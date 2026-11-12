El objetivo de esta ofensiva de OpenAI, la dueña de ChatGPT, es incrementar los ingresos de cara a una posible salida a la bolsa.

OpenAI designó a Aleph como su socio exclusivo para la reventa de anuncios de ChatGPT en 44 mercados. Desde el 12 de noviembre, marcas y agencias de esos territorios pueden suscribir contratos, efectuar pagos y recibir asistencia de manera local, sin tener que tratar de forma directa con OpenAI. Así lo confirmó Aleph en un comunicado difundido desde Dubái.

El pacto se cerró tres semanas después de que OpenAI extendiera su producto publicitario a un total de 89 países. Muchos de los mercados que se sumaron hace poco cuentan con anunciantes que necesitan facturación y crédito en moneda local para operar. La alianza busca resolver ese problema con una estructura de venta y soporte que ya funciona en más de un centenar de territorios.

Qué implica el acuerdo entre OpenAI y Aleph para los anunciantes locales

La lista de territorios abarca 14 de América latina, 16 de Europa y Asia Central, 10 de Oriente Medio y África, y cuatro de Asia-Pacífico. Entre ellos aparecen la Argentina, Chile, Colombia, Kazajistán, Rumania, Ucrania, Arabia Saudita, Nigeria, Sudáfrica, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Bangladés.

Quienes contraten a través de Aleph reciben la factura en su moneda local. Los equipos de la compañía en cada mercado se encargan de la incorporación de nuevos clientes y del soporte de primer nivel. En la práctica, esto significa que un anunciante argentino ya no necesita abrir una cuenta en dólares ni tratar con representantes en otro huso horario para poner en marcha una campaña dentro de ChatGPT.

"Desde hoy, los anunciantes de 44 mercados pueden trabajar con OpenAI a través de un equipo local que habla su idioma, factura en su moneda y ofrece crédito", afirmó Gastón Taratuta, fundador y director ejecutivo de Aleph, en el comunicado.

Aleph asegura que administra infraestructura de medios y pagos en más de 130 mercados y que dispone de más de 90 oficinas. También señala que mantiene alianzas con más de 50 plataformas digitales. La compañía, fundada en 2005 y con sede legal en Dubái, obtuvo financiamiento por 495 millones de dólares a lo largo de su historia y alcanzó el estatus de unicornio. En enero de 2026, cerró un acuerdo con el equipo Audi Revolut F1 Team, lo que reforzó su presencia en el ámbito deportivo global.

El sitio Unite.ai indicó que el acuerdo ubica a Aleph entre la plataforma publicitaria de OpenAI y los compradores locales, y que la empresa se ocupa del trabajo comercial y de la atención al cliente. La condición de exclusividad se inscribe dentro del esquema de distribución más amplio de OpenAI, que ya trabaja con otros socios tecnológicos en distintos mercados.

CMO Tech describió la alianza como una propuesta pensada para los anunciantes que prefieren contar con soporte comercial local en lugar de contratar de forma directa con OpenAI. El medio destacó que el modelo es similar al que otras plataformas digitales adoptaron en mercados emergentes, donde la intermediación local acelera la adopción. iProfesional informó sobre los planes de expansión de Aleph, que ya se posicionaba como un actor central en el negocio del marketing digital a escala global.

Cómo avanzó la expansión publicitaria de ChatGPT en el mundo

El 21 de octubre, OpenAI anunció la llegada de los anuncios de ChatGPT a otros 26 países, con lo que el total ascendió a 89. Según la compañía, más de 100.000 anunciantes realizaron campañas desde que los avisos salieron al mercado, hace poco más de ocho meses. La cifra refleja un ritmo de adopción acelerado para un formato que no existía a comienzos de 2026.

