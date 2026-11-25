Un estudio sobre medios de pago confirma un respaldo masivo al dinero móvil, pero dudas con las criptomonedas y un freno a las compras automáticas.

Los argentinos confían de forma sólida en las herramientas electrónicas cotidianas, pero imponen un límite infranqueable a la autonomía de la tecnología. Con un puntaje general compuesto de 72,7 sobre 100 puntos en la primera edición del índice de confianza en pagos digitales presentado por la plataforma global Rapyd, con fecha de corte a octubre de 2026, el país muestra una madurez notable en transacciones habituales junto con una resistencia tenaz a ceder el control del dinero.

El indicador, al que accedió en exclusiva iProfesional, evalúa 19 atributos divididos en cinco dimensiones operativas, con desempeños muy dispares. Mientras la experiencia de cobro y desembolso roza la excelencia con un 91% de cumplimiento frente a su máximo posible, la delegación de decisiones en agentes inteligentes cae a un modesto 55%, el registro más bajo de todo el informe.

El relevamiento cuantitativo fue desarrollado por las consultoras AdverPR y OH! Panel para Rapyd sobre una muestra de 660 personas de entre 20 y 65 años en distintos puntos del territorio nacional, todas usuarias activas de medios electrónicos. El trabajo de campo tuvo lugar entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2026 mediante cuotas representativas por edad, género, residencia y nivel socioeconómico.

¿Cómo se calcula el índice general de confianza en los pagos digitales en Argentina?

El índice general de confianza se calcula a partir de 19 atributos evaluados mediante 15 preguntas directas en una escala con un tope de 100 puntos. La metodología no aplica una suma simple ni un promedio directo de respuestas. El modelo estadístico pondera cada dimensión según su peso técnico para reflejar las prioridades del usuario.

En las dimensiones de experiencia y seguridad, la fórmula combina la importancia que le otorgás a cada factor con su calificación media. En el caso de las nuevas alternativas, el cálculo pondera la preferencia de uso entre los instrumentos analizados. En inteligencia artificial, el peso surge del grado de control que exigís retener. Para las compras internacionales, dos preguntas específicas reciben idéntica relevancia matemática.

Los puntajes parciales de cada dimensión se calculan con decimales, aunque se presentan redondeados en las fichas públicas para simplificar su lectura. Por este criterio de presentación, la suma de las cinco áreas puede mostrar variaciones mínimas respecto al valor total de 72,7 puntos. Cada dimensión expresa un porcentaje de cumplimiento frente a su propio techo teórico.

El desglose por áreas confirma con precisión dónde residen tus certezas y temores. La experiencia de pago lidera con un 91% de cumplimiento. La seguridad y el procesamiento correcto ocupan el segundo lugar con un 74%. Las nuevas alternativas digitales alcanzan el 68%. En los últimos puestos se ubican las compras internacionales con un 62% y la intervención de la inteligencia artificial con un 55%.

¿Cuáles son las prioridades del usuario al momento de concretar una compra?

Al momento de pagar, el usuario argentino exige dos cosas básicas: saber con total exactitud cuánto va a pagar y recibir el comprobante de forma instantánea. La dimensión de experiencia de pago obtuvo un cumplimiento del 91% respecto de su máximo posible. Los consumidores locales dominan los canales móviles, pero reclaman condiciones previsibles antes de autorizar cualquier débito.

La certeza sobre el importe definitivo lideró las elecciones de los usuarios con el 27% de las preferencias y una nota media de 9,1 sobre 10.

La confirmación inmediata de la operación figura en el segundo escalón con el 26% de las menciones y un promedio de 9,2 puntos, la nota más alta de todo el relevamiento. La agilidad del trámite reunió el 18% (9,0 puntos), la disponibilidad del método habitual sumó el 15% (8,9 puntos) y la familiaridad aportó el 14% (9,0 puntos).

¿Qué nivel de seguridad perciben los usuarios en sus operaciones cotidianas?

Los usuarios perciben un nivel de seguridad aceptable en sus operaciones cotidianas, con un cumplimiento del 74% en la dimensión correspondiente. La protección biométrica mediante huella dactilar o reconocimiento facial y las claves personales encabezan la tranquilidad de los consultados con un promedio de 8,2 puntos sobre 10 y un 70% de confianza alta.

El procesamiento correcto de las transacciones sin débitos indebidos logró 7,8 puntos con un 63% de tranquilidad alta. Por su parte, la protección de los datos personales y bancarios sumó 7,4 puntos con un 54% en el tramo superior.

