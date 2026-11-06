Para quien busque un celular con IA en la Argentina, el consejo es evaluar qué tipo de inteligencia artificial necesita realmente.

El Galaxy A16 5G a $305.999 en la tienda en línea de Samsung, el Motorola Moto G06 por debajo de $300.000 en el sitio oficial, el Moto G17 a $299.999 en Personal y el Xiaomi Redmi 14C a $379.999 en la misma operadora son los cuatro celulares con alguna función de inteligencia artificial (IA) que se consiguen por menos de 400.000 pesos en la Argentina en octubre de 2026. Todos comparten una limitación: sus funciones de IA son parciales, con procesamiento en la nube y sin capacidad real de inteligencia artificial en el dispositivo.

La IA avanzada en el dispositivo, la que funciona sin Internet y protege mejor la privacidad, exige requisitos que ningún equipo bajo ese precio cumple: al menos 12 GB de RAM, procesador especializado diseñado para acelerar tareas de inteligencia artificial (NPU, sigla en inglés por unidad de procesamiento neuronal) potente y compatibilidad con Android 17, según los requisitos de Gemini Intelligence revelados por 9to5Google

iProfesional relevó los catálogos de Samsung, Motorola, Xiaomi y Nubia en sus sitios oficiales y en las tiendas de Personal, Claro y Movistar. Los precios corresponden a la tercera semana de octubre de 2026 y pueden variar según las promociones vigentes y el medio de pago.

¿Qué requisitos mínimos debe tener un celular para IA?

Google publicó en mayo de 2026 los requisitos de Gemini Intelligence, su sistema de IA avanzada para Android 17 en una nota al pie de su página oficial. Según el detalle relevado por 9to5Google y How-To Geek, el umbral técnico es alto: al menos 12 GB de memoria RAM, un procesador de alta gama, soporte para Android AICore y compatibilidad con Gemini Nano v3 o superior.

El componente que marca la diferencia es la NPU, una unidad dentro del chip del celular especializada en acelerar tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los chips de gama alta concentran las NPU más potentes, con capacidades medidas en decenas de billones de operaciones por segundo. Esto permite ejecutar modelos de visión, lenguaje y edición directamente en el dispositivo, sin depender de servidores remotos.

Existe un segundo nivel de IA más accesible. Samsung expandió su sistema a la serie Galaxy A, con funciones como mejora automática de fotos, traducción, resúmenes y edición de texto e imagen. Motorola incorporó herramientas similares en su línea Moto G. Estos modelos funcionan con 6 a 8 GB de RAM y procesadores de gama media, pero el procesamiento ocurre en la nube, no en el dispositivo.

La diferencia entre ambos niveles afecta el uso cotidiano. Con IA en el dispositivo, las funciones responden más rápido, protegen mejor la privacidad del usuario y operan sin conexión a internet. Con IA en la nube, se depende de la velocidad de la red y los datos viajan a servidores externos.

Para un uso diario de funciones de IA asistida por la nube, los requisitos mínimos prácticos son un procesador de gama media con NPU básica, al menos 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y Android 15 o superior con soporte prolongado del fabricante. iProfesional explicó cuáles son los requisitos indispensables para un buen celular barato.

¿Qué celulares para IA ofrece Samsung por menos de $400.000 en la Argentina?

El modelo más accesible de Samsung con alguna función de IA es el Galaxy A16 5G en su versión de 256 GB y 8 GB de RAM. En la tienda en línea de Samsung, se ofrece a 399.499 pesos en un pago con tarjetas de crédito y débito, con un descuento del 35% sobre los 469.999 pesos de lista. En Personal, el modelo de 128 GB se consigue a 329.999 pesos con un 36% de descuento. La operadora también ofrece financiación en 6 y 12 cuotas sin interés.

El Galaxy A16 trae pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, cámara principal de 50 MP, 6 actualizaciones de Android garantizadas y un diseño de 7,9 mm de grosor. Sus funciones de Galaxy AI son básicas y operan vía nube, pero incluyen mejoras automáticas de fotografía y herramientas de edición inteligente. En septiembre de 2026 fue uno de los tres celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina.

El siguiente escalón en Samsung es el Galaxy A27 5G, que se lanzó en agosto de 2026 a 999.999 pesos con procesador Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB de RAM, y pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz. En Movistar se ofrece a 799.999 pesos. Supera el presupuesto de 400.000 pesos, pero es el primer Samsung de gama media con un paquete de IA más completo.

¿Qué opciones para IA tiene Motorola en este rango de precios?

Motorola es la marca con más variedad por debajo de los 400.000 pesos. El Moto G06 de 128 GB se consigue por menos de 300.000 pesos en la tienda oficial. Trae pantalla de 6,9 pulgadas, batería de larga duración y funciones de IA básicas orientadas a fotografía y productividad. Es un equipo de gama de entrada con 4 GB de RAM expandibles, lo cual lo aleja de la IA avanzada pero lo convierte en una opción funcional para el uso cotidiano.

El Moto G17 de 128 GB aparece en Personal a 299.999 pesos con un 34% de descuento. Es otro equipo de entrada con funciones inteligentes limitadas pero suficientes para redes sociales, navegación y comunicación.

Para quienes puedan estirar el presupuesto, Motorola lanzó en octubre de 2026 el nuevo Moto G37. Se ofrece desde 499.999 pesos e incluye 12 GB de RAM, cámara de 50 MP, batería de 5.200 mAh, conectividad 5G, Android 16 y herramientas de IA integradas. Es el modelo más cercano a una experiencia de IA sólida dentro del catálogo de Motorola en la Argentina.

