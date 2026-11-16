Microsoft reveló qué provocó la caída que dejó sin servicios a 450 millones de usuarios

Un error en la actualización desencadenó un colapso global en sistemas empresariales, exponiendo la fragilidad de las infraestructuras digitales

Microsoft reveló esta mañana qué causó la caída masiva de servicios del jueves y viernes pasados. El colapso que dejó sin acceso a Word, Excel, Teams y Outlook a millones de usuarios en 70 países se originó por una combinación fatal: una actualización defectuosa y servidores previamente dañados.

La falla afectó en su punto álgido a más del 80% de los servidores que la compañía gestiona en todo el planeta, dejando sin servicios críticos a más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de clientes particulares.

La tecnológica difundió un comunicado en el que explica el origen del problema y vuelve a pedir disculpas por las molestias causadas. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, compartió detalles técnicos en la red X.

Una actualización silenciosa que desató el caos

El problema se gestaba desde hacía meses sin que nadie lo detectara. Microsoft venía implementando una serie de actualizaciones desde julio, que durante más de tres meses funcionaron sin contratiempos en todo el mundo.

Pero unas quince horas antes de la interrupción, Teams registró un error en el uso de los servidores. Ese fallo aumentó la carga del sistema y cambió los patrones de tráfico de manera imprevista.

El error hubiera sido manejable en condiciones normales. Pero no lo fue.

Cuando el problema de Teams apareció, casi el 14% de la capacidad de los servidores estaba fuera de servicio debido a un problema no relacionado del día anterior. Esa combinación hizo que la sobrecarga tuviera un impacto devastador en el sistema.

El efecto dominó que tumbó los servidores en dos horas

Los servidores colapsaron al no poder absorber el aumento súbito del tráfico de datos. El sistema intentó redirigir el tráfico a otros puntos, pero eso solo empeoró la situación.

"El tráfico redirigido aumentó la probabilidad de que el mismo problema ocurriera en los puntos finales restantes", explica Lamanna. La falla se propagó de servidor a servidor como un efecto dominó.

En menos de dos horas, el problema se había extendido por todo el mundo. Más del 80% de los servidores quedaron fuera de servicio casi simultáneamente.

Hacia las 18:30 hora peninsular española del jueves 12 de noviembre, miles de usuarios empezaron a notar que los servicios funcionaban mal. El fallo se prolongó durante más de 18 horas seguidas.

Por qué tardó tanto en solucionarse

Restaurar los sistemas no fue sencillo. Cada vez que los ingenieros intentaban reactivar los servidores, estos volvían a colapsar de inmediato.

"La recuperación tomó más tiempo de lo habitual porque, a medida que los servidores regresaban al servicio, eran inmediatamente abrumados por el tráfico en espera y se volvían no responsivos nuevamente", indica Lamanna.

El problema se complicaba más porque el defecto principal del código era un error latente de varios meses anteriores. Los mecanismos normales de reversión y pruebas no pudieron revertir rápidamente el cambio.

Los ingenieros de Microsoft desarrollaron una actualización específica que devolvió la ruta de código al estado previamente estable. Para aplicarla sin provocar un nuevo colapso, trabajaron con extrema cautela.

El proceso consistió en aplicar los cambios en grupos de servidores fuera de servicio, reiniciarlos y ponerlos en marcha de manera controlada. "Este proceso se aplicó cuidadosamente a grandes cantidades de infraestructura a la vez, por ejemplo, más del 50% de una región", detalla Lamanna.

El impacto en empresas y países de todo el mundo

Microsoft no dio oficialmente por zanjado el problema hasta el sábado por la mañana, casi un día y medio después de iniciarse la crisis. La caída afectó a millones de usuarios en al menos 70 países.

En España no provocó problemas significativos en la Administración, que pudo seguir prestando sus servicios sin mayores contratiempos. Otros países como Japón, Australia o Malasia sí tuvieron que interrumpir servicios críticos.

El servicio afectado Microsoft 365, que incluye programas como Word, Excel o PowerPoint, cuenta con más de 450 millones de usuarios corporativos y 95 millones de clientes particulares a nivel global.

El programa Teams, de videoconferencias y otras funcionalidades para entornos laborales, suma más de 320 millones de usuarios. La aplicación de correo electrónico Outlook también quedó inoperativa durante horas.

Todos estos programas se han convertido desde hace años en herramientas de trabajo fundamentales en oficinas de todo el mundo. De ahí que la incidencia de la caída de los sistemas fuera especialmente severa en el sector privado.

El propio Lamanna anunció en X que se conocerán más detalles sobre el incidente "durante esta semana", cuando se complete la revisión post-incidente que ya está en marcha.