas de los plásticos externos del teléfono. Sin embargo, no detienen la reacción en cadena que ocurre dentro de la celda de litio. El núcleo continúa con su elevación de temperatura aunque no exista oxígeno en el aire ambiente.

Existe un riesgo severo en el empleo de volúmenes reducidos de agua. Si tirás un vaso de agua o usás un rociador manual sobre una celda abierta, la humedad reacciona con el litio y los gases incandescentes. Este contacto genera explosiones secundarias y aumenta la salida de ácido fluorhídrico.

La técnica correcta que aplican los bomberos requiere el anegamiento con grandes caudales de agua. La irrigación continua con volúmenes elevados extrae el calor del sistema por enfriamiento masivo y detiene la transferencia de energía hacia las celdas adyacentes.

En el ámbito doméstico, la alternativa más segura ante un amago de fuego es el empleo de arena seca, tierra o mantas de fibra de vidrio. Estos materiales ahogan las proyecciones de chispas y evitan que el calor encienda los muebles o cortinas cercanas al celular.

Después de controlar las llamas, tenés que vigilar el celular durante un período de 72 horas por el peligro de reignición tardía. Una celda puede mantener zonas calientes en su interior y volver a encenderse tiempo después del siniestro. Por esa razón, el celular dañado debe quedar sumergido en agua o dentro de un recipiente metálico con arena.

¿Cuáles son las prácticas cotidianas recomendadas para cuidar la batería del celular?

El cuidado de la batería combina medidas de carga segura con la detección temprana de anomalías en el rendimiento del celular. Si adoptás hábitos preventivos simples, reducís a cero el riesgo de sufrir un accidente térmico en tu vivienda.

Al momento de conectar el celular, buscá lugares bien ventilados y alejados de la radiación solar directa. Nunca dejés el celular en recarga sobre la luneta de un auto, cerca de una ventana expuesta al sol o al lado de estufas. La suma del calor ambiental y el proceso de recarga acelera la degradación del electrolito.

Resulta fundamental utilizar cables de datos en buen estado que mantengan los pines de contacto limpios. El uso de cables deshilachados o con conectores flojos produce resistencia eléctrica adicional, genera chispazos en el puerto USB y puede fundir la placa madre del celular.

Aunque los teléfonos móviles modernos cortan el ingreso de corriente cuando la batería llega al 100 por ciento, desacoplar el cargador de la pared al finalizar el proceso ayuda a preservar los aislantes de la fuente. Esta costumbre evita también el consumo pasivo de electricidad en el hogar. Finalmente, cuando la batería de tu celular cumple su ciclo de vida útil o presenta signos de desgaste, nunca la tires a la basura común.