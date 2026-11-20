La tienda oficial de Mercado Libre ofrece el modelo con 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una rebaja del 30% y entrega rápida a domicilio.

El celular Motorola Moto G47 de 256 GB cuesta $449.999 en la tienda oficial de Motorola en Mercado Libre, según su publicación vigente al 12 de noviembre de 2026. La oferta anuncia un 30% de descuento sobre los $649.999 de lista y doce cuotas fijas sin interés de $37.499,92. Incluye los colores rosa y gris y entrega prioritaria a domicilio.

La conveniencia depende de tus necesidades. Si buscás espacio para fotos, videos y aplicaciones sin gastar una fortuna, la propuesta resulta atractiva. Para juegos competitivos con alta exigencia gráfica, en cambio, sus 4 GB de RAM física representan una limitación que conviene evaluar.

La promoción incluye envío prioritario a todo el país y accesorios originales: cargador TurboPower de 20W, cable USB y funda de silicona. El repaso de sus características permite evaluar qué ofrece por ese precio y si se adapta a tu rutina.

¿Cuánto cuesta el Motorola Moto G47 en Mercado Libre y qué financiación ofrece?

Los $449.999 ubican al Moto G47 entre las opciones más accesibles de la gama media con 5G. Las doce cuotas sin interés permiten fijar los pagos en pesos frente a la inflación, sin recargos ocultos. El importe total es igual al contado o financiado.

iProfesional explicó cómo reconocer promociones genuinas de tiendas oficiales, con atención al financiamiento bancario. El informe recomienda contrastar el valor real de las cuotas con las tasas del mercado financiero para evaluar una compra más allá del descuento anunciado.

Una combinación de 256 GB de memoria y 4 GB de RAM que llama la atención

La combinación de 256 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM responde a necesidades habituales. WhatsApp, billeteras digitales, aplicaciones bancarias y redes sociales ocupan rápidamente los teléfonos de 64 GB o 128 GB. Los 256 GB con tecnología UFS 2.2 dejan más margen para fotos, videos y documentos.

El almacenamiento admite una microSD de hasta 1 TB para conservar música, series o respaldos laborales sin restarle lugar al sistema operativo. Es una capacidad poco frecuente entre los equipos de este precio y un recurso útil para quienes acumulan archivos.

Los 4 GB de RAM física alcanzan para navegar y enviar mensajes, pero pueden generar demoras al alternar entre aplicaciones exigentes. Para aliviar esa limitación, Motorola incorpora memoria virtual. Conviene distinguir ambas capacidades: tener mucho almacenamiento no implica disponer de más RAM física.

Las rebajas para renovar inventario son habituales en las plataformas digitales. iProfesional analizó la relación entre almacenamiento, batería y precio financiado. Pasar a 256 GB ayuda a evitar un recambio anticipado por falta de espacio, aunque no resuelve las limitaciones de RAM.

¿Cómo responde el procesador Dimensity 6300 con la función RAM Boost?

El MediaTek Dimensity 6300 utiliza un proceso de 6 nanómetros y ocho núcleos: dos Cortex-A76 a 2,4 GHz para tareas exigentes y seis Cortex-A55 a 2,0 GHz orientados al ahorro energético. La GPU Mali-G57 MC2 alcanza alrededor de 405.000 puntos en AnTuTu v10.

RAM Boost destina parte del almacenamiento UFS 2.2 a memoria virtual: suma hasta 8 GB, con una configuración base de 4 GB. Cuando la RAM física se aproxima al límite, deriva allí aplicaciones inactivas para evitar cierres forzados y sostener la aplicación en uso.

La memoria virtual no alcanza la velocidad de la RAM física. Una aplicación pesada puede tardar un segundo adicional en reactivarse desde el segundo plano. Aun así, la experiencia general resulta ágil para redes sociales, videos y gestiones digitales, sin exigirle al equipo tareas más complejas.

Para profundizar en los componentes y las pruebas de rendimiento, podés consultar en GSMArena . Sus fichas reúnen referencias sobre hardware, sensores de cámaras y frecuencias de red compatibles para distintos países.

iProfesional detalló por qué los celulares económicos recurren a la nube para ejecutar funciones inteligentes sin sobrecargar la memoria física. El artículo señala que la RAM física es decisiva para la fluidez cuando varios procesos funcionan simultáneamente.

