La firma tecnológica optó por un rango de precios flexible para su oferta pública, buscando captar mayor interés en un entorno bursátil desafiante

Anthropic está preparando su salida a bolsa con una estrategia que marca distancia con SpaceX. La empresa desarrolladora del asistente Claude explora un rango de u$s70 a u$s78 por acción, en lugar de presentar un precio único e inamovible como hizo la compañía de Elon Musk.

Esa diferencia no es solo técnica. El mecanismo de rango abierto concede a los grandes inversores institucionales mayor influencia sobre el valor inicial de las acciones, porque pueden expresar cuánto están dispuestos a pagar antes de que se fije el precio definitivo.

La operación busca recaudar hasta u$s64.400 millones en la oferta pública inicial y otros u$s26.000 millones mediante una colocación privada. El total asciende a u$s90.400 millones.

Con una valoración plenamente diluida cercana a u$s1,4 billones, Anthropic aspira a superar la recaudación de la IPO de SpaceX. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado y el modo de distribuir las acciones distinguen ambos procesos.

Cómo difiere la estrategia de Anthropic de la que usó SpaceX

En lugar de fijar de antemano un precio definitivo, Anthropic presentó una horquilla de u$s70 a u$s78 para sus acciones. Durante la etapa de comercialización, la empresa está recogiendo señales de demanda de los inversores institucionales.

Ese esquema permite que los compradores expresen cuánto están dispuestos a pagar. También ofrece a la empresa y a sus bancos elementos concretos para determinar el precio final de la IPO.

Bloomberg informó el 11 de noviembre que la oferta de Anthropic estaba sobresuscrita varias veces. Esa señal de fuerte interés coexistía con inquietudes sobre el precio y el entorno del mercado.

La noticia no determina por sí sola el precio final ni garantiza el desempeño de las acciones después del debut. Pero sí indica que hay apetito inversor, a pesar del contexto menos favorable.

SpaceX, en cambio, eligió un enfoque de precio cerrado. Ofreció sus acciones a u$s135 durante la fase de comercialización, sin dejar espacio para negociación o ajustes según la demanda.

La diferencia no significa que el rango de Anthropic garantice una cotización favorable. Pero sí abre más espacio para ajustar el precio a las indicaciones de los compradores y reducir el riesgo de que el debut bursátil quede por debajo del valor fijado para la oferta.

Harrison Rolfes, analista sénior de investigación de empresas en etapas avanzadas de PitchBook, describió el proceso de Anthropic como un roadshow más convencional. A su juicio, fijar el precio de la IPO en función de la demanda institucional hace menos probable que la acción cotice por debajo del precio de salida, aunque esa posibilidad no desaparece y dependerá también de la recepción de los inversores al momento del debut.

Andy Tang, socio de Draper Associates y exbanquero de inversión en tecnología, interpretó el rango más moderado como una señal de que la empresa está atendiendo las condiciones del mercado. Según dijo, Anthropic está lanzando la oferta a un nivel más conservador, después de que se apagaran los rumores de una valoración de u$s2 billones.

El mercado de inteligencia artificial enfrió las valoraciones

La ventana de mercado actual presenta un contraste marcado con la que acompañó a SpaceX. La compañía aeroespacial completó en junio un listado de u$s86.200 millones.

En ese trimestre, el Nasdaq 100 avanzó casi 28%. Las acciones de SpaceX cotizaban después 3% por encima del precio de salida, de acuerdo con el reporte de Bloomberg.

En los tres meses más recientes descritos en ese reporte, el Nasdaq 100 acumuló una caída cercana a 7%. En ese mismo período también subieron las tasas de interés en Estados Unidos.

El retroceso y las tasas más altas describen un entorno menos favorable para salidas a bolsa. Pero no bastan por sí solos para identificar una causa única de la caída.

A ese contexto se suman las inquietudes por una posible sobreoferta de deuda vinculada a la inteligencia artificial. Esas preocupaciones han complicado la etapa final del camino de Anthropic hacia los mercados públicos.

El debate sobre la infraestructura de IA también ganó peso tras el resultado de las elecciones de medio mandato mencionado por Bloomberg. Según el reporte, los centros de datos que alimentan modelos como ChatGPT y Claude generaron rechazo entre votantes.

Esa reacción añade presión política y social al entusiasmo inversor por las compañías que requieren grandes cantidades de capacidad informática. Aunque no establece por sí sola el motivo de los movimientos del mercado, sí configura un factor adicional de incertidumbre.

La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia Corp. también figura entre los elementos que, según el reporte, hicieron más desafiante el contexto reciente para Anthropic. CNN informó el 12 de noviembre que Huang dejó el cargo y que la directora financiera Colette Kress asumiría como CEO interina.

Jeff Zell, socio y analista sénior de IPO Boutique, sostuvo que el momento probablemente contribuyó tanto a una valoración más ligera como a una captación de efectivo menor. Se trata de una interpretación sobre la operación, no de una causa confirmada del desempeño del mercado.

La colocación privada que marca otra diferencia con SpaceX

Además de la IPO, Anthropic aseguró u$s26.000 millones en una colocación privada respaldada por siete empresas tecnológicas. Las líderes son Alphabet y Nvidia.

Bloomberg informó que Nvidia se comprometió a comprar alrededor de u$s10.000 millones en acciones de Anthropic como parte de esa operación. Ese compromiso quedó bajo atención tras la salida de Huang.

SpaceX, por su parte, avanzó en su listado sin inversores ancla explícitos. De modo que el apoyo corporativo previo es una de las diferencias centrales entre las dos operaciones.

David Erickson, profesor adjunto de la Universidad de Columbia y exjefe global de mercados de capitales de acciones de Barclays, consideró que esa colocación envía una señal positiva. Según Erickson, el respaldo de grandes firmas tecnológicas a Anthropic resulta valioso en un mercado turbulento, porque demuestra confianza institucional en el proyecto más allá de la oferta pública.

También indicó que la transacción privada no incluye comisiones bancarias, a diferencia de la IPO. Por la oferta pública, la empresa sí pagará esos cargos.

Los participantes de la colocación privada no podrán vender sus acciones hasta que queden registradas en una fecha posterior. Erickson añadió que esos inversores forman parte de la cadena de suministro de cómputo de Anthropic.

Por ello, tienen interés en mantener sus posiciones a largo plazo. Esa conexión podría diferenciar su horizonte del de compradores que buscan una ganancia rápida tras el debut.

La experiencia de las compañías con Wall Street también separa sus estrategias. Elon Musk lleva más de una década trabajando con banqueros para obtener capital para Tesla, mientras que Anthropic es una empresa de cinco años.

Erickson sostuvo que Musk tenía experiencia para dictar las condiciones. Anthropic, sin ese recorrido, probablemente sigue las recomendaciones de sus bancos.

El tamaño de la operación todavía no elimina la incertidumbre sobre el precio al que cotizarán las acciones. Tampoco despeja dudas sobre la respuesta de los compradores cuando se concrete la oferta.

La combinación de una horquilla abierta, el respaldo privado de grandes firmas tecnológicas y un mercado menos favorable coloca a Anthropic ante una decisión delicada. Recaudar una suma histórica sin dejar de convencer a los inversores de que el precio inicial ofrece una oportunidad razonable.