Esa expansión sumó 14 países de América Latina, después de los lanzamientos previos en México y Brasil. Entre los demás mercados nuevos figuran Nigeria, Sudáfrica, Serbia, Ucrania, Camboya y Bangladés. Los anunciantes pueden optar por socios tecnológicos o por Ads Manager, la plataforma de autoservicio de OpenAI, que permite crear y administrar campañas sin intermediarios.

Según Reuters, el objetivo de esta ofensiva es incrementar los ingresos de cara a una posible salida a bolsa. En agosto, OpenAI afirmó que su negocio publicitario había alcanzado ingresos anualizados por 1.000 millones de dólares.

Los avisos solo se muestran en los planes Free y Go de ChatGPT; las suscripciones Plus, Pro y Enterprise siguen sin publicidad. De esta manera, OpenAI monetiza su base masiva de usuarios gratuitos sin afectar a quienes pagan por el servicio premium. iProfesional anticipó que ChatGPT recibiría avisos comerciales y detalló el nuevo plan de suscripción que acompañó ese anuncio.

Qué barreras enfrentan los compradores locales de publicidad en ChatGPT

La compra de anuncios por autoservicio tiene sus limitaciones. OpenAI exige que la entidad legal responsable de publicar y pagar los avisos tenga su sede en un país habilitado, según informó Search Engine Watch. El requisito deja fuera a compañías registradas en territorios que todavía no forman parte de la red publicitaria.

Algunas cuentas nuevas solo pueden promocionarse en su propio país hasta que completen la verificación de identidad y satisfagan allí los requisitos de inversión mínima. Ese proceso puede demorar semanas y suele frustrar a los equipos de marketing que necesitan resultados inmediatos.

Aleph se presenta como una alternativa local para sortear esas restricciones y ofrece lo que describe como "tecnología global" convertida "en crecimiento local". Con facturación en pesos argentinos, reales brasileños o pesos colombianos, la intermediación elimina el obstáculo cambiario que frena a muchos anunciantes de la región.

Qué dicen los anunciantes sobre el retorno de la publicidad en ChatGPT

OpenAI consiguió sumar un volumen importante de anunciantes a ChatGPT Ads, pero demostrar que los avisos son rentables resulta más difícil de lo esperado. En el comunicado del 21 de octubre, la compañía indicó que más de 100.000 anunciantes lanzaron campañas desde el debut de los avisos, y que la plataforma ya opera en 89 países.

De acuerdo con entrevistas con directores de marketing publicadas por Business Insider, el veredicto sobre la eficacia de estos anuncios "por ahora es... dispar". El medio señaló que la mayoría de las marcas todavía clasifica la inversión en ChatGPT Ads dentro de la categoría de "presupuesto experimental", es decir, una partida destinada a probar canales nuevos antes de comprometer fondos significativos.

El próximo objetivo de OpenAI es que ChatGPT Ads abandone esa categoría y se incorpore a los planes de medios permanentes de las empresas. El negocio publicitario creció con velocidad: según Business Insider, alcanzó durante el verano boreal un ingreso anualizado de 1.000 millones de dólares, y Forbes fija ese momento el 31 de agosto.

Cómo se compara el rendimiento de ChatGPT Ads con el de Google

Los datos que llegaron a Business Insider muestran una brecha de rendimiento significativa. Los investigadores Maximilian Kaiser y Christian Schulze analizaron 102 sitios de anunciantes en un documento de trabajo que todavía se encuentra en revisión por pares.

Según el estudio, los anuncios de ChatGPT generaron ingresos de 0,89 dólares por sesión en los Estados Unidos, frente a los 2,45 dólares de los anuncios de búsqueda de Google. La diferencia es de casi tres a uno en contra de la plataforma de OpenAI. "Lo que nos hace ser cautos con el argumento de que 'llegará con el tiempo' es el tamaño de la brecha", declararon los investigadores a Business Insider.

