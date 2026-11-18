Analizamos cómo un equipo pensado para juegos móviles y streaming se convierte en una alternativa a las tablets compactas en el mercado local

Es una opción excelente para quienes buscan una experiencia de juego inmersiva y económica, pero poco práctica para usuarios que priorizan la portabilidad, la fotografía y el uso convencional.

Su hardware de gama media prioriza el rendimiento en videojuegos sobre la fotografía o la comodidad de uso diario, resultando en un equipo voluminoso que funciona más como una tablet portátil.

El Nubia Neo 5 Max es un celular gamer con pantalla gigante de 7,5 pulgadas, ideal para juegos por sus gatillos táctiles, gran autonomía y sistema de refrigeración eficiente para sesiones largas.

La industria de los celulares avanza constantemente, aunque la verdad es que, fuera del segmento de los plegables, cada vez cuesta más encontrar propuestas que se aparten del formato tradicional. En ese contexto, Nubia, la marca china que forma parte de ZTE y también desarrolla los teléfonos gamer Redmagic, presentó en Argentina una línea de dispositivos orientada a quienes buscan jugar desde el celular sin tener que gastar lo que cuesta un equipo de gama alta.

Durante varias semanas probamos el Nubia Neo 5 Max, un smartphone que tiene una característica capaz de condicionar toda la experiencia de uso: su pantalla de 7,5 pulgadas. Y vaya si se nota. El tamaño puede convertirse en una ventaja o en un inconveniente, según lo que cada uno espere de un teléfono: si te gustan los juegos de acción, los shooters y los títulos que requieren precisión para apuntar, disponer de una superficie más amplia permite visualizar mejor el escenario y seguir los movimientos de los rivales.

Pero hay otra cara de la moneda. Este sigue siendo un celular y también tiene que entrar en el bolsillo del pantalón. Algo que consigue en la mayoría de los casos, aunque no siempre con la comodidad de un smartphone convencional. De hecho, desde el primer momento queda claro que estamos ante un dispositivo que se acerca más a una tablet pequeña con funciones de teléfono que a un celular de los que usamos todos los días.

Nubia Neo 5 Max: una pantalla de tablet con gatillos de consola

El Neo 5 Max es el modelo con la pantalla más grande de la familia Neo 5. Nubia lo había presentado durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, en marzo de 2026, y comenzó su comercialización internacional en agosto. Su llegada al mercado argentino se concretó en noviembre.

Conviene hacer una aclaración porque el nombre puede generar alguna confusión: no es el Nubia Neo 5 convencional, sino una versión Max que lleva el concepto de pantalla grande hasta las 7,5 pulgadas. La propia compañía lo define como un PadPhone, una combinación entre teléfono y tablet compacta. Después de varias semanas de uso, cuesta encontrar una descripción más precisa.

Sin embargo, el tamaño no es el único elemento que explica su orientación hacia los videojuegos. Uno de los componentes que más utilizamos durante las pruebas fueron los dos gatillos táctiles ubicados en el borde superior, denominados Neo Triggers 5.0.

Estos controles cumplen una función similar a los botones L y R de un joystick tradicional. Permiten asignar acciones dentro de los juegos, como disparar o activar el zoom de una mira, sin tener que recurrir exclusivamente a los controles táctiles de la pantalla.

El Neo 5 Max es el modelo con la pantalla más grande de la familia Neo 5 (Foto: Nubia)

Según Nubia, los gatillos reconocen el contacto hasta 990 veces por segundo. No contamos con herramientas para comprobar esa cifra, aunque durante las partidas la respuesta de los controles nos resultó adecuada.

Eso sí, al principio hay que acostumbrarse. Sobre todo si venís de jugar en celulares tradicionales, donde los dedos se distribuyen de otra manera sobre la pantalla. La posición de las manos cambia y hay que encontrar un agarre que resulte cómodo. Pero, una vez que les tomás la mano, los gatillos empiezan a mostrar su utilidad. En un shooter, por ejemplo, permiten disparar sin tener que desplazar el dedo sobre la pantalla y liberar espacio para apuntar.

Otro componente relacionado con el rendimiento es el sistema de refrigeración. El teléfono incorpora una cámara de vapor de más de 30.000 mm², diseñada para distribuir el calor generado por el procesador y mantener la temperatura bajo control durante las sesiones de juego.

También incluye carga bypass. Esta función permite que, cuando el dispositivo está conectado al cargador mientras jugamos, la energía llegue directamente al sistema sin pasar por la batería, reduciendo el calentamiento asociado a la carga y evitando someter al acumulador a ciclos innecesarios.

Incluso el cable USB-C tiene una particularidad: su conector está dispuesto en un ángulo de 90 grados. Puede parecer un detalle menor, pero cuando estás jugando en horizontal y tenés el cargador conectado, se agradece que el cable no moleste ni interfiera con las manos. Son esas pequeñas decisiones de diseño las que terminan teniendo sentido cuando uno utiliza el equipo para lo que fue pensado.