¿Qué experiencia entrega la pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz?

La pantalla LTPS IPS LCD de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ de 2400 por 1080 píxeles y una densidad de 391 píxeles por pulgada. Aporta claridad para textos, planillas y noticias, mientras su formato alargado facilita sujetar el teléfono con una mano.

La tasa de refresco de 120 Hz brinda fluidez al recorrer menús y aplicaciones. Se ajusta automáticamente al contenido para ahorrar energía. En exteriores, el modo de alto brillo alcanza hasta 1000 nits y permite leer bajo el sol sin forzar la vista.

Dos parlantes estéreo con Dolby Atmos y Volume Boost completan la experiencia multimedia, con potencia y voces claras para series, podcasts y llamadas en manos libres. El equipo conserva además la entrada de 3,5 mm para auriculares con cable, ausente en otros modelos.

Motorola Moto G47 en Mercado Libre noviembre de 2026. Captura de pantalla

¿Qué nivel de resistencia ofrecen el vidrio Gorilla Glass 7i y la norma militar?

Corning Gorilla Glass 7i protege el frente ante caídas sobre superficies rugosas. En pruebas técnicas, mostró una resistencia a impactos hasta tres veces mayor que vidrios de generaciones anteriores. Esa protección reduce el riesgo de roturas por accidentes en la calle o el transporte público.

La certificación IP64 acredita protección hermética contra el polvo y resistencia a salpicaduras. No es sumergible, aunque admite lloviznas suaves sin comprometer sus componentes internos. El acabado suave al tacto soporta el desgaste cotidiano sin acumular marcas, otro aspecto de su construcción resistente.

La certificación MIL-STD-810H, aprobada por SGS, respalda ensayos de vibraciones sostenidas, variaciones intensas de temperatura, humedad elevada y caídas repetidas. Esta robustez lo vuelve una herramienta confiable para tareas al aire libre y de logística, donde los golpes accidentales son una preocupación cotidiana.

¿Cómo rinden la cámara trasera de 50 Mpx y la frontal de 32 Mpx?

La cámara principal de 50 Mpx tiene apertura f/1.7 y enfoque por detección de fase. Quad Pixel agrupa cuatro píxeles para recoger más luz y producir fotografías de 12,5 Mpx con colores balanceados, buena definición y poco ruido en escenas nocturnas.

El módulo secundario funciona como gran angular para paisajes, fotos familiares y retratos con profundidad. El zoom digital de 8 aumentos mantiene un detalle aceptable en objetos distantes. La inteligencia artificial compensa la iluminación, identifica rostros y mejora tomas nocturnas sin ajustes manuales.

La cámara frontal de 32 Mpx también usa Quad Pixel y genera selfies de 8 Mpx con tonos de piel naturales y alta nitidez, adecuadas para redes sociales y videollamadas. El video alcanza resolución Full HD e incluye opciones de cámara lenta.

¿Cuánto rinde la batería de 5200 mAh y qué accesorios trae la caja?

La batería de 5200 mAh (5,2 Ah), combinada con el Dimensity 6300 de 6 nanómetros, ofrece entre 42 y 60 horas con uso moderado. Con una rutina intensa de 5G, GPS y video, supera holgadamente la jornada y media de funcionamiento por carga.

TurboPower recarga a 20W por USB-C y completa la batería en aproximadamente 80 minutos. Es más lento que otras tecnologías, aunque esa potencia contribuye a preservar las celdas frente al calor del verano. La velocidad de carga es uno de sus puntos menos competitivos.

La caja oficial incluye cargador de pared de 20W, cable USB, herramienta para extraer la bandeja SIM y funda protectora. Esta dotación permite empezar a usar el teléfono sin gastar dinero adicional en esos accesorios, un aspecto favorable para quienes ajustan el presupuesto.

¿Qué conectividad suma con 5G, eSIM y tecnología NFC en el país?

El equipo admite 5G Sub-6 GHz y 4G LTE de alta velocidad. A medida que las operadoras amplían sus redes en las ciudades argentinas, esta compatibilidad permite aprovechar descargas más rápidas y menor latencia para streaming y juegos en línea.

Dual SIM combina una Nano-SIM física con una eSIM para separar líneas personales y laborales o contratar datos temporales al viajar. La conectividad también incluye Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.4 y GPS.

