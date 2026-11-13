El panorama para la industria de las computadoras personales combina varios factores negativos que no tienen resolución inmediata.

Los principales fabricantes de computadoras personales empezaron a reducir y renegociar sus pedidos de memoria para 2027. La razón es concreta: las ventas globales de PC se derrumbaron un 21,2% interanual en el tercer trimestre de 2026 y el stock acumulado en depósitos ya supera los niveles considerados saludables por la industria.

Un informe de la consultora Omdia confirmó que los despachos mundiales cayeron hasta 58,1 millones de unidades entre julio y septiembre. En paralelo, un estudio de TrendForce publicado el 11 de noviembre reveló que ese retroceso ya modificó la forma en que las marcas de PC negocian sus contratos de aprovisionamiento de chips de memoria con los proveedores.

El encarecimiento de la DRAM y los SSD encareció los precios finales de notebooks y equipos de escritorio, lo que provocó que millones de compradores postergaran sus decisiones de compra. Ahora, los fabricantes enfrentan un doble problema: sobre stock en sus almacenes y una demanda que no muestra señales de repunte a corto plazo.

Por qué cayeron tanto las ventas de PC en el tercer trimestre de 2026

La caída golpeó tanto a las portátiles como a las computadoras de escritorio. Según Omdia, los envíos de notebooks (incluidas las estaciones de trabajo móviles) retrocedieron un 20,6%, hasta 46,4 millones de unidades. Los despachos de equipos de escritorio sufrieron un golpe todavía más duro, con un descenso del 23,5%, hasta 11,7 millones de unidades.

La consultora IDC calculó una baja algo menor para el mercado en su conjunto: un 20,1%, con un total de 62,7 millones de unidades despachadas. Más allá de la diferencia metodológica entre ambas mediciones, las dos coinciden en un punto central: se trata de la contracción más pronunciada desde la pandemia.

El disparador principal fue el precio. Cuando los componentes de memoria subieron con fuerza, los fabricantes trasladaron ese aumento a los precios de venta al público. Los consumidores, tanto los individuales como los corporativos, reaccionaron del modo más previsible: dejaron de comprar.

Cuánto subió el peso de la memoria en el costo de fabricación de una PC

El dato más revelador del informe de Omdia tiene que ver con la estructura de costos. Ben Yeh, analista principal de la consultora, afirmó que la participación de la DRAM y los SSD en el costo total de una PC pasó de un nivel habitual de alrededor del 15% a casi el 40%.

Traducido en términos simples, la memoria multiplicó su incidencia por más de cuatro veces. Ese salto no tiene antecedentes recientes en la industria y explica por qué los precios finales se volvieron prohibitivos para una porción importante del mercado.

"La caída actual podría ser solo el principio de un nuevo ciclo a la baja", advirtió Yeh. Su lectura apunta a que el problema no se limita a un trimestre malo, sino que podría extenderse durante varios períodos más si los costos de la memoria no se estabilizan.

Por qué la memoria para PC se volvió tan cara

La respuesta está en la inteligencia artificial. Los grandes fabricantes de chips de memoria redirigieron buena parte de su capacidad productiva hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM) y la DRAM destinada a los servidores de centros de datos que procesan cargas de IA. Esa decisión redujo la oferta disponible para el segmento de computadoras personales.

Las grandes tecnológicas como Microsoft, Google, Meta y Amazon destinan cifras récord a la construcción de infraestructura para IA, lo que presiona todavía más la demanda de chips de memoria de alta gama. Los fabricantes de semiconductores priorizan esos contratos porque son más rentables que los del mercado de PC.

El resultado es un cuello de botella que afecta de lleno a la industria de las computadoras personales. Mientras los centros de datos absorben la mayor parte de la producción, las marcas de PC compiten por una porción cada vez más chica de la oferta mundial de memoria.

Samsung Electronics, por ejemplo, confirmó un plan de inversión superior a los 110 billones de wones (unos 64.000 millones de dólares) para 2026, con el objetivo de consolidar su posición en el mercado de semiconductores diseñados para inteligencia artificial. AMD también avanza con planes agresivos en el mismo terreno.

Qué fabricantes de PC perdieron más ventas

HP registró el retroceso más marcado entre los grandes del sector, con un 31% menos de envíos respecto al mismo trimestre del año anterior. Es una caída difícil de absorber para una compañía de ese tamaño y pone en duda su capacidad de reacción en el corto plazo.

Lenovo conservó el primer puesto del ranking mundial con 14,9 millones de unidades despachadas, aunque tampoco escapó a la tendencia descendente del mercado. Apple y Asus mostraron descensos más moderados que los de sus competidores, lo que sugiere que sus respectivas bases de clientes resultaron algo más resistentes al aumento de precios.

