Burbuja de inteligencia artificial preocupa a inversores y puso en alerta a Wall Street

Analistas analizan riesgos y diferencias respecto a otros ciclos de euforia bursátil mientras aumenta la preocupación entre inversores globales

La inteligencia artificial avanza a un ritmo que nadie anticipó. Los modelos se vuelven más potentes cada mes. Las inversiones alcanzan cifras astronómicas.

Pero el optimismo tecnológico convive con señales de alarma. Anthropic, una de las empresas pioneras en crear modelos de IA, podría protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia del sector. Sin embargo, el camino hacia ese debut bursátil está plagado de incertidumbre.

Un escándalo de sexo y espionaje sacude a Nvidia, el gigante que fabrica los chips que alimentan la revolución de la IA. El Partido Demócrata estadounidense, tras ganar las elecciones de mitad de legislatura, apunta sus cañones contra los centros de datos y los gigantes tecnológicos cercanos a Trump.

Algunos analistas ven señales de tormenta. Temen que se avecine un colapso tecnológico de proporciones gigantescas. La pregunta que inquieta a los mercados: ¿hasta qué punto debería preocuparse el mundo?

Las lecciones que dejaron otras burbujas tecnológicas

La historia financiera ofrece un manual de advertencias. Tecnologías revolucionarias del pasado —desde los canales y los ferrocarriles hasta Internet— provocaron primero euforia desmedida en los mercados. Luego vino la desesperación.

Las apuestas por esas tecnologías terminaron mal para muchos inversores. Esto ocurrió a pesar de que las tecnologías subyacentes sí resultaron revolucionarias y transformaron la economía.

El patrón se repite: los visionarios técnicos aciertan, pero los inversores se equivocan al predecir quién capturará el valor económico. Warren Buffett lo resumió en 2008 con ironía: "Si un capitalista con visión de futuro hubiera estado presente en Kitty Hawk, habría hecho un gran favor a sus sucesores derribando a Orville".

El magnate se refería a la escasa rentabilidad histórica de las compañías aéreas. La aviación cambió al mundo, pero las aerolíneas fueron un pésimo negocio para los accionistas.

La década de los noventa dejó otra lección brutal. Muchos de los que financiaron la instalación de cable de fibra óptica lo perdieron todo. Fueron las empresas tecnológicas que construyeron sus negocios sobre esa infraestructura —Google, Amazon, Facebook— las que hicieron su fortuna.

Por qué incluso los optimistas deberían preocuparse ahora

La magnitud de la inversión prevista en IA resulta apabullante. Se espera una media anual del 3,6% del PIB estadounidense entre 2025 y 2032, según proyecciones de analistas.

Las acciones relacionadas con la IA experimentaron una subida vertiginosa. Las diez principales acciones con mayor exposición a la IA representan ahora casi el 40% del índice S&P 500 de Estados Unidos.

El patrimonio de los hogares estadounidenses está cada vez más concentrado en el mercado de valores. Las acciones corporativas alcanzaron el 38% del patrimonio neto de los hogares, casi una cuarta parte más que en el punto álgido del boom de las puntocom.

Y los flujos de capital extranjero hacia Wall Street batieron récords. En los doce meses hasta agosto, las entradas netas de capital foráneo en la bolsa estadounidense superaron por primera vez el billón de dólares. Una cifra muchas veces superior a la de toda la década de 2010.

La incertidumbre sobre si todo esto es sostenible mantuvo a las acciones prácticamente estables durante seis meses. Tras las elecciones de mitad de legislatura, el índice NASDAQ de empresas tecnológicas cayó un 5,5% en un solo día.

Los inversores temían que los demócratas bloquearan la expansión de los centros de datos. La cotización de Nvidia, cuyo balance sustenta gran parte del sector de la IA, bajó casi un 30% desde su máximo.

El debut de Anthropic podría desencadenar una debacle

Los pesimistas ven en la salida a bolsa de Anthropic un posible detonante. Cuando la empresa cotice en bolsa, sus perspectivas quedarán patentes para todos en el precio de sus acciones.

Una caída abrupta podría desencadenar una debacle en todo el mercado. Anthropic y su principal rival, OpenAI, son las empresas orientadas al cliente que alimentan toda la cadena de suministro de la IA. Esa cadena incluye los centros de datos, los diseñadores de chips y los fabricantes de chips.

Si las ventas de estas dos empresas resultan demasiado escasas, o si no pueden cobrar precios lo suficientemente altos, el castillo de naipes podría derrumbarse. El riesgo es que los inversores hayan sobreestimado dramáticamente los ingresos procedentes de la IA.

Ese tipo de error sería perfectamente consistente con la historia financiera. La buena noticia: esta vez, las consecuencias probablemente serían manejables.

Podría producirse un colapso del mercado de valores al estilo de la burbuja puntocom. Pero una crisis financiera profunda, del tipo que paraliza la economía real y destruye el crédito, es mucho menos probable en el escenario actual.

