La promoción está dirigida a quienes ya tienen una suscripción a Google One o a sus servicios de IA. Cuáles son los descuentos que Microsoft y Zoom

El Black Friday también llegó al negocio de las suscripciones digitales. Google lanzó una promoción especial para los que ya gozan de sus servicios de almacenamiento e inteligencia artificial, con descuentos de hasta el 50% en determinados planes de Google AI. La propuesta permite acceder a las versiones pagas de Gemini y ampliar el espacio disponible en la nube por un precio promocional.

La oferta anticipada comenzó el 20 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26. Está dirigida a quienes ya tienen una suscripción a los servicios de inteligencia artificial o almacenamiento de Google. El porcentaje de descuento y las condiciones dependen del plan que tenga contratado cada usuario. Para los usuarios del plan Basic, se ofrece el plan Standard con 200 GB de almacenamiento a $44.835,05 anuales, y el AI Plus, con 400 GB de almacenamiento, a $37.360,05 por 12 meses.

Distintos beneficios alcanzan a Google AI Plus y a la modalidad anual de Google AI Pro. En el primer caso, la suscripción incorpora acceso ampliado a Gemini, herramientas de investigación y generación de imágenes y videos, además de 400 GB de almacenamiento para Gmail, Google Drive y Google Fotos.

El plan AI Pro, por su parte, ofrece mayores límites de uso de los modelos de inteligencia artificial y 5 TB de almacenamiento. También suma beneficios vinculados con otros servicios de Google, como YouTube Premium Lite en los países donde está disponible.

Cómo obtener el descuento de Google

Para conocer el precio promocional, los usuarios deben ingresar a la página de planes de Google AI con su cuenta y verificar qué beneficio tienen habilitado. No existe un único precio rebajado para todos los suscriptores: la propuesta varía según la membresía vigente y las condiciones de cada cuenta.

Google también anticipó que habrá promociones para quienes todavía no estén suscriptos a partir del viernes 27 de noviembre, cuando se celebra el Black Friday. Todavía no se difundieron todos los detalles de esas ofertas.

Microsoft también rebaja suscripciones con IA

Otra alternativa para quienes buscan ahorrar en herramientas digitales es Microsoft 365. La compañía ofrece en Argentina un descuento del 30% para actualizar a Microsoft 365 Premium, que integra Copilot con las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

El precio promocional publicado es de $114.899 por el primer año, frente a los $168.999 de la tarifa habitual. La propuesta también contempla descuentos para Microsoft 365 Personal: el plan anual pasa de $37.199 a $25.599 durante el primer año.

La promoción está disponible para determinados suscriptores actuales que cumplen los requisitos de actualización. Una vez terminado el período promocional, la suscripción se renueva automáticamente al precio de base, salvo que el usuario la cancele.

Zoom se suma a las promociones

Zoom también publicó una campaña de Black Friday con un 30% de descuento en planes seleccionados de Workplace Pro, Workplace Business y herramientas como My Notes, que incorpora funciones de transcripción y toma de apuntes mediante inteligencia artificial.

La promoción contempla contrataciones por tres meses o un año y está dirigida a nuevos suscriptores o usuarios del plan básico. La disponibilidad de algunas funciones de IA depende del país.

Antes de contratar cualquiera de estos servicios conviene revisar la duración del descuento, el precio de renovación y las condiciones de cancelación, ya que una rebaja inicial no necesariamente implica mantener esa tarifa durante todo el tiempo que se utilice la herramienta.