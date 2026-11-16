La firma restringirá el acceso de asistentes inteligentes a sus plataformas y también a través de agencias de viajes. Qué podrán hacer los usuarios

Los agentes de inteligencia artificial (IA) avanzan sobre una nueva frontera: ya no se limitan a responder consultas o recomendar productos, sino que comienzan a realizar tareas en nombre de sus usuarios, como buscar ofertas, comparar precios y concretar compras. Sin embargo, esa posibilidad empieza a encontrar resistencia entre las empresas que no quieren delegar determinadas operaciones en herramientas externas.

En ese escenario, United Airlines anunció que restringirá el acceso de agentes de inteligencia artificial de terceros que intenten reservar vuelos, comprar pasajes o gestionar las cuentas de sus clientes. La decisión convierte a la compañía en la primera gran aerolínea estadounidense en anunciar públicamente una medida de este tipo.

El anuncio fue realizado el 11 de noviembre y responde, principalmente, a preocupaciones relacionadas con la protección de los datos personales, la seguridad de las cuentas y el cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas de Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, la aerolínea explicó que compartir las credenciales de acceso con asistentes de IA externos puede exponer información confidencial y habilitar operaciones que el pasajero no autorizó.

Por qué United Airlines decidió bloquear a los agentes de IA

Uno de los principales argumentos de la compañía es el riesgo que implica permitir que un asistente automatizado acceda a las cuentas personales de los viajeros.

Según United, compartir datos de acceso con herramientas de terceros puede derivar en compras no deseadas, modificaciones de reservas o incluso en la utilización de millas acumuladas en el programa de fidelización MileagePlus sin el consentimiento del titular.

La empresa advirtió que estas operaciones podrían realizarse como consecuencia de errores del asistente o de acciones automatizadas que no reflejen la voluntad del pasajero.

Pero la privacidad no es el único motivo. La aerolínea también señaló posibles conflictos con las disposiciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

Un ejemplo concreto aparece durante el proceso de check-in. En esa instancia, el pasajero debe confirmar que su equipaje no contiene sustancias u objetos prohibidos, como explosivos. Para United, se trata de una declaración que requiere el reconocimiento de una persona y que no debería quedar en manos de un sistema automatizado que actúe por su cuenta.

Por ese motivo, la compañía anticipó que modificará sus políticas de reservas, emisión de pasajes y distribución para impedir que asistentes de IA no autorizados operen en sus canales.

Qué operaciones podrán hacer las IA y cuáles estarán prohibidas

La restricción alcanzará tanto al sitio web y la aplicación oficial de United como a las operaciones que se intenten realizar indirectamente a través de agencias de viajes y plataformas intermediarias.

Esto significa que no alcanza con que un pasajero autorice a un asistente inteligente a utilizar sus credenciales: la aerolínea también debe permitir que esa herramienta interactúe con sus sistemas.

De acuerdo con las explicaciones difundidas por la compañía, los usuarios podrán seguir utilizando la inteligencia artificial para investigar destinos, organizar itinerarios y obtener información general sobre vuelos. También podrán consultar alternativas y precios, siempre que el asistente no acceda a las plataformas de United para realizar esas operaciones sin autorización.

Lo que no podrán hacer los agentes externos es completar una compra, modificar una reserva o administrar los servicios contratados en nombre del pasajero.

La política también alcanza a las agencias de viajes y plataformas de reservas, que no podrán utilizar asistentes de IA de terceros para buscar, reservar o gestionar vuelos de United para sus clientes sin el permiso correspondiente de la compañía.

La postura de Scott Kirby y el futuro de las reservas con IA

La decisión también refleja una discusión comercial sobre quién debe controlar la relación entre las aerolíneas y sus pasajeros.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, expresó su rechazo a sumar nuevos intermediarios entre la empresa y sus clientes. Según declaraciones recogidas por The Wall Street Journal durante un encuentro en Chicago, el ejecutivo sostuvo: "No quiero crear otro intermediario".

La postura marca una diferencia frente a otras compañías del sector que comenzaron a explorar la integración de herramientas de inteligencia artificial en sus canales de venta.

United, de todos modos, no cerró definitivamente la puerta a esta tecnología. En su comunicado aseguró que continuará evaluando la manera en que los asistentes personales interactúan con sus servicios y que analizará posibles alternativas a medida que evolucionen las herramientas y existan mayores garantías de seguridad, privacidad, autorización y responsabilidad.

Por ahora, la decisión establece un límite concreto para el avance de los agentes autónomos en el negocio de los viajes: la inteligencia artificial podrá ayudar a encontrar un vuelo, pero no tendrá autorización para comprarlo o administrar la reserva por cuenta del pasajero.