¿Qué celulares para IA Xiaomi se encuentran bajo este techo de precio?

El Redmi 15C de 128 GB, el celular más vendido de la marca en la Argentina en 2026, se posiciona en torno a los 263.000 pesos en la tienda oficial de Xiaomi.Trae batería de 6.000 mAh, pantalla de 6,9 pulgadas HD+ con tasa de refresco de 120 Hz y procesador MediaTek Helio G81 Ultra.

El Redmi 15C no ofrece funciones de IA en el dispositivo. Su procesador de gama de entrada y sus 4 a 8 GB de RAM lo ubican lejos de los requisitos mínimos para inteligencia artificial avanzada. Es un equipo pensado para autonomía, pantalla grande y almacenamiento suficiente, no para procesamiento inteligente.

El Redmi 14C de 256 GB se ofrece en Personal a 379.999 pesos con un 15% de descuento. Al igual que el Redmi 15C, sus capacidades de IA son mínimas. Se trata de un modelo de entrada optimizado para duración de batería y uso cotidiano.

Para más prestaciones, el Redmi Note 15 Pro de 8 GB de RAM y 256 GB está disponible en Personal, aunque su precio supera los 400.000 pesos. La serie Redmi Note 15, que Xiaomi presentó en febrero de 2026 como parte de su nueva etapa en la Argentina con filosofía de "precios honestos" y servicio técnico local, marcó un salto en las especificaciones de la marca para el mercado local.

¿Qué celulares para IA ofrece Nubia en la Argentina?

Nubia amplió su presencia en la Argentina con un catálogo que apunta a nichos diferenciados como fotografía, música, gaming y diseño. El Nubia Focus Pro 5G, con 8 GB de RAM expandibles a 20 GB virtuales, 256 GB de almacenamiento, pantalla AMOLED de 6,72 pulgadas Full HD+ a 120 Hz y procesador Unisoc T760, se ofrece desde 499.999 pesos en cadenas como Naldo y en las operadoras.

En Personal, el Nubia Air 5G de 256 GB aparece a 429.999 pesos con un 30% de descuento sobre los 615.999 pesos de lista. En Movistar, el Nubia Focus Pro 5G también tiene presencia. Ninguno de estos modelos baja de los 400.000 pesos, lo cual deja a Nubia fuera del rango analizado en este relevamiento. Sus precios están entre los más competitivos del segmento 5G con pantalla AMOLED.

¿Qué ofertas de celulares para IA se encuentra en Personal, Claro y Movistar?

Las tres operadoras del mercado argentino ofrecen celulares con financiación en cuotas sin interés, lo cual las convierte en una alternativa relevante para acceder a equipos que, de contado, superarían el presupuesto.

En Personal, los modelos bajo los 400.000 pesos incluyen el Samsung Galaxy A16 128 GB a 329.999 pesos con 36% de descuento, el Motorola Moto G17 128 GB a 299.999 pesos con 34% de descuento, y el Xiaomi Redmi 14C 256 GB a 379.999 pesos con 15% de descuento. La operadora también permite pagar en cuotas a través de la factura del servicio y con tarjeta de crédito.

Claro cuenta con una sección dedicada a celulares con IA en su tienda en línea, aunque los precios específicos no siempre se muestran sin inicio de sesión del cliente. Movistar lista sus celulares en con opciones de hasta 18 cuotas sin interés y descuentos del 15% para clientes activos.

Las tres operadoras también ofrecen planes de canje y descuentos adicionales, lo cual puede reducir el costo final del equipo. Conviene verificar los precios al momento de la compra, ya que las promociones cambian con frecuencia semanal.

¿Por qué los celulares con IA real cuestan más de $400.000 en la Argentina?

La razón es técnica y económica. Los requisitos de Gemini Intelligence y Galaxy AI completo exigen procesadores con NPU potentes y al menos 12 GB de RAM, componentes que solo se encuentran en chips de gama alta como el Snapdragon 8 Elite, el Exynos 2500 o el Tensor G5. Estos chips encarecen el costo de fabricación.

iProfesional analizó por qué los celulares subirán 30% en Argentinalo cual fue anticipado por los fabricantes, con los modelos de celulares más económicos como los más afectados. En la Argentina, el contexto cambiario y los costos logísticos agregan una capa adicional al precio final.

Los envíos mundiales de celulares cayeron un 20% en el tercer trimestre de 2026, en medio de la peor caída del sector en la última década. La eliminación de aranceles de importación, vigente desde el 15 de enero de 2026, prometía una baja de alrededor del 10%. Sin embargo, el encarecimiento global de memorias y chips neutralizó ese efecto.

El resultado es una paradoja. La industria promete que la inteligencia artificial será el centro de la experiencia de uso del celular, pero la mayoría de los usuarios argentinos no puede acceder a esa experiencia con los presupuestos habituales del mercado local. Por debajo de los 400.000 pesos, los celulares disponibles ofrecen funciones de IA parciales y dependientes de la nube, no el procesamiento local que define a la nueva generación de teléfonos inteligentes.

Para quien busque un celular con IA en la Argentina, el consejo es evaluar qué tipo de inteligencia artificial necesita realmente. Si el uso principal abarca mejora automática de fotos, traducción ocasional y asistentes de texto, un Galaxy A16 o un Moto G06 cumplen la tarea por menos de 400.000 pesos. Si se pretende una experiencia de IA avanzada con procesamiento en el dispositivo, hay que apuntar a equipos a partir de los 800.000 pesos.