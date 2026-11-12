La salida de Alice Huang y su retorno a Pekín reavivan preguntas sobre redes de inteligencia, chips estratégicos y acceso tecnológico sensible

Tras investigación en Singapur, su pasaporte fue devuelto y ella viajó a China.

Alice Huang ya está en China. La fundadora de Megaspeed International, acusada de espionaje y cuya relación con Jensen Huang amenaza con costarle el cargo al CEO de Nvidia, regresó a su país, según confirmaron fuentes con conocimiento directo del caso.

Huang vive actualmente en Pekín bajo la mirada de las autoridades de seguridad chinas. Una persona cercana al caso, que pidió anonimato dada la sensibilidad del asunto, confirmó su presencia en la capital. No está claro cuándo ni por qué viajó allí, ni a qué actividades se dedica en este momento.

El paradero de Alice Huang se había convertido en objeto de especulación internacional desde que el fundador de Nvidia admitió públicamente una relación extramatrimonial y el directorio de la compañía abrió una investigación formal sobre las acusaciones de que ella actuaba como espía del gobierno chino.

Conocida también como Huang Le, esta ex periodista se transformó en una intermediaria clave para el alquiler de chips avanzados de inteligencia artificial a las principales empresas tecnológicas de China. Su figura desató una controversia que sacudió los mercados globales.

Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil hasta hace poco y epicentro de la revolución de la IA, vio desplomarse su cotización tras el escándalo. Pekín negó categóricamente que Huang fuera una espía. El Ministerio de Exteriores chino no respondió de inmediato a las consultas de Bloomberg sobre su paradero actual.

Cómo Alice Huang construyó su imperio de chips desde cero

Alice Huang entró en la órbita de Jensen Huang tras fundar Megaspeed, que se convirtió en el mayor comprador de chips de Nvidia en todo el sudeste asiático. Esa región funciona como una de las principales rutas clandestinas para introducir hardware prohibido en China.

Desde allí, Huang gestionó el ascenso meteórico de una startup de computación en nube que llegó a transformarse en uno de los socios más estratégicos de Nvidia durante el boom de centros de datos en Asia. Los intentos por contactarla el jueves no obtuvieron respuesta.

Publicaciones en internet y registros públicos permiten reconstruir la trayectoria de Megaspeed y el rol decisivo que jugó su fundadora. Huang creó la compañía en 2023, después de trabajar en capital de riesgo y televisión.

La empresa se escindió de 7Road Holdings, una de las mayores desarrolladoras de videojuegos de China. La separación ocurrió apenas meses después de que el entonces presidente Joe Biden impusiera restricciones masivas a los envíos de chips avanzados de IA hacia territorio chino.

7Road vendió primero su filial en Singapur a una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Huang Le Ltd. El control de esa sociedad quedó en manos de Huang Le, nombre alternativo de Alice Huang.

En noviembre de 2023, Huang Le Ltd. transfirió Megaspeed a una sociedad instrumental de Singapur. Días después de completarse la operación, la empresa recibió la designación como socio oficial de Nvidia en servicios de nube, una condición muy codiciada que le otorgó acceso preferencial a los chips de la compañía con mayor poder para decidir qué empresas prosperan en el ecosistema de la inteligencia artificial.

Los registros comerciales revelan un crecimiento explosivo. Desde entonces, Megaspeed importó bienes por un valor superior a 1.000 veces el efectivo que tenía en sus cuentas durante 2023.

Sus importaciones de productos Nvidia superaron los u$s4.600 M. En varias instalaciones del sudeste asiático, la empresa alquila esos chips a Alibaba Group Holding, gigante del comercio electrónico que recientemente también despertó recelos en Washington por motivos de seguridad nacional.

Alibaba negó las acusaciones sobre vínculos con el Ejército Popular de Liberación chino. La compañía declinó hacer comentarios sobre su relación comercial con Megaspeed.

La investigación que permitió su salida de Singapur

Las autoridades de Singapur investigaron si Megaspeed había violado la legislación local sobre controles de exportación. En 2025, detuvieron brevemente a Alice Huang, la citaron para interrogatorios y le prohibieron abandonar el país.

Poco después, a fines del verano de 2025, el asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, llamó al subsecretario de Comercio Jeffrey Kessler, funcionario encargado de supervisar las restricciones estadounidenses a exportaciones de chips. Teter preguntó específicamente por la investigación sobre Megaspeed, según informó Bloomberg News.

Se desconoce si Teter hizo alguna solicitud concreta a Kessler relacionada con la investigación del Departamento de Comercio sobre Megaspeed. Esa investigación federal era independiente de la que llevaban adelante las autoridades singapurenses, aunque ambas apuntaban a posibles violaciones a controles de exportación de tecnología sensible.

Megaspeed afirmó públicamente que la investigación de Singapur no arrojó ninguna conclusión desfavorable para la empresa. Las autoridades singapurenses devolvieron en algún momento el pasaporte a Alice Huang, lo que le permitió salir del país, según confirmó una fuente con conocimiento directo que pidió anonimato.

Huang voló a Shanghái una vez concluida la investigación, según reportó The New York Times citando a una persona familiarizada con la empresa. El Ministerio del Interior de Singapur no respondió de inmediato a las solicitudes de información sobre el caso.

De las finanzas tradicionales a figura clave de la inteligencia artificial

Alice Huang comenzó su carrera profesional en el sector financiero convencional antes de saltar al negocio de las empresas de nube especializada. La transición ocurrió en varios pasos.

Desde noviembre de 2015, ocupó el cargo de subdirectora general de Shanghai Hexi Investment, según afirmó la propia gestora de fondos en varias publicaciones difundidas en su cuenta oficial de WeChat entre fines de 2016 y principios de 2017.

Antes de ese puesto, había trabajado en Citic Securities y HSBC Holdings, de acuerdo con esas mismas publicaciones corporativas. Los representantes de HSBC y Citic Securities no respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg sobre su paso por esas instituciones.

Tampoco fue posible contactar por teléfono con Shanghai Hexi Investment para obtener más detalles sobre su desempeño allí. Su salto desde las finanzas tradicionales hasta convertirse en intermediaria clave del mercado de chips de IA sigue siendo uno de los aspectos menos claros de su trayectoria.