El punto más débil surge ante las interrupciones técnicas imprevistas. Si ocurre una caída en el sistema o una falla de conectividad, solo el 35% de los consultados confía en que la aplicación resolverá el pago e informará el estado con exactitud. Un 43% expresó una tranquilidad intermedia y el 22% admitió dudas profundas, lo que redujo el promedio a 6,3 puntos.

Al definir qué factores resultan prioritarios para no sentir miedo, la protección de datos lideró con el 27% de las respuestas. La autenticación reunió el 20% y el procesamiento correcto cosechó el 19%. La gestión ágil de incidentes y la detección preventiva de fraudes empataron con un 17% cada una. Esta última función preventiva no entra en el cálculo del índice, pero representa una demanda sentida por los usuarios frente al delito informático.

¿Cuáles son las principales diferencias en la confianza del usuario con respecto a las billeteras digitales frente a las criptomonedas?

La principal diferencia radica en que las billeteras digitales son el medio preferido y masivo de la población, mientras que las criptomonedas sufren un alto nivel de desconocimiento y desconfianza. La dimensión de nuevas alternativas de pago registró un cumplimiento del 68%, un valor que refleja una profunda brecha entre ambas opciones.

Las billeteras virtuales representan la opción predilecta del consumidor local. Lograron una nota media de 8,3 puntos sobre 10, la más alta de su categoría. La falta de información es casi nula: solo el 2% de los encuestados afirmó que no las conoce o que no puede opinar. Además, el 72% de la muestra eligió a la billetera digital como su primera preferencia de uso frente a las alternativas evaluadas.

El panorama de los criptoactivos exhibe notas muy inferiores y una gran dispersión según el activo analizado. Bitcoin encabeza este grupo con 6,1 puntos sobre 10 y concentró el 13% de las primeras elecciones de uso. No obstante, el 16% de los consultados admitió que ignora su dinámica o carece de información suficiente para juzgar su seguridad.

Las demás alternativas criptográficas reflejan barreras aún más marcadas. Ethereum obtuvo una nota media de 5,6 puntos y solo el 5% de las preferencias prioritarias, con un 23% de desconocimiento. Las monedas estables o stablecoins alcanzaron apenas 5,5 puntos y un 6% de preferencia, pero con un 27% de desinformación. Las restantes criptomonedas obtuvieron 5,1 puntos y un 4% de menciones. iProfesional analizó las nuevas exigencias de seguridad para cuidar los fondos digitales ante las amenazas de la delincuencia informática.

¿Cómo se sienten los consumidores con respecto a los diferentes niveles de intervención de la inteligencia artificial en los pagos?

Los consumidores argentinos aceptan la inteligencia artificial como un asistente para buscar precios y ofertas, pero rechazan de plano que ejecute compras sin supervisión humana. La dimensión de inteligencia artificial obtuvo apenas un 55% de cumplimiento respecto de su techo ideal, la cifra más baja de toda la investigación. La autonomía de los algoritmos genera una resistencia inmediata en el bolsillo local.

El estudio testeó tres situaciones hipotéticas con grados crecientes de automatización. En la primera situación, un asistente compara comercios para un producto ya seleccionado y te recomienda la opción más conveniente por precio, cuotas y perfil financiero. Ante esta función de recomendación, el 40% de los usuarios expresó mucha confianza. El promedio del atributo fue de 6,2 puntos sobre 10, con un 35% de confianza intermedia y un 25% de baja valoración.

La segunda situación planteó un nivel superior de intervención técnica: un agente de software prepara la orden de pago con tus datos personales, pero revisás el detalle y aprobás la operación en pantalla antes de su ejecución. En este caso, la alta confianza descendió al 28%. Las posturas intermedias sumaron el 35% y las opiniones desfavorables crecieron al 37%. El promedio retrocedió a 5,4 puntos sobre 10.

La tercera situación propuso que un algoritmo ejecute pagos automáticos dentro de límites prefijados, sin pedir autorización en cada compra. La respuesta negativa fue rotunda: el 57% de los usuarios afirmó que se sentiría muy incómodo con esa mecánica. Solo un 18% manifestó comodidad y el promedio general se desplomó a 4,1 puntos sobre 10.

Para profundizar en esta actitud, la encuesta incluyó un ejercicio donde los participantes repartieron diez fichas entre los tres niveles de control según cuál les generaría mayor serenidad. La recomendación de compras captó 4,7 fichas y la preparación del pago retuvo 3,7 fichas. Por el contrario, la ejecución automática sin supervisión apenas obtuvo 1,6 fichas. iProfesional analizó el avance de estas tecnologías y los ensayos en el mercado regional.

¿Por qué las operaciones internacionales generan tantas dudas entre los usuarios?

Las compras hacia el exterior generan desconfianza por la incertidumbre cambiaria, los recargos impositivos y el temor a cancelaciones bancarias imprevistas. La dimensión de pagos internacionales alcanzó un 62% de cumplimiento respecto de su nivel óptimo, el segundo registro más bajo del relevamiento.