NFC permite consultar el saldo de la SUBE y acreditar cargas desde casa. También habilita pagos sin contacto en comercios mediante tarjetas y billeteras digitales. Son funciones prácticas para las operaciones cotidianas, que se suman a las opciones de conexión del teléfono.

iProfesional destacó la llegada de equipos de menos de medio millón de pesos para ampliar el acceso al 5G sin sobreprecios. La quinta generación móvil gana terreno con rapidez en las principales provincias y vuelve más relevante esta compatibilidad al elegir un celular.

¿Cuáles son las ventajas más destacadas de este dispositivo?

Por $449.999, los 256 GB de almacenamiento y la ampliación de hasta 1 TB por microSD son el principal atractivo. Permiten conservar fotos, archivos pesados y aplicaciones sin borrar contenido con frecuencia.

Gorilla Glass 7i, MIL-STD-810H e IP64 suman protección ante caídas, vibraciones y salpicaduras. Es un diferencial poco habitual en este segmento, útil para quienes trabajan en la calle o sufren accidentes con el teléfono.

También sobresalen la batería de 5200 mAh, la pantalla Full HD+ a 120 Hz y Android 16 con cinco años de parches de seguridad. El cargador de 20W y la funda evitan gastos iniciales en esos accesorios.

¿Cuáles son las desventajas que debés evaluar antes de decidir la compra?

Los 4 GB de RAM física limitan la multitarea exigente. RAM Boost no evita recargas ocasionales al alternar juegos y edición visual. Para esas tareas, un modelo con 8 GB de RAM física ofrece mayor margen.

La carga de 20W es moderada frente a alternativas de 33W o 45W. Completar los 5200 mAh lleva algo más de una hora y veinte minutos: manejable de noche, pero poco práctico para recargas de apuro.

La cámara principal de 50 Mpx ofrece nitidez de día, pero el módulo secundario pierde definición con poca luz. Los bordes de policarbonato tampoco brindan la sensación del metal; los acabados metálicos o de vidrio requieren buscar en segmentos superiores.

¿A qué perfil de usuario le conviene aprovechar esta oferta en Argentina?

La oferta apunta a tres perfiles. Repartidores, choferes y técnicos valoran la batería para turnos largos, la resistencia militar probada ante golpes y el espacio para documentos y fotos laborales. Son ventajas relevantes para quienes trabajan en movimiento.

Para redes sociales y entretenimiento, la pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz, el sonido estéreo con Dolby Atmos y la cámara frontal de 32 Mpx cubren videollamadas, series por streaming y ocio cotidiano.

Para cuidar el presupuesto, ofrece $449.999 en 12 cuotas fijas sin interés, 5 años de parches de seguridad y accesorios completos. Es una opción sólida de gama media, pero para juegos 3D exigentes conviene más RAM física.

¿Cuáles son las ventajas de comprar en la tienda oficial de Mercado Libre?

Comprar en una tienda oficial aporta respaldo sobre autenticidad, garantía escrita del fabricante, financiación en cuotas fijas y cobertura de Compra Protegida. La insignia de verificación con una tilde acredita que el vendedor es la marca directa o un distribuidor autorizado.

La plataforma reúne tiendas oficiales de Samsung, Motorola y ZTE, además de Mercado Libre Electrónica, con inventario directo y promociones exclusivas. La verificación descarta reacondicionados sin aviso, réplicas no autorizadas y equipos ingresados irregularmente con bandas incompatibles con las redes argentinas.

Los equipos tienen homologación del Enacom y garantía legal de fábrica de al menos seis meses, con opciones de doce meses de marca y servicio técnico oficial. Las tiendas oficiales concentran facilidades de pago: suelen ofrecer tres, seis o doce cuotas fijas sin interés con tarjetas de distintos bancos.

También hay beneficios al pagar con saldo de Mercado Pago o aplicar cupones temporales durante campañas de liquidación. Compra Protegida resguarda el dinero durante la entrega. Si el envío no llega o registra demoras extremas, devuelve el importe total.

Ante defectos de fabricación o arrepentimiento dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega, podés solicitar devolución gratuita y reintegro inmediato. La mayoría de las entregas oficiales opera con Mercado Envíos Full, que permite envíos gratuitos al país y entregas en el día en el Área Metropolitana de Buenos Aires.