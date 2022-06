¿Por qué las baterías de teléfonos y notebooks pueden explotar y generar incendios?: pistas para estar alertas

El incendio en un edificio en el barrio porteño de Recoleta este jueves, en el que murieron 5 personas, se habría iniciado en la batería de un monopatín eléctrico, según los resultados preliminares de los informes de los expertos.

Tres niños y dos adultos murieron a causa del incendio generado en su departamento, mientras que otras 31 personas debieron ser atendidas por heridas e intoxicaciones provocadas por las llamas y el humo.

Fuentes de la investigación adelantaron que se habrían iniciado por la repentina reacción térmica de las baterías de litio pertenecientes a un monopatín eléctrico, presuntamente inducida por sobrecargas o descargas excesivas, golpes en celdas o exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitía a elementos capaces de arder.

En las observaciones preliminares no había nada eléctrico ni de gas que haya explotado en el departamento, explicó el fiscal Sebastián Fedullo.

Incendios por baterías de celulares o notebooks: ¿son posibles?

Incendios como el de Recoleta, que habría sido causado por la explosión de la batería de un monopatín eléctrico, también pueden generarse por el siniestro de baterías de celulares y notebooks. Por ejemplo, en 2021 un vuelo de Alaska Airlines fue evacuado después de que un Samsung Galaxy A21 se incendiara.

La probabilidad de que tu teléfono o notebook explote es escasa, pero sucede, como lo demostró el fiasco del Galaxy Note 7 de Samsung hace unos años. Pero ¿por qué sucede y qué podés hacer, si es que podés hacer algo, para evitarlo?

¿Por qué explotan los teléfonos inteligentes y las notebooks?

Hay muchas razones por las que un teléfono inteligente o notebook puede incendiarse o explotar, y casi siempre tiene que ver con la batería del dispositivo.

Los dispositivos portátiles modernos funcionan con baterías de iones de litio, que contienen un cuidadoso equilibrio de electrodos positivos y negativos para permitir la recarga.

Cuando algo sale mal, los componentes internos de la batería pueden romperse y crear una reacción volátil que puede provocar incendios.

Esto puede suceder por múltiples razones, pero el problema más común es el calor excesivo. Si una batería que se está cargando o un procesador con exceso de trabajo se calientan demasiado rápido, puede arruinar la composición química de los componentes del teléfono o la computadora.

Con las baterías, una reacción en cadena llamada fuga térmica puede hacer que la batería genere aún más calor y finalmente se incendie o explote.

Incendios por explosión de baterías: reacciones en cadena

El motivo del sobrecalentamiento de tu equipo variará. El daño físico sufrido por una caída o una flexión excesiva, puede interrumpir el funcionamiento interno de la batería.

Dejar el equipo al sol durante demasiado tiempo, el código malicioso (malware) sobrecarga la CPU o una debacle de carga pueden causar un cortocircuito dentro del dispositivo.

O podría ser algo fuera de tu control directo. Las baterías se degradan con el tiempo, por lo que si un dispositivo se ha utilizado durante varios años, es posible que los componentes internos se desvanezcan, lo que provocará hinchazón y sobrecalentamiento. También puede ser un problema con la producción del teléfono o la computadora.

Incendios por baterías: señales de advertencia

La buena noticia es que, por lo general, las baterías te avisan antes de convertirse en una bola de fuego. Y si conocés las señales de advertencia, podés lidiar con ellas antes de recibir una sorpresa desagradable.

Estas son las señales de advertencia que debés buscar de que la batería de tu teléfono inteligente o computadora portátil podría estar a punto de explotar.

El equipo se calienta mucho

Esta es una gran señal de advertencia de que algo malo podría suceder de manera inminente.

El dispositivo se hincha o las costuras se revientan

Las baterías recargables pueden hincharse drásticamente cuando están defectuosas, y esto puede afectar las pantallas de los teléfonos inteligentes e incluso doblar y abultar la carcasa de las computadoras portátiles y otros dispositivos.

El equipo emite un olor químico desagradable

Esta es otra señal de advertencia. Puede que no sea culpa de la batería aquí, pero cualquier olor desagradable que provenga de un dispositivo es una señal de que necesita revisión.

Humo

No hace falta decir que este es un problema que no debe ignorar.

El dispositivo no se carga correctamente

Es posible que esto no sea una señal inminente de que tu teléfono inteligente, computadora portátil u otro dispositivo se incendiará, pero es una señal de que algo anda mal y, para estar seguro, vale la pena revisar el dispositivo.

Líquidos que se escapan de un dispositivo

Puede que no sea la batería, pero sigue siendo una señal de advertencia que no debés ignorar. Si no viene de la batería, el origen será otro y hay que descubrirlo.

El equipo sufrió daños graves

Tal vez una gran caída abolló, aplastó o dobló al dispositivo. Si existe la posibilidad de que la batería se haya dañado o perforado, este es un problema que no debe ignorar.

Qué hacer en caso de incendio por la explosión de una batería

Si encontrás alguna de estas señales, dejá de usar el dispositivo y buscá ayuda experta, Mientras tanto, colocá el dispositivo en algún lugar donde, si se incendia, no cause un gran problema. Por ejemplo, una bandeja de metal, en hormigón u otra superficie que no va a prender y propagar el fuego.

Si tu dispositivo se incendia, no le eches agua, ya que esto puede empeorarlo. Aquí es cuando tener el extintor de incendios apropiado puede salvarte la vida y tus pertenencias. ¿No tenés uno? Comprá uno ahora.

Si el fuego es pequeño y no tenés acceso a un extintor de incendios, cubrir el dispositivo con algo a prueba de fuego (una bandeja de metal o un recipiente de vidrio) puede ayudar a prevenir la propagación.

Dicho esto, no te arriesgues en lo que respecta a los incendios. Evacuar la zona y llamar a los servicios de emergencia es lo más seguro.