Al evaluar la seguridad que produce abonar compras en comercios del extranjero por medios electrónicos, solo el 38% de los consultados manifestó un nivel alto de confianza. El promedio del atributo se situó en 6,2 puntos sobre 10. Un 37% de los consultados adoptó una postura intermedia y un 25% admitió poca o nula tranquilidad.

La confianza en la aceptación y en la finalización correcta de la compra internacional registró números similares. El 35% de los participantes confía en que su compra se completará sin cancelaciones ni bloqueos. Un 43% expresó una posición neutra y el 22% reconoció dudas severas, con una calificación media de 6,3 puntos sobre 10.

Ambos aspectos reciben idéntico peso dentro del cálculo de la dimensión. Los números no juzgan la solvencia técnica de las redes internacionales, sino la inquietud que experimentás en cada intento de compra. La falta de certeza sobre el tipo de cambio definitivo y las retenciones impositivas convierten a cualquier consumo internacional en una gestión estresante.

Desafíos y oportunidades para las fintech

Los directivos de la plataforma consideran que el desarrollo del mercado de pagos requiere otorgar certidumbre y preservar la soberanía del usuario en cada transacción. Juan Martín Escolar, jefe de desarrollo de negocios de Rapyd en América latina, explicó que en la Argentina encontraron "una alta valoración de las billeteras digitales, pero también mayores reservas ante las criptomonedas, los pagos internacionales y la ejecución automática de pagos por agentes de IA. Para la industria, el desafío es avanzar con seguridad, transparencia y control para los usuarios".

Will Nejo, vicepresidente de transformación de Rapyd, remarcó que existe una oportunidad real para la automatización intermedia, siempre que el usuario conserve la potestad de aprobar cada movimiento. El directivo sostuvo que las plataformas deben simplificar la experiencia sin arrebatarle el mando al cliente.

"Los resultados sugieren que existe una oportunidad para que los asistentes de IA hagan más que recomendar: también pueden preparar una operación y dejarla lista para la aprobación del usuario. Para la industria, el reto está en simplificar los pagos, con la seguridad de que las personas entiendan qué autorizan y conserven el control sobre sus operaciones", subrayó Nejo.

¿Cuáles son los desafíos en ciberseguridad y regulación para los próximos años?

El principal reto para las entidades financieras y los proveedores de tecnología radica en perfeccionar la respuesta ante incidentes y reducir el impacto del delito informático. Los resultados del informe prueban que el usuario tolera esperas breves, pero no acepta el silencio de las aplicaciones cuando una operación queda trabada. Brindar canales de soporte ágiles e información precisa en tiempo real será vital para resguardar la credibilidad del sector.

En el campo de la ciberseguridad, las medidas de doble factor de autenticación y la validación biométrica alcanzaron una aceptación consolidada. Sin embargo, la mayor complejidad de las estafas virtuales exige sistemas de detección temprana que frenen maniobras fraudulentas sin entorpecer la compra. Para el 17% de los usuarios, detener operaciones sospechosas en forma preventiva constituye una prioridad de primer orden.

En el plano regulatorio, las autoridades competentes deberán establecer pautas precisas sobre la responsabilidad legal de los agentes autónomos de software. Si una herramienta informática comete un error en un cobro o ejecuta una compra indebida, la normativa debe asegurar que recuperes tu dinero con rapidez. La defensa del consumidor en entornos automatizados exigirá reglas precisas y dinámicas.

A la par, la educación financiera digital se perfila como una prioridad ineludible para reducir la brecha de adopción entre billeteras virtuales y criptoactivos. La alta desinformación sobre stablecoins frena el uso de activos que podrían resguardar el poder de compra. Para que estas alternativas crezcan, las compañías del sector tendrán que explicar su funcionamiento de manera simple, intuitiva y transparente.

¿Hacia dónde camina el futuro de los medios de pago en la Argentina?

El rumbo de los pagos digitales en el país avanza hacia una asistencia tecnológica que resuelva gestiones rutinarias sin quitarte el poder de decisión. La investigación demuestra que el mercado local alcanzó una madurez notable en el uso diario de las aplicaciones financieras. El efectivo perdió protagonismo frente a la practicidad de las transferencias inmediatas y los pagos con código QR.

Sin embargo, los argentinos trazaron una línea divisoria innegociable ante la automatización total. En los próximos años, el liderazgo en la industria de pagos dependerá de la capacidad de brindar certidumbre. Las plataformas que logren simplificar las compras en el exterior y atiendan con eficacia cualquier contingencia técnica ganarán la lealtad del público.