El fundador de Amazon destacó el valor de la inventiva y explicó por qué busca personas capaces de crear soluciones nuevas al incorporar empleados

Una de las preguntas que Jeff Bezos dice hacerles a quienes aspiran a trabajar en sus empresas no apunta a sus títulos ni a los años que llevan en una actividad. El fundador de Amazon busca conocer qué fueron capaces de crear por cuenta propia. Su interés por esa clase de respuestas refleja una convicción: la inventiva es una capacidad humana que la inteligencia artificial difícilmente pueda reemplazar.

"Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado", indicó el empresario. Para Bezos, la posibilidad de proponer algo original y convertirlo en una solución concreta resulta fundamental en un entorno donde las herramientas tecnológicas modifican las tareas y los perfiles profesionales.

El tema estuvo presente en su participación en la Italian Tech Week 2025, que se realizó en Turín. Durante el encuentro, defendió la importancia de las personas capaces de imaginar alternativas y desarrollar proyectos que todavía no existen. A su entender, esa actitud está detrás de los avances tecnológicos y fue determinante en el crecimiento de Amazon y en la creación de Blue Origin, su compañía aeroespacial.

Jeff Bezos explicó cómo una reparación despertó su espíritu inventor

Su interés por resolver problemas con recursos propios tiene un antecedente familiar. Bezos recordó un verano que pasó junto a su abuelo en un rancho de Texas, donde ambos trabajaron en la reparación de un bulldozer. La tarea presentó dificultades que no podían resolver con herramientas convencionales: para retirar la transmisión, tuvieron que fabricar una grúa.

"Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa", relató Bezos.

Aquel trabajo le dejó una enseñanza sobre la importancia de buscar respuestas cuando no existe un procedimiento disponible. La creatividad, desde esa perspectiva, no se limita a imaginar posibilidades: también requiere ingenio para superar obstáculos y llevar una idea a la práctica.

El empresario se definió como alguien con facilidad para generar propuestas. "Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora", afirmó. Esa inclinación por crear y experimentar es, precisamente, una de las características que intenta detectar cuando conoce a posibles integrantes de sus equipos.

Los equipos pequeños también pueden representar una amenaza

La capacidad de innovar tiene otra consecuencia para Bezos: obliga a las compañías consolidadas a prestar atención a quienes recién empiezan. El empresario ya había expresado esa preocupación al comparar el riesgo que representan los emprendimientos incipientes con el de los rivales conocidos.

"Me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco", reconoció en una entrevista anterior.

La frase alude al potencial de grupos reducidos que desarrollan una idea y terminan modificando un mercado. Google y Apple son ejemplos de empresas tecnológicas vinculadas con ese tipo de comienzos.

Esa lógica también tiene consecuencias puertas adentro de Amazon. Bezos explicó que la experimentación y la búsqueda de caminos alternativos forman parte de la cultura de la compañía. No alcanza con cumplir tareas: espera que sus empleados estén dispuestos a probar propuestas, incluso si no tienen garantizado el éxito. Quienes no disfrutan de ese proceso, afirmó, "no permanecen mucho tiempo en la compañía".

Qué lugar tendrán la creatividad y la adaptación en el empleo

La expansión de la inteligencia artificial vuelve más relevante esta discusión. A medida que las empresas incorporan sistemas capaces de ejecutar distintas tareas, las habilidades que distinguen a los trabajadores adquieren otro peso. Para Bezos, la capacidad de inventar y encontrar soluciones originales será un atributo central en ese escenario.

La postura también es compartida por Andy Jassy, actual consejero delegado de Amazon. El ejecutivo puso el acento en la predisposición de las personas para incorporar conocimientos y modificar su manera de trabajar: "Los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie".

Las declaraciones de ambos directivos apuntan a una diferencia entre saber realizar una tarea y estar preparado para afrontar otras que todavía no forman parte del trabajo cotidiano. En ese contexto, la formación y la experiencia mantienen su importancia, pero la iniciativa para aprender, adaptarse y desarrollar ideas nuevas aparece como otro factor de peso en la evaluación de los trabajadores.

Qué habilidades valoran las empresas argentinas al contratar

La importancia que Bezos le asigna a la inventiva también encuentra un correlato en los procesos de selección de personal. En la Argentina, las compañías comienzan a prestar mayor atención a las capacidades concretas de los postulantes y no solamente a sus antecedentes académicos o a la cantidad de años que trabajaron en un puesto.

Un relevamiento de Bumeran publicado por iProfesional mostró que el 95% de los especialistas en Recursos Humanos consultados contrataría a una persona que reúna las habilidades necesarias, aunque no tenga un título o una certificación. El porcentaje asciende al 99% cuando se trata de candidatos que pueden demostrar que están preparados para cumplir las funciones, incluso si no alcanzan la experiencia solicitada en el aviso.

Entre las competencias técnicas más requeridas aparece: el manejo de herramientas de inteligencia artificial y automatización, mencionado por el 52% de los responsables de selección. Le siguen el dominio de programas digitales específicos para cada puesto (48%) y la capacidad de analizar, interpretar y visualizar datos (30%).

Pero el conocimiento tecnológico no desplaza a las capacidades interpersonales. En el apartado de habilidades blandas, el trabajo en equipo y la colaboración comparten el primer lugar con la adaptabilidad y la flexibilidad: ambas fueron señaladas por el 48% de los especialistas. También figuran el aprendizaje continuo (42%), la comunicación efectiva (38%) y la resolución de problemas (34%). La creatividad y la innovación aparecen con el 26%.

El estudio también detectó una dificultad para quienes buscan empleo: el 90% de los especialistas consultados considera que las empresas suelen pedir demasiadas competencias para cubrir una misma vacante. Así, el desafío para los candidatos no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en demostrar cómo pueden aplicarlos y qué valor aportan a una organización.

Los resultados muestran que la combinación entre manejo de nuevas tecnologías, adaptación y capacidad para resolver situaciones concretas ya forma parte de los criterios de contratación en el mercado argentino.