Pantalla, procesador y cámaras: qué ofrece el Nubia Neo 5 Max

La pantalla es, naturalmente, uno de los principales argumentos del dispositivo. El panel IPS tiene 7,5 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Durante las pruebas, permitió visualizar los contenidos con buena definición y mantener una experiencia fluida al desplazarse por los menús y jugar.

Hay un detalle del diseño que no terminó de convencernos: el borde difuminado que se forma entre el bisel y la pantalla. Es una cuestión de gustos, desde ya, pero modifica la percepción de los límites del panel y no fue un aspecto que nos terminara de cerrar.

El formato también merece una mención. La relación de aspecto es de 18,7:9, más alargada que la proporción 16:9 utilizada en otros dispositivos. Nubia sostiene que esta configuración permite mostrar a los enemigos un 40% más grandes en los shooters. Es una característica pensada para mejorar la visualización durante las partidas y que acompaña la apuesta por una pantalla que se sale de lo habitual.

En el apartado del hardware, el equipo incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7100, acompañado por 8 GB de memoria RAM física. A esa capacidad se suman otros 12 GB de RAM virtual, que el sistema obtiene utilizando parte del almacenamiento interno.

Y acá hay un punto que conviene aclarar antes de pasar por caja. Nubia promociona el dispositivo en distintos espacios con una referencia a sus 20 GB de RAM, pero esa cifra combina memoria física y virtual. En realidad, el teléfono cuenta con 8 GB de RAM instalada y otros 12 GB que se reservan mediante software. No son equivalentes en términos de rendimiento, por lo que es importante tenerlo presente para evitar confusiones.

La versión que probamos y que se comercializa en Argentina dispone de 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Se trata de una tecnología habitual en dispositivos de gama media, con velocidades inferiores a las que ofrecen los estándares de almacenamiento utilizados en equipos de gama alta.

En fotografía, el Neo 5 Max incorpora una cámara principal de 50 MP, acompañada por un sensor secundario de 2 MP. La cámara frontal, por su parte, tiene 16 MP.

El apartado fotográfico no es el principal argumento de este modelo. Su configuración permite resolver las fotografías habituales y las videollamadas, pero no hay que esperar que sea un teléfono pensado para quienes priorizan las cámaras. La propuesta de Nubia está concentrada en la experiencia de juego y eso se nota en la distribución de sus características.

La batería sí ocupa un lugar central. Tiene una capacidad de 7.100 mAh y admite carga rápida de 45 W. Es una configuración que permite afrontar sesiones prolongadas sin depender constantemente de un cargador. Además, la combinación con la carga bypass resulta útil para quienes acostumbran jugar mientras mantienen el teléfono conectado a la corriente.

Entre las características adicionales aparecen:

La certificación IP64 , que brinda protección frente al polvo y las salpicaduras de agua

, que brinda protección frente al polvo y las salpicaduras de agua Conectividad NFC

Parlantes estéreo con Dolby Atmos

Lector de huellas lateral

Este último puede resultar menos práctico para las personas zurdas, dependiendo de cómo sostengan el dispositivo y de la posición habitual de sus dedos. Es uno de esos detalles que no necesariamente representan un problema para todos, pero que vale la pena conocer.

El Nubia Neo 5 Max cuenta con dos gatillos táctiles, denominados Neo Triggers 5.0 (Foto: Nubia)

¿Cómo funciona el Nubia Neo 5 Max con juegos exigentes?

La pregunta central para un teléfono de estas características es bastante sencilla: ¿realmente sirve para jugar? Después de probarlo durante varias semanas, la respuesta es sí.

Utilizamos el dispositivo con títulos como PUBG, Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty. En nuestras pruebas, el funcionamiento fue estable y pudimos completar las partidas sin inconvenientes que impidieran jugar.

En juegos exigentes, el rendimiento se ubicó aproximadamente entre los 50 y 60 cuadros por segundo, según el título y la configuración utilizada. La pantalla de 120 Hz permite aprovechar una mayor fluidez cuando el juego y el hardware acompañan, aunque esto no significa que todos los videojuegos funcionen automáticamente a esa frecuencia.

La experiencia, además, cambia bastante cuando pasamos de un teléfono convencional al Neo 5 Max. Después de jugar un rato en sus 7,5 pulgadas, volver a una pantalla más pequeña puede generar una sensación extraña. Todo parece quedar más apretado y, especialmente en los shooters, uno termina extrañando el espacio adicional para seguir la acción.

Ahora bien, no todo es pantalla. El procesador Dimensity 7100 es el componente que establece el principal límite del equipo. Es un chip de gama media y, aunque respondió correctamente durante nuestras pruebas, no permite ejecutar todos los títulos con la máxima calidad gráfica y una tasa de cuadros elevada al mismo tiempo.