Cómo podría desarrollarse la crisis de la IA

Es fácil vislumbrar el guion apocalíptico. Gran parte de los ingresos de Anthropic proviene de startups de IA respaldadas por capital riesgo. Ese dinero podría agotarse rápidamente en caso de crisis.

Los creadores de modelos estadounidenses solo llevan unos seis meses de ventaja sobre sus rivales chinos. Y las empresas chinas, en la práctica, regalan los modelos a cambio de nada.

Las elevadas valoraciones de Anthropic y OpenAI asumen que estas empresas se distanciarán aún más de la competencia. O que desarrollarán nuevos modelos de negocio que aprovechen mejor su escasa ventaja tecnológica.

Los pronosticadores más pesimistas recurren a comparaciones históricas ominosas. Afirman que el fracaso de estos gigantes de la IA provocaría un colapso similar al de la crisis ferroviaria de 1873.

Aquella fue la última vez que se produjo una oleada de inversión tan enorme, en relación con el PIB. Los rendimientos decepcionantes de los ferrocarriles provocaron una calamidad financiera. Se desencadenó la deflación y la recesión más larga de la historia de Estados Unidos.

Por qué esta vez es diferente (y menos peligroso)

Afortunadamente, la comparación con 1873 resulta errónea en aspectos cruciales. La mayor parte del gasto de capital de Estados Unidos en IA se destina a equipos importados, como los chips, por lo que la exposición directa de su economía al auge es mucho menor —quizá el 0,3% del PIB—.

Una crisis de la IA sería mucho peor para la economía de Taiwán (cuya tasa de crecimiento anual alcanza el 14%) que para la de Estados Unidos. Taiwán concentra la fabricación de chips avanzados que alimentan la IA.

Las condiciones financieras también son totalmente diferentes en la actualidad. En la década de 1870 no existía un banco central moderno. La crisis se abordó con una política monetaria contractiva, lo contrario de lo que haría la Reserva Federal hoy en día.

En la actualidad, una crisis de la IA provocaría recortes de tipos de interés inmediatos para estabilizar los mercados. No el endurecimiento monetario que asfixió a la economía en 1873.

La forma en que se ha financiado el auge de la IA también resulta tranquilizadora. Las peores crisis —incluida la de 1873— se producen tras auges financiados principalmente mediante deuda.

Y es el crédito excesivo de los hogares, no el endeudamiento empresarial, lo que constituye la señal de alarma más grave. El sector de la IA sí está recurriendo al crédito para invertir mucho más que hace dos o tres años.

En aquella época, las inversiones se financiaban de forma abrumadora con los enormes flujos de caja de los gigantes tecnológicos. Sin embargo, el capital social acumulado en IA sigue financiándose principalmente con fondos propios, lo que reduce drásticamente el riesgo sistémico.

Los cinco "hiperescaladores" —grandes propietarios de centros de datos de IA— tienen deudas y compromisos de arrendamiento por valor de alrededor del 30% de su valor contable. Eso representa solo el 6% de su valor de mercado.

Sus negocios tradicionales siguen siendo enormemente rentables. El apalancamiento de Nvidia es insignificante. La deuda relacionada con la IA no ha empujado el crédito al sector no financiero estadounidense por encima de su tendencia a largo plazo, en relación con el PIB.

Qué pasaría si estalla la burbuja de la IA

El escenario más probable en caso de una crisis provocada por la IA resulta manejable. Los hogares, que sufren pérdidas en el mercado de valores, gastarían menos. El consumo se enfriaría.

Las empresas altamente apalancadas, incluidas muchas startups de centros de datos "neocloud", podrían quebrar. Habría despidos y consolidación en el sector tecnológico.

Podría producirse una recesión leve en Estados Unidos, comparable a la de 2001. Esa recesión duró ocho meses y el desempleo subió apenas dos puntos porcentuales.

Para que la situación empeorara mucho más, una crisis de la IA tendría que coincidir con otra calamidad. Un pánico en el mercado de bonos soberanos, por ejemplo. O una guerra comercial o militar de gran escala.

Eso es posible: la deuda de varios países ricos es peligrosamente elevada. Algunos líderes mundiales se muestran impredeciblemente beligerantes. Pero, por ahora, no es el desenlace más probable.

Lo que más importa es lo que ocurra con la propia tecnología. Los titanes de Silicon Valley creen que ya cuentan con la infraestructura necesaria para crear una superinteligencia.

Algunos predicen que la superación recursiva —IA que crean IA más potentes sin intervención humana— podría producirse ya el año que viene. Una furiosa reacción política aún podría interrumpir el vertiginoso avance de la IA.

Una crisis financiera probablemente no lo hará. La tecnología seguirá avanzando incluso si los mercados sufren un colapso temporal.