El videojuego de Rockstar se coronó como el mayor lanzamiento en la historia del sector y la crítica especializada lo recibió con muchos elogios

GTA VI hizo historia en la industria del entretenimiento. El videojuego de Rockstar Games alcanzó los u$s3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día disponible. Ningún estreno anterior -en cualquier formato- había alcanzado esa cifra.

El récord también se verificó en las previas al lanzamiento. El título llegó al mercado con 32,5 millones de unidades vendidas por anticipado, un volumen que la compañía considera sin precedentes entre todas las plataformas.

Los números desbordan cualquier comparación con estrenos cinematográficos o lanzamientos musicales. La magnitud del fenómeno GTA VI redefine la escala comercial del entretenimiento digital.

El impacto trasciende lo comercial: Rockstar Games construyó un ecosistema de ventas anticipadas que convirtió el día de lanzamiento en una celebración global con cifras verificables desde las primeras horas.

La crítica especializada le dio su bendición con calificación casi perfecta

Más allá del desempeño en ventas, GTA VI cosechó elogios unánimes de la prensa especializada. El juego alcanzó una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, rozando la calificación perfecta.

Esa recepción crítica acompaña el entusiasmo comercial. Los analistas del sector coinciden: pocos títulos logran combinar éxito masivo con reconocimiento técnico y narrativo.

Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games, se refirió al momento con un mensaje directo. "Nos sentimos profundamente conmovidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y estamos muy emocionados de compartir este momento con ustedes", expresó.

Houser destacó el lanzamiento como el comienzo de una nueva etapa para el estudio, que lleva más de una década trabajando en esta entrega de la franquicia GTA.

Cuánto sale GTA VI y qué incluye cada versión del juego

El videojuego tiene un precio internacional de u$s79,99 para la edición estándar. La versión Ultimate cuesta u$s99,99.

¿Qué trae la edición más cara? Autos adicionales, armas exclusivas y acceso a un par de tiendas especiales con indumentaria, modificaciones vehiculares y otros agregados.

También existe una edición física, aunque su contenido genera sorpresa. La caja no incluye ningún disco. Dentro viene únicamente un código de descarga digital. Funciona como artículo de colección, no como soporte físico del juego.

Ese detalle marca una tendencia en la industria: las ediciones físicas migran hacia formatos simbólicos mientras el juego en sí vive exclusivamente en servidores y descargas.

Qué idiomas tiene y si está doblado al español

El GTA VI es un récord en ventas y marcó el mayor lanzamiento de la historia

Un dato relevante para el público argentino y latinoamericano: las voces de los protagonistas mantienen su audio original en inglés, sin doblaje. El título no ofrece actuación en español.

Sin embargo, GTA VI incluye textos y subtítulos completos en español latinoamericano. La experiencia narrativa se puede seguir sin problemas.

Además, sin adelantar detalles de la trama, algunos diálogos dentro del juego sí están en español. Esos fragmentos responden a decisiones narrativas y contextuales del guion.

En qué consolas se puede jugar y cuándo llega a PC

GTA VI corre en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Quedó afuera del catálogo de PS4 y Xbox One, generaciones anteriores de consolas.

En la consola de Microsoft existe una alternativa: se puede jugar a través de la nube de Xbox, sin necesidad de hardware de última generación. Esa opción democratiza el acceso para usuarios sin PS5 o Xbox Series.

La versión para computadora todavía carece de fecha de lanzamiento. Rockstar Games no confirmó cuándo llegará a PC, aunque históricamente la compañía lanza primero en consolas y meses después migra a otras plataformas.

Esa estrategia escalonada maximiza las ventas en cada ventana, permitiendo que los jugadores de consola compren primero y luego los usuarios de PC adquieran la versión optimizada para sus equipos.

De qué trata el juego y quiénes son los protagonistas

GTA VI propone una experiencia de acción en mundo abierto masivo e inmersivo. Se juega con cámara en tercera persona y está diseñado para un solo jugador.

La trama sigue a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja criminal que opera en el estado ficticio de Leonida. Ese territorio está inspirado en Florida.

El escenario central es una versión moderna de Vice City, ciudad basada en Miami. Después de que un golpe sale mal, Lucía y Jason quedan arrastrados hacia una oscura conspiración delictiva.

Rockstar construyó un universo narrativo denso, con referencias culturales, políticas y sociales que reflejan tanto la identidad de Florida como los códigos del crimen organizado contemporáneo.

El juego combina tiroteos, persecuciones, misiones complejas y una libertad total para explorar el mapa. Leonida promete ser el entorno más grande y detallado que la franquicia GTA haya creado hasta ahora.