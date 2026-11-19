Tras un crecimiento meteórico y el respaldo de gigantes como Amazon y Google, la compañía redefine el mapa del sector tecnológico global

Anthropic, la compañía de inteligencia artificial que desarrolló el asistente Claude, concretó su salida a bolsa en Estados Unidos con una operación que superó las expectativas del mercado. La empresa fijó el precio de sus acciones en u$s83, por encima del rango inicial de entre u$s70 y u$s78, y alcanzó una valuación aproximada de u$s1,5 billones sobre una base totalmente diluida.

La oferta incluyó 980 millones de acciones, de las cuales 956,4 millones corresponden a títulos vendidos por la compañía y otros 23,6 millones a acciones ofrecidas por algunos de sus accionistas fundadores. En total, la operación permitió recaudar u$s81.300 millones.

La colocación también incluyó una inversión privada adicional de u$s26.000 millones, por lo que el financiamiento total vinculado con la operación asciende a u$s107.300 millones. Con estas cifras, Anthropic estableció un nuevo récord para una salida a bolsa, por encima de la operación de SpaceX.

El debut en el Nasdaq está previsto para este jueves 19 de noviembre, bajo el símbolo ANT.

Cuánto dinero podrían ganar los siete fundadores de Anthropic

Los beneficiarios de la operación son los siete profesionales que abandonaron OpenAI en 2021 para crear Anthropic: Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Chris Olah y Sam McCandlish.

Según las estimaciones basadas en la estructura accionaria presentada para la operación, cada uno conserva una participación cercana al 1,4% del capital de la empresa, aunque los porcentajes individuales pueden variar.

Con una valuación de u$s1,5 billones, esas participaciones representan alrededor de u$s21.000 millones por fundador. Se trata del valor estimado de sus acciones y no de dinero líquido que hayan recibido.

Además, los siete fundadores participaron de la venta de 23,6 millones de acciones dentro de la oferta pública inicial. Esos títulos, valuados al precio de u$s83 cada uno, representan aproximadamente u$s1.959 millones en conjunto.

Los fundadores también asumieron un compromiso filantrópico: donar el 80% de sus patrimonios a causas benéficas, según la documentación presentada por la compañía.

Quiénes son los siete fundadores de Anthropic

Los integrantes del grupo tienen entre 34 y 43 años y actualmente ocupan puestos centrales en la conducción, la investigación y el desarrollo tecnológico de la empresa.

Dario Amodei: el CEO que impulsó la creación de Anthropic

Dario Amodei (43 años) es el director ejecutivo de Anthropic y uno de los principales impulsores de su creación. Antes de fundar la compañía trabajó en OpenAI, Google y Baidu, la tecnológica china.

Su salida de OpenAI estuvo relacionada con sus preocupaciones sobre el rumbo de la empresa y la posibilidad de que la búsqueda de rentabilidad económica desplazara las cuestiones vinculadas con la seguridad de la inteligencia artificial.

Estudió Física en Princeton y Stanford, aunque posteriormente orientó parte de su formación hacia la biología y las ciencias biomédicas.

Actualmente encabeza la estrategia de Anthropic y es una de las principales figuras de la industria de inteligencia artificial.

Daniela Amodei: la hermana que también dejó OpenAI

Daniela Amodei (39 años), hermana de Dario, también abandonó OpenAI para participar en el nuevo proyecto. Actualmente es la presidenta de Anthropic y coordina el equipo ejecutivo.

Entre sus responsabilidades se encuentran la supervisión de las áreas de investigación, ingeniería, producto, gobernanza y comercialización.

Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz y trabajó para el representante demócrata Matt Cartwright. También pasó por Stripe, donde se desempeñó como responsable de operaciones de riesgo.

Su participación fue importante para organizar la estructura de la compañía desde sus comienzos.

Tom Brown: el responsable de los recursos informáticos

Tom Brown (39 años) es el director de informática de Anthropic y tiene a su cargo la administración y protección de los recursos computacionales de la empresa.

Antes de incorporarse al emprendimiento, lideró el proyecto de ingeniería GPT-3 en OpenAI y trabajó en Google DeepMind.

También tuvo una experiencia empresarial propia: cofundó Grouper, una aplicación diseñada para organizar encuentros entre grupos de amigos.

En materia de infraestructura tecnológica, expresó su respaldo a la postura de Donald Trump sobre los centros de datos, a los que definió como una importante fuente de prosperidad.

Jack Clark: el único fundador británico

Jack Clark (37 años) nació en Brighton, Reino Unido, y es el único integrante del grupo que no nació en Norteamérica.

Estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia. Antes de ingresar al sector de inteligencia artificial trabajó como periodista especializado en tecnología para medios como ZDNet UK, The Register y Bloomberg.

Posteriormente se incorporó a OpenAI, donde comenzó en el área de comunicaciones y llegó a ocupar el cargo de director de políticas.

En Anthropic es director de beneficio público y está al frente del instituto de investigación sobre inteligencia artificial de la compañía.

Jared Kaplan: el científico detrás de los modelos de inteligencia artificial

Jared Kaplan (42 años) es el director científico de Anthropic y lidera el departamento de investigación técnica.

Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Harvard y trabaja como profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Su investigación sobre las denominadas leyes de escala permitió describir patrones matemáticos que muestran cómo los modelos de inteligencia artificial pueden mejorar su rendimiento a medida que aumentan su tamaño y los datos utilizados para entrenarlos.

Esos estudios contribuyeron a establecer un marco para anticipar el comportamiento de estos sistemas.

Chris Olah: el especialista en interpretabilidad

Chris Olah (34 años) se especializa en interpretabilidad, un área de la inteligencia artificial centrada en comprender cómo funcionan los modelos y cómo interactúan sus distintos componentes.

Antes de incorporarse a Anthropic dirigió investigaciones sobre esta temática en OpenAI y trabajó como científico investigador en Google Brain.

El canadiense dejó la Universidad de Toronto antes de completar sus estudios, pero posteriormente obtuvo una beca Thiel de u$s100.000, destinada a jóvenes que buscan desarrollar investigaciones y proyectos sin necesidad de finalizar una carrera universitaria.

Según The New York Times, durante el último año también organizó encuentros con referentes religiosos para explorar los vínculos entre la moralidad y la inteligencia artificial.

Sam McCandlish: el arquitecto jefe de Anthropic

Sam McCandlish (36 años) mantiene un perfil más reservado que los otros fundadores, aunque ocupa un lugar central en la estructura técnica de la compañía.

Es el arquitecto jefe de Anthropic y participa en el diseño y la implementación de políticas destinadas a reducir los riesgos asociados con la inteligencia artificial.

Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Stanford y una licenciatura en Matemáticas y Física por la Universidad de Brandeis, cerca de Boston.

Antes de fundar Anthropic trabajó en el área de seguridad de OpenAI.

Qué es Anthropic y cómo llegó a valer u$s1,5 billones

Anthropic fue fundada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI que buscaba desarrollar modelos de inteligencia artificial con un enfoque centrado en la seguridad y el control de los sistemas.

Su principal producto es Claude, una familia de modelos de inteligencia artificial que compite con ChatGPT y otras herramientas del sector. La compañía también desarrolló Claude Code, un asistente orientado a tareas de programación que ganó presencia entre los desarrolladores de software y las empresas.

El crecimiento de la demanda de estos productos fue uno de los factores que impulsaron su expansión comercial.

Según la documentación presentada para la salida a bolsa, Anthropic alcanzó una tasa de ingresos anualizada de u$s81.000 millones al 31 de octubre de 2026. Esa cifra representa una proyección basada en el ritmo de ingresos registrado, no el total efectivamente facturado durante el año.

La empresa también informó que tenía 11.900 clientes que generaban al menos u$s100.000 anuales, frente a más de 1.500 al cierre de 2025.

Sin embargo, la expansión también requiere inversiones crecientes. Anthropic destinó cerca de u$s9.000 millones a capacidad informática e infraestructura durante el primer semestre de 2026 y otros u$s5.000 millones en costos de computación durante el tercer trimestre.

Además, asumió compromisos de gasto cercanos a u$s900.000 millones con socios de infraestructura para garantizar la capacidad necesaria para entrenar y operar sus modelos.

Amazon y Google: los gigantes tecnológicos que tienen participación en Anthropic

La salida a bolsa también permite dimensionar el peso de los grandes grupos tecnológicos en la estructura accionaria de Anthropic.

Antes de la operación, Amazon tenía una participación del 14,7% y Google del 13,7%. En conjunto, ambas compañías concentraban el 28,4% del capital.

Amazon realizó inversiones multimillonarias en Anthropic durante 2023 y 2024, que le otorgaron instrumentos convertibles en acciones. Si decidiera transformar la totalidad de esos títulos pendientes, su participación podría alcanzar el 23,8%.

Google, por su parte, acordó adquirir u$s10.000 millones en acciones sin derecho a voto, dentro de una colocación privada vinculada con la operación.

El financiamiento adicional de u$s26.000 millones también contempla la participación de otras compañías tecnológicas, entre ellas Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron y TSMC Partners. Google y Nvidia aportarán u$s10.000 millones cada una, según los términos informados.

A ese vínculo financiero se suma un acuerdo comercial con Amazon Web Services (AWS). Anthropic se comprometió a destinar más de u$s100.000 millones durante la próxima década a contratar servicios de infraestructura en la nube de Amazon.

El compromiso de Anthropic con la seguridad de la inteligencia artificial

Otro aspecto que diferencia a Anthropic es su estructura jurídica. La compañía está constituida como una Public Benefit Corporation, una figura legal estadounidense que establece que la empresa debe considerar tanto los intereses de sus accionistas como objetivos de beneficio público.

En su documentación bursátil, Anthropic se comprometió a destinar al menos el 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público. También creó un fideicomiso denominado Long-Term Benefit Trust, integrado por cinco administradores con experiencia en seguridad de inteligencia artificial, políticas públicas y otras áreas.

Ese organismo tiene atribuciones para participar en la elección y remoción de integrantes del directorio, con el objetivo de supervisar que la empresa mantenga sus compromisos relacionados con el desarrollo responsable de la tecnología.

La salida a bolsa introduce una nueva dimensión en ese esquema: como compañía cotizante, Anthropic deberá presentar información financiera periódica y responder ante los inversores sobre sus resultados, sus costos y sus perspectivas de crecimiento.