Es una decisión que se entiende dentro de la estrategia comercial del producto. Un procesador más potente también habría incidido en el precio final. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla y la orientación gamer del teléfono, es un aspecto que conviene considerar antes de comprarlo.

La experiencia cambia cuando se juega en horizontal. La superficie disponible permite observar más elementos y los controles táctiles quedan distribuidos de otra manera. En particular, los shooters se benefician de la posibilidad de utilizar los gatillos táctiles para disparar y apuntar.

Eso sí, hay que prestar atención a la posición de las manos. Según cómo se sostenga el teléfono, los dedos pueden cubrir parcialmente los parlantes estéreo. Por ese motivo, nuestra recomendación es utilizar auriculares durante las partidas. De esa manera, evitás perder parte del sonido y podés concentrarte en lo que sucede dentro del juego.

El dispositivo también incorpora una luz RGB en la parte trasera, un recurso que ya es casi una marca registrada de los equipos orientados al público gamer. Se suma AI Game Space 5.0, una herramienta para administrar las funciones relacionadas con los videojuegos, y Copilot Demi 2.0, un asistente de inteligencia artificial presentado como una especie de entrenador para las partidas.

En nuestro caso, no encontramos una utilidad concreta para este último asistente durante las pruebas. No fue una función que modificara nuestra experiencia de uso ni algo a lo que recurriéramos habitualmente.

Tamaño y peso: un celular que no es para cualquier mano

Las dimensiones del Nubia Neo 5 Max ayudan a entender por qué se diferencia tanto de un smartphone convencional. Mide 180,9 × 88,4 × 8 milímetros y pesa 245 gramos.

No es un teléfono pensado para utilizar cómodamente con una sola mano. Su ancho y su altura obligan a cambiar la forma de sostenerlo, especialmente cuando se intenta alcanzar los extremos de la pantalla. Si estás acostumbrado a escribir mensajes con el pulgar mientras sostenés el celular con la otra mano, vas a tener que modificar ese hábito.

En el uso cotidiano también se nota su tamaño. Guardarlo en algunos bolsillos puede resultar complicado y utilizarlo mientras se camina no ofrece la misma comodidad que un celular más compacto.

En cambio, cuando se lo sostiene en horizontal, las dimensiones cobran sentido. Está pensado para jugar, mirar películas o series y consumir contenidos multimedia en una superficie más amplia. Y es que esa pantalla de 7,5 pulgadas invita a utilizarlo de otra manera.

Por eso, la comparación con una tablet pequeña no es exagerada. Tiene las funciones de un teléfono, permite realizar llamadas y conectarse a redes móviles, pero su experiencia de uso está mucho más cerca de la de un dispositivo portátil para entretenimiento.

Precio del Nubia Neo 5 Max en Argentina

El Nubia Neo 5 Max llegó al mercado argentino con un precio de lista de $899.999.

Durante su lanzamiento, la compañía anunció un descuento adicional de $100.000 hasta el 16 de noviembre, por lo que el valor promocional quedaba en $799.999. La oferta también contemplaba auriculares y un cargador de 45 W de regalo para los primeros compradores.

Estas condiciones corresponden a la promoción anunciada para el lanzamiento y deben verificarse antes de realizar la compra, ya que el precio y los accesorios incluidos pueden variar según el comercio y la fecha.

¿Vale la pena comprar el Nubia Neo 5 Max?

El Nubia Neo 5 Max es un teléfono pensado para un público bastante definido: personas que utilizan el celular para jugar durante períodos prolongados y que prefieren una pantalla grande antes que la comodidad de un dispositivo compacto.

Su principal diferencial está en la combinación de un panel de 7,5 pulgadas, los gatillos táctiles, la batería de 7.100 mAh y las funciones destinadas a mantener el rendimiento durante las partidas. En nuestras pruebas, permitió jugar a distintos títulos sin problemas de funcionamiento y con tasas de entre 50 y 60 FPS en algunos de los juegos exigentes que utilizamos.

Sus limitaciones también están identificadas. El procesador no pertenece a la gama alta, la memoria RAM física es de 8 GB y las cámaras no ocupan un lugar central en la propuesta. A eso se suma un tamaño que puede complicar el uso cotidiano.

¿Para quién lo recomendamos? Puede ser una alternativa para adolescentes y adultos que pasan varias horas jugando desde el teléfono, especialmente si utilizan shooters o títulos de acción en los que una pantalla más grande representa una ventaja, así como para quienes consumen muchas series y películas desde el celular.

Para quienes necesitan un smartphone principalmente para trabajar, comunicarse, sacar fotografías y llevarlo cómodamente en el bolsillo, existen formatos más adecuados.

En definitiva, el Neo 5 Max propone una combinación poco habitual entre smartphone y tablet. No intenta ser el teléfono más equilibrado para todos los usuarios. Su apuesta es otra: ofrecer una pantalla grande, controles adicionales y autonomía para jugar durante horas. Y si lo que buscás es precisamente eso, vale la pena tenerlo en cuenta.