La empresa de inteligencia de búsqueda Adthena realizó un seguimiento de 30 grandes marcas empresariales entre julio y septiembre. De acuerdo con sus datos, el 52% tuvo dificultades para recuperar lo invertido en anuncios de ChatGPT, mientras que el 26% igualó o superó los resultados que obtenía en Google. El 22% restante informó resultados mixtos, sin una tendencia definida a favor o en contra.

Las grandes marcas mantienen una postura cautelosa. Chris Koehler, director de marketing de Twilio, reconoció que su empresa "probó un poco". Intuit aseguró que "experimenta" con el formato.

Don McGuire, director de marketing de Qualcomm, apuntó a la segmentación como el principal escollo: "A menos que sea algo muy, muy amplio, ahora mismo la segmentación no funciona, y eso genera serias dudas sobre el retorno de la inversión", declaró a Business Insider. iProfesional informó que ChatGPT también sumará avisos a su generador de imágenes, con lo que amplía la superficie publicitaria de la plataforma.

Qué resultados obtuvo Weight Watchers con los anuncios de ChatGPT

Algunos anunciantes ya reportan números más favorables. Weight Watchers comenzó a probar los avisos de ChatGPT en agosto y midió los resultados con DoubleVerify Rockerbox, según informó Forbes.

"Al principio, observamos una reducción de aproximadamente un 15% en los costos de adquisición de clientes frente a nuestras referencias en Google", afirmó Jake Dmochowski, vicepresidente de crecimiento de Weight Watchers. Los costos bajaron otro 15% después de que la empresa incorporara la optimización de conversiones, según el ejecutivo. En total, la marca logró un ahorro acumulado cercano al 30% frente a lo que pagaba en las plataformas de búsqueda tradicionales.

DoubleVerify comprobó que los anuncios de ChatGPT generaban conversiones a un costo menor que Google o Bing, y Weight Watchers respondió con un aumento de su presupuesto en la plataforma, según Forbes.

Natural Intelligence, que opera sitios de comparación como Top10.com y BestMoney.com, trasladó ChatGPT Ads de su presupuesto de pruebas a su "presupuesto de crecimiento", según informó Business Insider. Jonathan Vardi, responsable de la planificación de la compañía, explicó que su equipo preparó una lista de los problemas que resuelve cada producto y los convirtió en anuncios específicos, de modo que los avisos aparecieran cuando los usuarios de ChatGPT buscaban respuestas a preguntas puntuales.

OpenAI también destacó un caso de octubre en el que Evernote registró tasas de conversión de prueba a pago entre un 10% y un 20% superiores a su promedio histórico en otros canales de adquisición de pago.

Por qué la medición es el principal punto débil de ChatGPT Ads

OpenAI incorporó un píxel de medición y la puja por conversiones, herramientas que permiten a los anunciantes definir un costo por adquisición objetivo. Sin embargo, Ashley Fletcher, directora de marketing de Adthena, calificó la medición como un "punto débil" de la plataforma.

Fletcher advirtió que una medición más precisa podría revelar que los anuncios de ChatGPT, en su mayoría, "empujan suavemente a las personas" en las primeras etapas del proceso de compra, en lugar de producir ventas rápidas. Si eso se confirma, los anunciantes tendrían que evaluar la inversión con métricas de reconocimiento de marca y no con indicadores de conversión directa. Señaló que el Black Friday será un momento clave para verificar esa hipótesis, según Business Insider.

En la Argentina, la integración de ChatGPT con servicios locales ya avanza. iProfesional informó sobre la alianza entre la billetera Modo y ChatGPT, que permite realizar compras directas desde el chat sin abandonar la conversación con la inteligencia artificial.

OpenAI anunció que desarrollará más formatos publicitarios, opciones de contratación y herramientas de medición, y que mantendrá los anuncios separados de las respuestas de ChatGPT. La promesa apunta a diferenciarse de los modelos publicitarios que mezclan contenido orgánico con avisos pagos, una práctica que erosiona la confianza del usuario.