Las proyecciones de Omdia para los próximos meses no son alentadoras. La consultora estima que los despachos caerán un 24% en el cuarto trimestre de 2026 y que el mercado retrocederá otro 7% adicional a lo largo de 2027.

Cómo replantean los fabricantes sus compras de memoria para 2027

TrendForce estimó que los envíos de notebooks cayeron un 15,8% respecto al trimestre anterior y proyecta otra baja de un solo dígito porcentual para el cuarto trimestre. La acumulación de inventario es el factor que más preocupa a las marcas en este momento.

Durante el primer semestre de 2026, los fabricantes de PC aceleraron sus pedidos de memoria para anticiparse a las subidas de precios previstas. Esa apuesta les jugó en contra. El encarecimiento de los productos terminados frenó las ventas en Asia y Europa, y generó una acumulación de stock sin vender tanto en las fábricas como en los canales de distribución de América del Norte.

Ante ese escenario, varios fabricantes empezaron a ajustar sus compras de memoria para el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027. Las renegociaciones con los proveedores ya están en marcha y abarcan tanto los volúmenes como los precios pactados en los contratos anuales.

Algunas marcas también planean ampliar su oferta de modelos de marca blanca con memoria de menores especificaciones y procesadores con menos núcleos. El objetivo es ofrecer opciones más accesibles que permitan mover el inventario acumulado.

Cuánto van a subir los precios de la memoria para PC en el cuarto trimestre

TrendForce prevé que los precios de contrato de la DRAM para PC suban entre un 13% y un 18% respecto al tercer trimestre. Si bien se trata de un aumento considerable, el ritmo de suba es menor al que se registró en el período anterior, lo que sugiere una leve desaceleración en la escalada de costos.

En el caso de los SSD destinados a equipos de consumo, la consultora proyecta incrementos inferiores al 5%. Esa diferencia refleja que la presión de demanda desde los centros de datos de IA se concentra sobre todo en la DRAM de alta gama y la memoria HBM, y afecta en menor medida a las unidades de almacenamiento sólido para PC.

Para los fabricantes, la combinación de precios de memoria al alza y ventas en caída libre representa un dilema serio. Absorber el sobrecosto reduce sus márgenes; trasladarlo al precio final ahuyenta a los compradores.

Qué hacen Samsung y LG para mantener sus ventas de notebooks

Las dos grandes marcas surcoreanas adoptaron una doble estrategia ante la crisis del mercado. Por un lado, mantienen y actualizan sus líneas premium con precios en suba. Por el otro, amplían su catálogo de modelos más accesibles para captar a los compradores que no están dispuestos a pagar lo que vale un equipo de alta gama.

Samsung Electronics lanzó en septiembre el Galaxy Book6, con un rango de precios de entre 1,19 y 1,49 millones de wones en Corea del Sur. El equipo incluye 8 GB de memoria, una configuración que apunta al segmento de entrada. En el otro extremo, el Galaxy Book6 Pro de 16 pulgadas alcanza los 3,51 millones de wones en su versión más equipada.

LG Electronics hizo un movimiento similar con el Gram Book AI 2026, cuyo precio de partida es de 1,45 millones de wones en Corea del Sujr. Ambas compañías buscan cubrir un rango de precios más amplio para no quedar afuera de un mercado donde el consumidor promedio prioriza el bolsillo por sobre las especificaciones técnicas.

Qué puede pasar con el mercado de PC en los próximos meses

El panorama para la industria de las computadoras personales combina varios factores negativos que no tienen resolución inmediata. Los costos de la memoria seguirán elevados mientras la IA acapare la capacidad productiva de los fabricantes de chips. Las ventas no repuntarán mientras los precios finales se mantengan en niveles que el mercado no convalida.

Los fabricantes de PC tienen poco margen de maniobra. Pueden renegociar contratos de memoria, recortar especificaciones en sus modelos de entrada y ampliar la oferta de equipos económicos, pero ninguna de esas medidas resuelve el problema de fondo: la oferta de chips de memoria para el segmento de consumo está subordinada a las necesidades de la industria de la IA.

Si los precios de contrato de la DRAM efectivamente suben entre un 13% y un 18% en el cuarto trimestre, como prevé TrendForce, la presión sobre los márgenes de los fabricantes se intensificará. Y si la caída de ventas se profundiza al 24% como estima Omdia, el ajuste en los pedidos de memoria para 2027 será todavía más severo que el que ya se observa.

La industria de las PC atraviesa uno de sus momentos más difíciles en años, y la salida depende en buena medida de decisiones que se toman fuera de su órbita: en las salas de directorio de los gigantes de la IA y en las plantas de fabricación de semiconductores de Asia.

https://www.iProfesional.com/tecnologia/466090-las-big-tech-gastan-fortunas-en-ia-y-deben-probar-que-es-negocio