Datos personales como nombres y direcciones de correo fueron afectados tras una intrusión digital, según informaron voceros de la entidad

JP Morgan confirmó un ciberataque contra terceros proveedores que manejan información de sus clientes. El banco admitió que los intrusos pudieron acceder a datos personales, aunque descartó que se hayan comprometido cuentas o información financiera.

"Hemos confirmado que terceros que nos proveen servicios fueron blanco de un ciberataque", dice el comunicado oficial emitido por la entidad en las últimas horas. La firma aseguró que sus servicios operan con normalidad, pero no pudo garantizar que los datos de clientes estén completamente a salvo.

Los atacantes accedieron a datos de marketing en poder de proveedores externos, que incluyen nombres y direcciones de correo electrónico de clientes del banco. La entidad no precisó cuántos clientes resultaron afectados ni identificó a los proveedores comprometidos.

El banco aclaró que no se registraron interrupciones en sus servicios. Prometió contactar "de manera directa" a los clientes afectados "en los casos que sea apropiado" para ofrecerles soporte.

Los datos comprometidos no incluyen contraseñas, números de cuenta ni información financiera sensible. Esta aclaración busca calmar la preocupación de los clientes, aunque la exposición de emails y nombres puede facilitar intentos de phishing o suplantación de identidad.

El comunicado de JP Morgan tras sufrir un ciberataque

Visa y Mastercard también afectadas por el mismo incidente

Un portavoz de Visa confirmó al Wall Street Journal que el incidente implicó a un proveedor externo de la región Asia Pacífico. La compañía aseguró que sus propios sistemas permanecieron intactos y que no se expusieron datos de pago como números de tarjetas.

Mastercard también reconoció el ataque. La empresa admitió que quedó expuesta "una cantidad limitada de información de un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de ventajas específico".

Ambas compañías trabajan con miles de proveedores externos para servicios de marketing, análisis de datos y programas de fidelización. Este tipo de terceros se convirtieron en objetivos frecuentes de hackers, ya que suelen tener medidas de seguridad más débiles que las grandes corporaciones financieras.

JP Morgan aclaró que este ciberataque no tiene relación con las demoras en el procesamiento de transacciones del lunes. "No existe relación con la interrupción del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana", aseguraron desde el banco.

El lunes se registraron problemas para procesar operaciones por un error de software en sistemas informáticos internos. Algunas transacciones tardaron más de lo habitual, pero el servicio se normalizó esa misma noche.

Una ola de incidentes tecnológicos sacude al mundo

El caso de JP Morgan se suma a una serie de interrupciones y ataques informáticos que afectaron a empresas y organismos gubernamentales en las últimas semanas, generando preocupación sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas.

El viernes pasado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues por problemas de telecomunicaciones. Los sistemas de comunicación y radar fallaron durante horas.

El organismo atribuyó la falla a infraestructura antigua y descartó un ciberataque. Unos 3.500 aviones estaban en vuelo cuando se emitió la orden. Todos pudieron aterrizar sin problemas, aunque se cancelaron más de 12.000 vuelos.

El antecedente más grave es el ataque a Binance del 29 de octubre. La plataforma aseguró que se afectaron activos digitales por u$s6.340 millones. La empresa repuso los activos a sus clientes con fondos propios mientras trabaja para recuperar lo perdido.

También se registraron interrupciones en la plataforma laboral Workday, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, servicios de Apple y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Todas estas entidades descartaron hackeos y atribuyeron los problemas a fallas técnicas.

Qué deben hacer los clientes afectados

Los expertos en ciberseguridad recomiendan que los clientes de JP Morgan estén atentos a emails sospechosos que intenten hacerse pasar por el banco, ya que los datos expuestos pueden usarse para intentos de phishing.

El banco prometió contactar directamente a los afectados. Los clientes no deben responder a mensajes no solicitados que pidan información personal o financiera, aunque parezcan provenir de la entidad.

JP Morgan tiene más de 60 millones de clientes en Estados Unidos. La magnitud exacta de la brecha de seguridad aún se desconoce, pero la firma aseguró que continúa investigando el incidente junto con autoridades especializadas en ciberdelitos.